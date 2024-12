Santi Carrillo, director de ‘Rockdelux’: “Los artistas suelen ser unos bicharracos, pero sin ego no serían artistas”

Una observación ingrata para empezar. "Las estrellas pop hoy no necesitan a los periodistas musicales, porque se comunican directamente con sus fans a través de sus redes. Lo que quieren son revistas de moda que les hagan fotos guapas con su estilismo y como mucho una entrevista complementaria en la que no les pregunten por cuestiones musicales que a lo mejor les son incómodas de responder”, ventila sin anestesia Santi Carrillo, el veterano director editorial de ‘Rockdelux’. Cabecera esta que celebra un cumpleaños poco menos que heroico, el 40º, con uno de esos números especiales en papel para paladear y guardar en la estantería, con 204 páginas de listas, análisis y panorámicas de ayer y hoy.

A pesar de todos los pesares, ‘Rockdelux’, revista creada en 1984, llega a las puertas de 2025 con un aspecto lozano y adaptado a los tiempos, manteniendo su perfil informativo y crítico, abriendo el encuadre un poco más allá de la música (cultura e imaginario pop), ahora con un pie en la web (gratuita con acceso a tres artículos al mes o de pago con el contenido completo) y otro en esos rotundos números de papel que publica dos veces al año (verano y Navidad). Así es desde que, a finales de 2020, medio año después de haber puesto el cierre en plena pandemia, la publicación renació, acogida por el Primavera Sound. Una integración asumida “orgullosamente”, subraya Carrillo. “Es uno de los mejores festivales del mundo y siempre nos hemos identificado con ellos. Les ayudamos a programar en los primeros años y mantenemos un escenario en el festival. Ellos también eran lectores de la revista. Son como unos mecenas: nos dan carta blanca y no nos cuestionan”.

Santi Carrillo, director de la publicación 'Rockdelux', en su casa. / jordiotix

La mirada abierta

Este especial de ‘Rockdelux’, en el que ha tomado parte un elenco extralargo de colaboradores, tanto en textos como en fotos (unos 200, entre ellos el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, lector histórico que ya escribió en otras ocasiones y que firma el editorial como firma invitada) suma a las tradicionales listas de lo mejor del año un recorrido a los “artistas esenciales” de las últimas cuatro décadas. La selección de 200 figuras la abre PJ Harvey y la cierra Steve Albini (ese ascendiente rock), si bien acoge a figuras culturales de diversos ámbitos (de un David Foster Wallace a una Sofia Coppola) y que, en lo musical, refleja la apertura de miras propia de la casa: ahí puedes cruzarte con Kanye West, Tego Calderón o Carmen Linares.

Una mirada abierta en la que ‘Rockdelux’ se adelantó al modo actual de escuchar música. “Ahora, con el ‘streaming’, la gente tiene menos prejuicios para mezclar cosas, y eso es lo que siempre pretendimos nosotros”, observa Santi Carrillo. Esta revista publicó un informe de hip-hop en el temprano año 1987, al tiempo que dedicaba espacios a la emergente ‘world music’ y al flamenco. Pero, en materia rock, ¿no es ‘Rockdelux’ hija de la mirada punk y pospunk? “Puede ser”, medita Carrillo. “Debo confesar que el rock sinfónico y progresivo nunca me ha gustado, y el hard rock y el metal tampoco es lo mío, aunque sí me gustan Black Sabbath y Motörhead”.

Después de todo, la línea de la publicación, con su sintonía ‘indie’ en los 90 y su voluntad de superar prejuicios respecto a las figuras comerciales, “es difícil de explicar para quien no la haya vivido como lector”. Sus decisiones y apuestas siempre han generado debate. Uno de los más acalorados lo generó aquella portada del reguetonero J Balvin en diciembre de 2018. “El número menos vendido de la historia de ‘Rockdelux’”, confiesa Carrillo. ¿Un error? “No, aunque luego se haya visto que el mejor artista de reguetón era Bad Bunny, no Balvin. Per su disco estaba bien y nos permitió informar de las músicas latinas que se estaban introduciendo en el ‘mainstream’ de todo el mundo”.

Santi Carrillo, director de la publicación 'Rockdelux', en su casa en Barcelona. / jordiotix

Lo comercial y lo ‘underground’

Carrillo no cree que la música comercial actual sea peor que la de otras épocas. “En los 80 y 90 había un pop ‘mainstream’ horrible”, alega. Y ahora, Charli XCX, por ejemplo (cuyo ‘Brat’ corona la lista de los mejores álbumes de 2024), “está en el ’mainstream’ pero a su vez parece un accidente o que se burle de él, como Rosalía”. A la postre, “hay que convivir con las músicas que sean interesantes, qué importa si son comerciales o ‘underground’”.

Estamos en una época en que “la música es más inmediata y su impacto, más fugaz”, al tiempo que pasan cosas imprevistas (“parece que ahora vuelve el rock”) y brotan canciones sobre vulnerabilidades, confusión, salud mental, duelo… ¿Las tendencias las marca ahora más el mensaje narrativo que el género musical? Observa Santi Carrillo que “hay muchos mensajes que flotan en el ambiente y que la gente busca en los artistas para identificarse con ellos”.

Santi Carrillo, director de la publicación 'Rockdelux', en su casa en Barcelona. / jordiotix

Mantener ciertas distancias con los creadores ha sido siempre un sello distintivo de ‘Rockdelux’ frente a las publicaciones que han defendido un rol de fans y han ido a buscar el compadreo. Eso es porque “los artistas te acaban decepcionando, o bien tú les decepcionas a ellos, porque esperan cosas de ti que no les puedes dar”. Esos 40 años dejan una estela entre escéptica y escarmentada. “Los artistas suelen ser gente egocéntrica, bicharracos de consideración, pero sin ego no serían artistas. Hay que verlos con una capa protectora para que no te perforen emocionalmente”.

Pese a todo, y aun con la “tiranía” que representa “seguir la actualidad musical, donde bajas la guardia seis meses y pierdes el hilo”, Santi Carrillo sigue sintiéndose motivado 40 años después (y algo más: empezó a escribir en 1981, con 18 años, en ‘Rock Espezial’, el precedente de ‘Rockdelux’). “Es cierto que una vez que ya te han impactado ciertas cosas cuando tocaba, ya es difícil que te sigan impresionando otras, pero a mí lo que más me gusta es el periodismo”.