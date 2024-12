PP y Vox bloquean un minuto de silencio por Marisa Paredes en la Asamblea de Madrid

Los grupos parlamentario de PP y Vox en la Asamblea de Madrid han impedido este jueves que se guardara un minuto de silencio -para el que se necesita unanimidad de todos los partidos- por el fallecimiento de la actriz Marisa Paredes, a los 78 años.

El bloqueo del minuto de silencio, presentado por Más Madrid, ha sido denunciado por la diputada socialista Mar Espinar quien, durante su intervención durante el debate de presupuestos de cultura, ha reprochado al PP y Vox que no hayan permitido el reconocimiento. "No han querido guardar un minuto de silencio pero esta Cámara le debe una ovación y respeto a una gran actriz y una ciudadana ejemplar", ha apuntado Espinar.

Ante estas palabras, los diputados de Más Madrid y el PSOE han dado un aplauso largo, mientras la bancada de la derecha ha permanecido en silencio. Además, el grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea regional ha presentado una proposición no de ley (PNL) para que el premio de cultura, su categoría de cine de la Comunidad de Madrid y la sala verde de Teatros del Canal, se denominen Marisa Paredes.

Fuentes del PP han señalado a EFE que no han apoyado este minuto de silencio porque "nunca" se han hecho ante el fallecimiento de otros actores en los últimos cinco años, desde Concha Velasco a Fernando Sánchez Dragó. Desde Vox también han indicado a EFE hay "muchos otros actores que han fallecido en los últimos años y por los que la Asamblea de Madrid no ha guardado un minuto de silencio". "No puede quedar en manos de esta Asamblea decidir los merecimientos siempre subjetivos de una personalidad del mundo de la cultura a fin de no caer en injusticias presentes y futuras".