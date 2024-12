Crítica de 'Mufasa: el rey león': ramplonería con pedigrí

'Mufasa: el rey león' Puntuación: ** Director: Barry Jenkins Año: 2024 Estreno: 20 de diciembre de 2024

Como tantas precuelas hoy en día, ‘Mufasa: el rey león’ aqueja una malsana obsesión por explicar y contextualizar hasta el más nimio detalle de la película a la que complementa, el remake ‘El rey león’ (2018). Y entretanto, en cambio, no se molesta en responder una pregunta crucial: ¿por qué decidió Barry Jenkins, cineasta aclamado, pasarse cuatro años haciendo una película -recordemos, precuela de un remake- urdida por el departamento financiero de Disney?

Visto lo visto, la única explicación plausible es el motivo económico. Porque, para explorar la adolescencia de su personaje titular, el ‘oscarizado’ director de ‘Moonlight’ (2017) orquesta una peripecia argumental del todo formularia, plagada de mensajes genéricos sobre el valor de la tolerancia y la inclusión e ilustrada con canciones mediocres compuestas, tal vez durante una crisis creativa, por la estrella de Broadway Lin-Manuel Miranda.

Cierto, aquí el trabajo de animación fotorrealista es algo más convincente que en ‘El rey León’, pero no hay que olvidar que el fantasioso universo en el que esta saga transcurre fue originariamente concebido para animales dibujados a mano y dotados de rasgos y emociones exagerados, y no para una colección de felinos hieráticos e indistinguibles entre sí que no desentonarían en un documental de National Geographic.

Tal vez para compensar la vacua rigidez de sus protagonistas, la falsa cámara de Jenkins se mantiene en movimiento permanente y maníaco incluso en escenas que habrían requerido calma y quietud. Y en defensa de ese descontrol motor cabe decir que quizá sea lo único capaz de impedir que la película -con su estructura repetitiva, sus personajes anodinos y sus melodías vulgares- mate a sus espectadores más jóvenes del aburrimiento.