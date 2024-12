Gautier Capuçon, violonchelista: "La acústica de Notre Dame es extraordinaria"

A sus 43 años el violonchelista francés Gautier Capuçon se ha convertido en un referente, no solo como intérprete sino como músico preocupado difundir la clásica y ayudar a las nuevas generaciones a abrirse camino. Participa en la televisión francesa en el programa 'Prodiges', tiene un programa diario en Radio Classique y en 2022 creó la Fondation Gautier Capuçon para dar a conocer a prometedores solistas. Capuçon, que tocó con su hermano Renaud en la inauguración de la catedral de Notre-Dame, regresa por tercera vez al Auditori este viernes y domingo para ofrecer el 'Concierto para violonchelo' de Schumann con la OBC dirigida por Ludovic Morlot.

Ha interpretado muchas veces esta obra de Schumann. ¿Siempre hay algo nuevo por descubrir en ella?

Absolutamente. Uno nunca acaba de aprender. Es como cuando revelas una foto, cada vez aprecias algo diferente que no habías visto. Una vida no será suficiente para explorar todo lo que hay en esta obra.

Este concierto fue revolucionario en su momento.

Es que es el gran concierto romántico de ese periodo y está compuesto de tres movimientos, pero la música no deja de sonar en ningún momento, de una forma muy nueva que después Saint-Saëns utilizó también. Es un concierto extremamente difícil musicalmente, donde hay dos caras de Schumann muy diferentes. Hay una inquietud subyacente y ese movimiento lento, de una gran pureza. En realidad todo el concierto es como si fuera música de cámara, especialmente en la segunda parte, la más íntima.

¿Cómo ha notado a la orquesta tras su primer ensayo con la OBC?

Me he sentido muy a gusto con ella y también con el director, Ludovic Morlot, al que admiro. No tocaba con la OBC desde el 2019 y estoy muy contento. La orquesta está súper en forma.

"Provengo de orígenes modestos. Nací en los Alpes. Mis padres no eran músicos. Mi padre era funcionario de aduanas y mi madre era una ama de casa", explica Capuçon. / May Circus

¿Qué diferencias nota entre el público de Barcelona y el del norte y centroeuropeo?

El clima junto al Mediterráneo es diferente y la mentalidad, también. Si lo comparo con una ciudad como París, aquí nada más bajar del avión noto que hay un aire y una luz diferentes. Aquí uno enseguida sonríe, la mentalidad es otra.

Pau Casals ayudó a recuperar este concierto de Schumann tras la Primera Guerra Mundial. ¿Su labor como solista ahora se centra en dar a conocer la música contemporánea?

Pau Casals es el padre de todos los violonchelistas, pero no solo eso. Es una gran figura de la historia de la música. Hoy todas los grandes obras del repertorio de violonchelo han sido interpretadas por los maestros del pasado. Para la gente de mi generación lo importante es tocar la música de nuestro tiempo. En la época de Mozart se tocaba su música porque era la música contemporánea de aquel momento. Hemos de dar vida a las piezas que se componen hoy.

¿Cuántas obras ha estrenado?

Muchas, es algo que adoro. Es extraordinario poder preguntarle al compositor ¿Qué has querido decir con esto? ¿Cómo debo hacerlo? Es un privilegio trabajar con compositores vivos. Y encuentro el contacto con los creadores de hoy ayuda a entender mejor cosas del pasado. Cada vez que interpreto a Schumann tengo mil preguntas que me gustaría trasladarle. Lo mismo me pasa con Beethoven, Mozart o Bach. Yo tuve la suerte de trabajar durante 10 años con Henri Dutilleux, uno de los grandes compositores de la segunda mitad del siglo XX. Y esa relación me marcó.

El violonchelista tocó en la inauguración de la catedral de Notre Dame. / May Circus

¿De qué compositor actual se siente más próximo?

