Los secretos de familia afloran en 'La presència', un 'thriller' paranormal en La Villarroel

La fe y los fenómenos paranormales juegan un papel importante en 'La presènica', una obra que genera tensión, intriga y miedo que sube a escena en La Villarroel a partir de este viernes. Su protagonista es un muerto: un padre que acaba de morir pero parece que no se ha ido del todo. No es fácil hallar ese punto justo entre humor y miedo, algo que han perseguido los autores de esta obra escrita a cuatro manos por Carmen Marfà y Yago Alonso. "Nosotros dos solemos hacer más comedias pero este encargo nos llegó vía la compañía Sixto Paz y nos interesó probar algo diferente. Teníamos ganas de explorar el género del terror que no habíamos hecho nunca y buscar una conexión con la comedia", ha señalado Marfà. "No puedo decir mucho más", añade sin querer hacer 'spoilers'. ¿Hay espíritus en la obra? "No sé si se puede hablar de un fantasma pero sí que la obra juega con fenómenos que se escapan a la lógica y al sentido común". Acostumbrados a hacer comedias como 'La pell fina' y 'Ovelles', para Marfà y Alonso ha sido un estimulante sumergirse en otro tipo de género.

Los secretos de familia están detrás de este thriller sobrenatural. 'La presència' transcurre en tiempo real una noche de tormenta de nieve en una masía de un valle pirenaico donde se reencuentran dos hermanos: Ernest, interpretado por Pau Roca de Sitxo Paz, y Sandra, por Nausicaa Bonnín, que desde hace tiempo vive en Barcelona. Ambos han acudido para acompañar a su padre, enfermo terminal, en sus últimas horas de vida. Miki (Marc Rodríguez), la pareja de Sandra, también ha ido con ella. Mientras la familia se pone al día, porque los hermanos no tienen mucha relación, aparece Sol (Anna Sahun) la doctora del CAP a visitar al paciente, que muere al cabo de poco. Pero entonces. ¿Por qué suena la campana que hacía servir el difunto Climent cuando quería algo?

Fe y razón

Los fenómenos paranormales, la fe, las creencias en almas que no están en paz o tienen cuentas pendientes surgen en esta obra. ¿Acaso Climent tenía un secreto que explicar y por eso se manifiesta? Sea como sea, a raíz de lo ocurrido todos intentarán encajar piezas de un puzzle que desvelará aspectos sorprendentes del pasado de Climent.

"A veces tiramos más de fe que de racionalidad para entender lo que ocurre a nuestro alrededor" — Pau Carrió, director de 'La presència'

"Esta pieza tiene cosas de drama y de comedia familiar pero todo está rodeado de un ambiente paranormal, quizás reflejo de este extraño momento en el que vivimos donde a veces tiramos más de fe que de racionalidad para entender lo que ocurre a nuestro alrededor", ha comentado Pau Carrió, director de 'La presència'. "La obra no ofrece una única explicación válida a lo que ocurre", añade. Más que sustos, el montaje juega con la autosugestión para seducir al espectador. "A diferencia de una película de terror donde el público tiene una conciencia superior de lo que va a ocurrir al personaje, en el teatro esa hiperconsciencia es más dífícil de conseguir. Aquí el espectador no anticipa el miedo, sino que lo vive al mismo tiempo que los personajes". La música y los efectos se utilizan pero de una manera diferente. "Este es un montaje muy naturalista", dice Carrió. La escenografía es de Paula Bosch y los efectos sonoros de Guillem Rodriguez.

La coproducción entre Sixto paz y La Villarroel ha despertado interés. La primera semana que coincide con fechas navideñas está todo vendido y ya hay 15 bolos contratados.