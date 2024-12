Barcelona y su gran “eclosión cultural”: entre la euforia del momento “bola de nieve”, la precariedad y el creérselo

La ampliación del Macba (primera piedra, en febrero), del Mnac y la llegada del nuevo Museo Carmen Thyssen. En 2025, invitada a la FIL de Guadalajara, Capital Mundial de la Arquitectura y sede de Mondiacult. Hay motivos de sobra para pensar que la cultura ha cogido el turbo en Barcelona y que la ciudad vive “un salto de escala”, según el alcalde Jaume Collboni. Incluso, como asegura Ainhoa Grandes, que estamos en un momento “bola de nieve” en el que todo empezará a rodar y rodar y hacerse más grande. Pero como recuerda la directora de la Fundació Macba, que acaba de lanzar un nuevo premio (80.000 euros de dotación) para “poner al artista en el centro de la conversación”, hay cosas que siguen sin solucionarse, como “la precariedad de los creadores”. “No tenemos una gran tradición de financiar ideas, sino inmuebles”, lamenta Jordi Herreruela, del Festival Cruïlla.

Isabel Vidal, Ainhoa Grandes y Jordi Sellas. / Zowy voeten

Barcelona Global ha celebrado este lunes su tradicional comida navideña en el recinto histórico de Sant Pau aprovechando que muchos de sus socios 'expats' vuelven a casa. Como aperitivo, un debate sobre el efervescente momento cultural moderado por Álex Sàlmon, director del suplemento literario de esta casa, abril. De él han salido ideas para reflexionar, como las que ha compartido Marcel Barrena, director de ‘El 47’: el éxito de su película le ha dado nombre a una plaza, ha hecho que se cambie el tendido eléctrico de Torre Baró y que hasta Jordi Pujol le escriba una carta que recibió ayer mismo. “Ese es el gran poder del cine, la empatía que genera. Pero hay que ponerle leña a la máquina”. A Barrena, que siempre ha intentado llevar sus películas a un “público masivo” porque se confiesa deudor de Spielberg y Zemeckis, le han recibido este año el alcalde Collboni, el president Illa y hasta el presidente Pedro Sánchez en la Moncloa. “Sánchez es, por cierto, el primer presidente de la historia de España que ha ido al Festival de Cine de San Sebastián. Casi me ‘peta’ la cabeza cuando me enteré de eso”, ha confesado.

El presidente de Barcelona Global, Ramon Agenjo. / Zowy voeten

Cambio de paradigma en el cine

Para Barrena, el éxito de ‘El 47’ o ‘Casa en flames’ puede ser "un cambio de paradigma". "Demuestra que si tenemos financiación suficiente, el cine catalán puede explotar. Las dos películas han triunfado porque las instituciones se las han creído”. En su día, Barrena fue criticado por no rodar en catalán ‘Mediterráneo’, la historia de Óscar Camps y el Open Arms. “¿Cómo la iba a filmar en catalán si el presupuesto que salía de Catalunya no llegaba ni al 2%?”. Con ‘El 47’ eso no pasó y el resultado (16 semanas en taquilla, la película más vista de la historia del cine catalán) habla por sí solo. “Si un país cree en su cultura tiene que ayudarla, igual que se hace con los pepinos o los coches. Hasta hace 4 meses no podíamos ir a Netflix o las cadenas nacionales porque no había referentes, ahora sí. Necesitamos el impulso para que las cosas pasen”, dijo frente a un público lleno de directivos y empresarios a los que, medio en broma medio en serio, instó a participar vía Bizum en su próxima película.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en el cierre de la jornada. / Zowy voeten

Herreruela también criticó la falta de inversión local, algo que se traduce en que festivales como el Sónar o el Primavera Sound estén participados por fondos extranjeros, y alertó sobre “la pérdida de gobernanza desde Barcelona”. Animó a invertir en grandes infraestructuras musicales como han hecho Manchester o Las Vegas para que no todos los grandes conciertos se celebren en estadios de fútbol. “Lo que define a Barcelona es su creatividad. Ferran Adrià, el Sónar… hasta cuando Guardiola ganaba lo hacía por jugar de forma más creativa. Esa creatividad tiene que ver con la forma de vida, con el intercambio y las celebraciones colectivas. Y ahora estamos en un momento de debate social sobre la ciudad que queremos: si estar en casa todos a las 10 o no. Otras ciudades pueden permitirse el lujo de hacerlo, pero Barcelona perdería su esencia” si cede en el debate que ahora mismo enfrenta a los derechos individuales frente a los colectivos en el asunto del descanso vecinal.

Asignaturas pendientes

Para Isabel Vidal, presidenta de Adetca y directora general de Focus, Barcelona tiene un superávit de público teatral y de autoría catalana (el 53% de las obras en cartel están escritas por dramaturgos locales vivos, “un récord que no se da en casi ninguna otra ciudad del mundo”), pero sigue habiendo una parte de la población impermeable a la cultura, que no se siente interpelada para ir al teatro. “Los artistas están, pero a veces no les facilitamos el camino”, reconoció. Vidal pidió una “financiación correcta de la cultura” y trabajar más para llegar a todos los públicos, algo en lo que coincidió Grandes. “Hay que trabajar lo público y lo privado de forma natural. Las administraciones no pueden pagarlo todo. Nosotros también, por ejemplo con abonos, que en el fondo son mecenazgo”.

Como resumió Ramon Agenjo, presidente de Barcelona Global, “las ciudades y las empresas que apuestan por la cultura son mejores”. Y de eso aquí hay de sobra, recordó Barrena: “Picasso, Lorca, Almodóvar… somos el país más rico per capita del mundo en cultura, pero hay que promoverla desde la educación, no desde la ideología. Nos lo estamos empezando a creer, que no vengan otros luego y se lo carguen todo”.