Hay varios, pero la última obra que he estrenado es el 'Concierto para violonchelo' de Thierry Escaich, un encargo de la Gewan de Leipzig y la Sinfónica de Boston, las dos que dirige Andris Nelsons. Es uno de los grandes conciertos que se han hecho en los últimos 30 años.

Alterna la música sinfónica y de cámara. ¿Cuántas actuaciones hace al año?

Calculo que entre 140 y 150. Intento bajar el ritmo para tener más tiempo, pero es difícil cuando te apasiona la música y te proponen proyectos interesantes. Es difícil decir no cuando te ofrecen conciertos con gente a la que admiras y aprecias.

¿Cómo va su fundación, creada tras la pandemia, en 2022?

El covid nos afectó a todos pero especialmente a las jóvenes generaciones de músicos. La transición entre el final de los estudios y la vida profesional se complicó mucho para ellos. Era muy difícil para ellos encontrar conciertos y quise ayudarles. Nos centramos en instrumentistas entre 18 y 25 años: pianistas, violinistas, violistas, violonchelistas y contrabajistas. Hasta ahora hemos otorgado a 400.000 euros en ayudas para una bolsa de estudios, a razón de 10.000 euros por año durante dos años. Este 2024 han realizado un centenar de conciertos por todo el mundo porque tenemos músicos de todas partes: europeos, americanos y asiáticos. Y editamos un disco con Warner Classics. Ya estamos grabando el cuarto.

Pau Casals es el padre de todos los violonchelistas

Con su hermano Renaud, violinista, actuó en la inauguración de la Catedral de Notre-Dame. ¿Ayuda eso a difundir la clásica?

Es importante que la música sea cada vez más accesible a todo el mundo. Las salas de concierto y las orquestas han hecho en estos últimos 20 años un enorme progreso en este sentido. Pero a veces debes ir hacia la gente que no la conoce. Yo por mi parte lo hago con mi gira 'Un été en France' ('Un verano en Francia') y toco en pequeñas poblaciones de 500 habitantes. Son conciertos gratuitos a los que acuden a veces hasta 5.000 personas de todos los pueblecitos de alrededor. Las redes sociales también ayudan.

¿Qué tal la acústica de Notre Dame?

Extraordinaria. Ya había tocado allí en 2020, un año después del incendio, en un concierto de Navidad. Pero fue emocionante volver allí con la catedral renacida tras un enorme trabajo de reconstrucción. La luz extraordinaria de esa piedra blanca y la fuerza que notas allí convirtió la actuación en una experiencia muy fuerte.

Considero la música mi lengua materna

En el Auditori también ha habido reformas para mejorar el sonido ¿lo ha notado?

La sala ahora suena muy bien. La acústica es mucho mejor. Evidentemente para los músicos en escena es importante poder escucharse bien y para el público, también.

Nació en Chambéry. ¿Cómo aprendió a amar la música?

Provengo de orígenes modestos. Nací en los Alpes. Mis padres no eran músicos. Mi padre era funcionario de aduanas y mi madre era una ama de casa. No había ningún músico en la familia. Pero un verano mis padres descubrieron la clásica en un festival gracias a unos conciertos gratuitos y se convirtieron en melómanos. Mi hermana mayor, con la que me llevo 10 años, toca el piano; mi hermano, con el que me llevo cinco, el violín. Cuando yo empecé a tocar el violonchelo con cuatro años y medio ya vivía en una familia musical. Siempre íbamos a conciertos. Considero la música mi lengua materna.

¿Le preocupan los recortes en Cultura que se empiezan a aplicar en Europa?

Es inquietante que se quieran cortar las ayudas. La Cultura, bajo cualquier forma, es clave. Sin cultura, morimos. Lo vimos durante el covid. En España los conciertos se mantuvieron, fue algo extraordinario. Pero en el resto de países donde todo lo cultural se paró fue brutal.

Suscríbete para seguir leyendo