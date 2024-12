La Sala Phenomena de Barcelona celebra su décimo aniversario con clásicos y el preestreno de ‘Nosferatu’

‘Tiburón’ (1975), ‘Alien, el octavo pasajero’ (1979) y ‘Nosferatu’ (2024) protagonizan el décimo aniversario de la sala de cine Phenomena. Tras una década de ofrecer los mejores clásicos de los 70, 80 y 90, así como estrenos y películas que no se encuentran en otros cines, esta iniciativa cinéfila de Nacho Cerdà se establece como la sala favorita de muchos “No nos esperábamos que tuviese esta respuesta. Para mí era un proyecto personal, de recuperar la emoción por el cine y compartirla”, explica el fundador de Phenomena.

La sala de proyección de la sala Phenomena con motivo del reestreno de la versión 70mm de Lawrence de Arabia. / RICARD FADRIQUE

Lo que empezó como una experiencia, donde se programaban dobles sesiones en otras salas de Barcelona, como el cine Urgell, se transformó en una sala de programación diaria, con 450 butacas y una, pero impresionante, pantalla. “Yo me esperaba que fuera un proyecto donde vinieron 300 personas o así, pero el primer día llenamos el cine Urgell, con 1.800 butacas, y eso pasó varias veces, lo que nos llevó a establecernos de manera permanente en Barcelona”, recuerda Cerdà. Y este jueves, 19 de diciembre, se celebran 10 años de ese momento. “Estoy muy contento, he conseguido darme la mano con ese niño interior, amante del cine, y hemos podido constatar que hay un público que nos sigue y nos apoya, y gracias a él estamos aquí”.

Phenomena Secret Premiere, una sesión en el Phenomena sin que se sepa la película que se proyecta. / ALVARO MONGE

El cine predilecto de muchos

Media hora antes de la proyección de una película, es habitual que el público de este cine empiece a formar cola en la alfombra roja de la entrada. “Llevo ocho años viniendo a este cine, me gusta más que otros, la pantalla, la calidad de la sala, el sonido, recuerdo ver ‘Blade Runner’ y sentir que vibraba la silla”, expresa Isabel Loureiro, que acude a ver ‘El hombre del Norte’ (2019). “Es casi el único cine al que venimos, a lo mejor en una semana podemos venir cuatro días”, destaca Xavier Muñoz. Él y su mujer, Cristina Hernan, siguen la iniciativa desde el principio.

“Vine a la primera sesión, cuando dieron ‘Tiburon’ y ‘Alien’”, señala Muñoz. Estas dos películas se han convertido en sello del cine, una doble programación que inauguró tanto el Phenomena, hace 14 años, como la sala de la calle San Antonio Maria Claret y ahora protagonizando su aniversario. “Inaugurar con ‘Tiburón’ para mí era una cosa personal, es la primera película que yo recuerdo ver en cine, y que me impactara, cuando tenía 6 años”, expresa Cerdà, que considera ambos filmes como “clásicos de su generación”.

Fans de 'Star Wars' en el Cine Phenomena. / Robert Ramos

Una programación cuidada

Y es que la clave de este cine, además de tener una de las pantallas más grandes del país, un sistema de sonido impresionante, y una decoración que recuerda a los cines antiguos, inspirada en los diseños de Bonamusa, es su amplia y a la vez cuidada programación. “Seleccionamos, entre Josep Parera y yo, las películas que creemos que el público quiere ver. No ponemos todos los estrenos, teniendo en cuenta que tenemos una sola sala, sería díficil, pero tampoco es nuestro objetivo. No quiero convertir la exhibición cinematográfica en un bazar, cosa que actualmente parece que lo es”, señala Cerdà.

Estreno de 'The raise of Skywalker' dentro de la maratón de Star Wars en el Cine Phenomena en 2019. / Robert Ramos

Además de una treintena de títulos clásicos del cine, también escogen películas que hace años que no están en cartelera. “Cuando estrenaron ‘El hombre del Norte’, me quedé con ganas de verla, y vi que la daban aquí y tenía curiosidad por venir”, explica Carlos Villafranca, que hacía cola por primera vez en ese cine. “Yo vi que hacían reestrenos y hacía tiempo que quería venir, no tengo ni idea de como es la sala, pero he visto que las películas son muy guais”, añade Maria Zarzoso, que también se estrenaba en el Phenomena.

La experiencia del cine no la remplaza nada, ninguna plataforma ni siquiera un proyector en casa Isabel Loureiro — Habitual del Phenomena

“El Phenomena es un cine eminentemente cinéfilo, mezcla las personalidades de otros cines como el Capitol, donde hacían películas del Oeste, o el Urgell, que era un cine de granados estrenos”, destaca su fundador. “Vine a ver Dune II y cuando descubrí que el cine era así, con películas antiguas, versión original, seguí viniendo”, explica Ben Urick, que desde entonces ha acudido ya 60 veces a este cine. “Mi primera película con Phenomena fue una doble sesión de San Valentín, con Dirty Dancing y Pretty Woman”, recuerda Hernan.

Una presentación en el Phenomena. / RICARD CUGAT

Si en algo coinciden todos las personas que aguardan para ver ‘El hombre por el norte’, es que se definen como amantes del cine. “Ir al cine ahora es un ritual, es para gente que le gusta mucho, muchos eligen quedarse en casa con Netflix”, señala Muñoz. “Da pena que se cierren los cines, es como con los pequeños comercios, las grandes empresas están acabando con esto”, comenta Zarzoso. “Yo creo que la experiencia del cine no la remplaza nada, ninguna plataforma, ni siquiera un proyector en casa, sé que hay personas que lo valoran más que otras, pero espero que se mantengan los cines”, añade Loureiro.

Cine Phenomena de Barcelona / EPC

En un año donde se han despedido las míticas salas del Comedia y del Boliche, el Phenomena persiste. “La emoción del cine es algo que no debemos perder, y que debemos potenciar. Siempre ha habido algo nuevo, una tecnología casera que reste público al cine, pero esa no es la principal razón de que cierren salas, sino el “maltrato” hacia el público, la perdida de calidad de algunos cines…”, reflexiona Cerdà. “El cine no es solo una exhibición de películas, es mucho más, no es lo mismo cocinarse uno mismo, un plato, que ir a un restaurante, pues con el cine pasa lo mismo”.