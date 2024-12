Beyoncé conquista la NFL con su espectáculo en el partido de Navidad

Beyoncé y el debut de su hija Blue Ivy protagonizaron el estreno de la NFL en Netflix. Los Baltimore Ravens se impusieron 31-2 sobre los Houston Texans este miércoles, mientras que los Kansas City Chiefs se impusieron 29-10 sobre los Pittsburgh Steelers asegurando el primer lugar en la Conferencia Americana. Una doble cartelera histórica que puso por primera vez a la liga de fútbol americano en la plataforma de 'streaming'.

Sin embargo, los partidos no fueron los protagonistas en esta ocasión, sino que todos los ojos estuvieron puestos en la actuación de la cantante de Texas. Madre e hija cantaron y bailaron las canciones del último disco de la artista, 'Cowboy Carter', en el descanso de la media parte, durante cerca de 13 minutos en el NRG Stadium de Texas.

Beyoncé y su hija Blue Ivy Carter, en la media parte del partido de la NFL / David J. Phillip / AP

La cantante llegó al escenario montando a caballo y luciendo un deslumbrante vestido de plumas blancas y un sombrero estilo vaquero. La actuación contó con la interpretación de temas como '16 Carriages', 'Black bird' y 'Riverdance'. También los míticos 'Jolene' y 'American Requiem', que interpretó a capela sobre un coche clásico cubierto de rosas rojas.

Colaboraciones especiales

El 'show' también contó con colaboraciones, como Shaboozey, con quien interpretó su tema 'Sweet Honey Buckiin', y Post Malone, que interpretó 'Levii's Jeans'.

Finalmente, el momento más especial llegó con 'Texas Hold 'Em', canción en la que invitó a su hija de 12 años, Blue Ivy, a bailar con ella. La artista llegó a personalizar la letra en un gesto lleno de cariño a la pequeña: “Entonces hazme girar en el medio, Blue, no puedo leer tu mente”.

Post Malone y Beyoncé en la media parte del partido de la NFL / ALEX SLITZ / AFP

Una actuación que terminó con controversia cuando la cantante realizó un gesto simulando una pistola justo cuando un gran cartel con la palabra “Bang” se desplegaba detrás de ella. Un acto que va en contra de las normas de la liga respecto a gestos asociados con la violencia.

El evento marcó además el debut de la NFL en una plataforma de streaming, con una aparición especial de Mariah Carey, quien abrió la noche con una grabación de su icónica 'All I Want for Christmas is You'.