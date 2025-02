'El 47' arrasa en los Premios Goya con 14 nominaciones

En clave catalana, las nominaciones a los Goya de este año demuestran el músculo, tanto comercial como artístico, de algunas de las películas producidas aquí. Si en los premios Gaudí ‘El 47’ ha sido la más nominada, en 18 categorías, lo mismo ha ocurrido en los Goya: el filme social de Marcel Barrena ha obtenido 14 nominaciones, el que más. Otras dos películas de directores catalanes se encaraman a los primeros puestos, ‘Segundo premio’ parte con 11 nominaciones, mientras que ‘Casa en flames’, el otro gran éxito del cine catalán del 2024 junto a ‘El 47’, ha recibido ocho. ‘La infiltrada’ con 13, ‘La habitación de al lado’ con 10, ‘La virgen roja’ con nueve, ‘La estrella azul’ con ocho y ‘Marco’, con cinco, son las películas que han obtenido más nominaciones.

Siempre hay sorpresas. No lo es que, en consonancia con la cantidad de nominaciones, las tres producciones catalanas estén en la parrilla de salida como mejor película, junto a ‘La infiltrada’ y ‘La estrella azul’, pero sin duda sorprende que ‘La habitación de al lado’ no esté convocada en esta categoría pese a ser uno de los filmes con más nominaciones. No sé si habrá jugado en su contra el reparto anglosajón, la lengua inglesa o que la acción acontezca en Estados Unidos, pero estamos un poco en lo de siempre. Si nominamos a Almodóvar como mejor director y guion adaptado, además de a los responsables de fotografía, sonido, vestuario, dirección artística, maquillaje, música, Julianne Moore y Tilda Swinton ¿tiene sentido que su película no esté entre las cinco candidatas al premio gordo?

De hecho, la correspondencia entre estos dos premios es bastante asimétrica este año: solo coinciden el binomio Lacuesta-Rodríguez por ‘Segundo premio’ y Arantxa Echevarría por ‘La infiltrada’, pero si bien Almodóvar, Paula Ortiz (‘La virgen roja’) y el colectivo Moriarty (‘Marco’) pueden ser considerados los mejores directores del año, sus películas no obtendrán el principal galardón. En vez de ellas pueden ganarlo ‘El 47’, ‘Casa en flames’ y ‘La estrella azul’. ‘La habitación de al lado’ ganó el León de Oro en Venecia, pero ha hecho menos caja que algunas de las nominadas como mejor película. ¿Arte o industria?

En algunas cosas se ha sido coherente. Si ‘Segundo premio’ había sido la película seleccionada por la Academia para ir a batallar a los Oscar, aunque no ha pasado el primer corte, es normal que sea una de las más nominadas. Ya ocurrió con ‘Alcarràs’ de Carla Simón, pese a que en la entrega final de los premios se fuera de vacío en una de las decisiones o votaciones más extraña de toda la historia de los Goya: no solo fue el filme seleccionado de cara a los Oscar, sino que ganó el Oso de Oro en Berlín. ‘Segundo premio’ tiene una carta emotiva a su favor. No es un as ni un comodín, pero el filme es una ‘no biografía’ del grupo granadino e indie Los Planetas, y la gala de los Goya se celebrará el próximo 8 de febrero en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada, con Maribel Verdú y Leonor Watling como presentadoras.

Por lo demás, otras categorías ‘importantes’ no han deparado sorpresas. Las dos protagonistas del filme de Almodóvar, Patricia López Arnaiz (por ‘Los destellos’), Carolina Yuste (‘La infiltrada’) y Emma Vilarasau (‘Casa en flames’) partían como casi seguras como mejor actriz y así ha sido. Más extraña ha sido la categoría masculina, con Eduard Fernández (serio candidato por ‘Marco) y Alberto San Juan (‘Casa en flames’) como nombres seguros, completados por el siempre animoso Vito Sanz de ‘Volveréis’, el Urko Olazabal haciendo de político maltratador del PP en ‘Soy Nevenka’ y el chileno Alfredo Castro por ‘Polvo serán’.