Dani de la Orden: "Es algo muy bonito que la gente en Cataluña quiera ver cine en catalán también"

Los nominados a los premios Gaudí se han encontrado este viernes en un acto con periodistas en el DHub de Barcelona, donde directores como Marcel Barrena, Dani de la Orden o Pol Rodríguez han reivindicado la calidad del cine catalán. Con 18 opciones en los Premios Gaudí, récord en la historia del galardón, y 14 en los Goya, 'El 47' de Marcel Barrena ha sido una de las sensaciones de la temporada y sigue todavía en salas cuatro meses después de su estreno.

"Es bastante ciencia ficción lo que está pasando", ha bromeado Barrena con los periodistas después de lograr que 'El 47' fuera la película en catalán más vista de la historia. "Hay que celebrar cuando te toca con moderación porque seguramente no va a pasar otra vez y hay que intentar no decepcionarte cuando las cosas no van tan bien", ha añadido el director, quien también ha subrayado la importancia de dar voz a historias como la de Manolo Vital y el barrio barcelonés de Torre Baró. Al respecto, Barrena ha incidido que la implicación del barrio "ha sido extraordinaria", que su relación con los vecinos "es maravillosa" y que está feliz por que la película "les haya empoderado" y de que "por fin Torre Baró esté en el mapa".

Aimar Vega (i); Judith Colell (2i) Marc Barrena (3i); Dani de la Orden (4i); Carlos Marques-Marcet (4d); Pol Rodríguez (3d); Pilar Palomero (2d) y Zoe Bonafonte, posan junto al resto de nominados a los XVII Premios Gaudí que concede la Academia del Cine Catalán y cuyos ganadores se proclamarán el próximo 18 de enero.ir / Toni Albir

En cuanto al éxito de taquilla compartido junto a 'Casa en flames', Barrena ha puesto el acento en la importancia de las ayudas públicas. "Si el Govern lanza ayudas para que se ruede en catalán, nosotros lo vamos a poder elegir hacer, que es lo que ha pasado con 'Casa en flames' y con 'El 47', pero si esto se corta, os aseguro que el año que viene no habrá aquí películas en catalán de este tamaño", ha sentenciado Barrena.

En este mismo tono se ha pronunciado Judith Colell, presidenta de la Acadèmia del Cinema Català, para quien la "buena política de la anterior Conselleria de Cultura" ha permitido que este año se hicieran "películas de presupuestos más grandes". "Este ha sido el elemento clave porque buenas películas hacía tiempo que llevábamos haciéndolas, y espero que esto siga a partir de ahora", ha añadido Colell. "Siempre lo tenemos todo en modo difícil pero, a la vez, creo que es algo muy bonito que la gente en Cataluña quiere ver cine en catalán también", ha declarado ante los medios Dani de la Orden, director de 'Casa en flames', que ha obtenido 14 nominaciones.

Sobre las versiones dobladas de su película y de 'El 47', el director cree que "no han acabado de funcionar mucho", ya que "todo el mundo las quería ver en versión original". "Lo bonito de esto es que haya más películas en catalán, en castellano, en gallego, en euskera y que utilicemos el cine para mostrar la riqueza lingüística que tenemos", ha sentenciado el cineasta.

Pol Rodríguez, codirector junto a Isaki Lacuesta de 'Segundo Premio', la película sobre la concepción de 'Una semana en el motor de un autobús', el tercer disco del grupo granadino Los Planetas, ha señalado que este ha sido un gran año para el cine catalán por su "diversidad". Así, Rodríguez, que opta a nueve premios, ha querido destacar tanto "los éxitos de taquilla de Marcel y Dani en todo el país" como "películas que quizá tienen menos interés en taquilla, pero que son unas joyas maravillosas", lo que demuestra que "estamos todos muy bien y que tenemos público y cineastas para cualquier tipo de proyectos".

La gala de los XVII Premios Gaudí tendrá lugar la noche del sábado 18 de enero de 2025 en el Auditori del Fòrum CCIB, estará dirigida por Daniel Anglès y conducida por los actores Paula Malia y Marc Clotet, mientras que Judit Martín pondrá el punto cómico a la velada.