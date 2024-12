15 espectáculos para toda la familia en Barcelona esta Navidad

Teatro, danza, musicales, circo y música. Son muchas las propuestas en la cartelera de Barcelona esta Navidad ideal para disfrutar en familia durante las fiestas. Más allá de montajes que se han convertido en todo un clásico como el musical de creación autóctona 'El Petit Príncep', entre las principales novedades de la temporada destacan dos nuevas creaciones catalanas 'Mac Mec Mic', con la marioneta Mic como protagonista y 'El fil invisible', conseguida adaptación del cuento homónimo de Míriam Tirado y el espectáculo de danza de Sol Picó 'Macarron Power'.

Y si se tiene hijos adolescentes este año pueden disfrutar con la amplia oferta de musicales de la capital catalana con estrenos como 'El dia de la marmota' y obras que ya están en cartel como 'Mar i Cel', 'El Médico', más épicas o 'Priscilla', con una bailonga banda sonora.

Can Zam. Del 1 al 15 de diciembre. Port Vell. A partir de 10 euros. Varios pases.

El Circo Raluy regresa a Barcelona por Navidad con un nuevo espectáculo. Su carpa ya está instalada en el parque de Can Zam y después recalará en el Port Vell. La propuesta de circo tradicional en pista trasciende las artes circenses para explorar un universo lleno de personajes irreales, casi robóticos, entre el ser humano y la máquina. Como siempre los números bajo la carpa combinan riesgo, equilibrios imposibles, ejercicios aéreos y humor.

Es un tributo a la Vaiana, una heroína de Disney de la Polinesia que no tiene medidas imposibles ni cintura de avispa. Vaiana, la princesa Disney que no busca el amor sino protagonizar muchas aventuras aliada o no con los dioses, va en busca de la isla del título en esta propuesta teatral inspirada libremente en el filme.

Teatro Apolo. Del 21 de diciembre al 5 de enero.