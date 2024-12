Manuel Baixauli, Alba Dedeu y Elisenda Solsona, finalistas del Premi Òmnium a mejor novela del año

Las novelas 'Cavall, atleta, ocell', de Manuel Baixauli, 'La conformista', de Alba Dedeu, y 'Mammalia', de Elisenda Solsona, son las tres finalistas en ganar el Premio Òmnium a la Mejor Novela del Año. Se trata de la octava edición del galardón mejor dotado económicamente de toda Catalunya a obra publicada, con 25.000 euros de premio: 20.000 euros van a parar directamente al galardonado, y 5.000 se destinan a promoción.

Un jurado independiente ha escogido las tres obras finalistas de entre las 10 novelas preseleccionadas, que habían sido publicadas entre noviembre de 2023 y octubre de 2024. Este jurado independiente está formado por Magí Camps, Neus Real, Marta Pessarrodona, Toni Puntí y Marta Segarra. El ganador se dará a conocer a finales de enero.

De la novela de Manuel Baixauli, el jurado destaca que aborda "con originalidad y dimensión poética la relación conflictiva de un padre con un hijo adolescente". También subraya "la reivindicación de un territorio y un lenguaje propio" y "la construcción memorable del padre carpintero protagonista". "Como en las tragedias griegas, los dos tienen parte de razón. El hijo se siente oprimido por el ambiente del pueblo y por un padre con una vida tan rutinaria y tiene motivos para querer algo distinto en la vida. Y el padre sabe que el hijo puede caer por el precipicio", explicaba el propio Baixauli en una reciente entrevista en El Periódico, en la que reflexionaba sobre la existencia de "un elemento distorsionador, la tecnología". "Incluso los psicólogos están desconcertados sobre cómo desconectarlos o si comprarles el móvil más tarde. No sabría dar ningún consejo sobre educar a los hijos sobre eso. La sensación es que la tecnología ha subido el Tourmalet y nosotros vamos detrás sin poder atraparla ni controlarla. Solo me atrevería a decir: no tengas miedo de ser riguroso con los hijos cuando son pequeños, después te lo agradecerán", apuntaba el valenciano.

De la novela 'La conformista', el jurado pone en valor “la creación de una antiepopeya que retrata una realidad cotidiana y bastante común en una trama bien construida con la que el lector se puede identificar a diferentes niveles, sobre todo en cuanto a las dificultades de las relaciones familiares y la maternidad”. Y por último, de 'Mammalia' de Elisenda Solsona, el jurado del Òmnium apunta su maestría a la hora de "componer un mundo apocalíptico, en el que se construye una historia de lucha por la perseveración de la especie humana, dentro de una ciencia ficción inmediata”. También destaca de la obra "los personajes y tramas armónicamente construidos" y "una figura central cautivadora, en busca de la identidad."