Gram Parsons, para quien aún crea que no le gusta el country, por Jordi Bianciotto

¿Un periodista o analista musical catalán puede escribir un libro sobre un artista estadounidense que pueda medirse con la bibliografía disponible en inglés, firmada por autores cercanos al personaje, al que tal vez vieron crecer? Tiendo a pensar que no, pero ‘Caballos salvajes. Gram Parsons (1968-1973)’ me lleva la contraria. Este volumen de Jordi Pujol Nadal, publicado por 66 rpm Edicions, plasma un trabajo de chinos, durante cinco años, a partir de más de cincuenta testimonios relacionados con el mitificado cantautor country-rock, que falleció en 1973 a los 26 años (de sobredosis de morfina y alcohol).

Pujol Nadal (Barcelona, 1975) es un forofo del rock americano con debilidad por imaginario de Laurel Canyon, la comunidad bohemia que floreció en las colinas de Hollywood en los 60. Cree que en el periodismo musical (y quizá no solo ahí) hay demasiados opinadores y pocos investigadores, y predica con el ejemplo en esta biografía oral, en la que se limita a situar el contexto y deja que las voces más autorizadas tomen la palabra: exmiembros de las bandas de Parsons (International Submarine Band, The Byrds, The Flying Burrito Brothers), figuras como Emmylou Harris, Jackson Browne o Bernie Leadon (Eagles), periodistas que lo trataron, el escritor de música Victor Bockris, antiguos ‘road managers’, colegas de correrías.

El libro sobre Gram Parsons. / EPC

Relato a múltiples bandas

Pujol Nadal llamó a esas puertas aun sabiendo que algunos entrevistables podrían dar la callada por respuesta o mandarlo a freír espárragos (su máxima era “el ‘no’ ya lo tengo”), pero aquí está el fruto, donde los reúne a todos como si estuvieran sentados alrededor de la mesa de un bar. El relato a múltiples bandas es un gran lienzo en el que van cobrando relieve los trazos definitorios del artista: esa diabólica ecuación de afán de éxito y talento desaprovechado, la fatalidad del tipo que no perdió ninguna oportunidad de perder una oportunidad. Apuntes valiosos sobre su relación con los Rolling Stones y el triángulo radioactivo con Mick y Keith en Nellcôte, en el verano de 1971.

‘Caballos salvajes’ es también un toque de atención a quienes todavía hoy relacionen el country con el folclore banal del ‘line dance’ y la América filo-Trump. Como apuntó el otro día, en la presentación en la librería Sonora, de Gràcia, Guillem Vidal (que, con Pujol Nadal, dirige el festival Blues & Ritmes, de Badalona), los dos álbumes en solitario de Parsons son importantes porque “han gustado a gente que se pensaba que no le gustaba el country”. Y, en este rincón de Europa, no son pocos.

