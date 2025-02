‘Wicked’: el coloso de la cultura pop que nació en Broadway llega a los Oscar con 10 nominaciones

Este artículo es una republicación con motivo de los Premios Oscar que se celebran este domingo.

A pesar de ser la quinta franquicia de teatro musical más exitosa de la historia, con más de 55 millones de entradas vendidas a nivel mundial, y la segunda en recaudación en Broadway desde su estreno en 2003, con 1.700 millones de dólares (sólo superada por “El Rey León”), paradójicamente, “Wicked” nunca se ha representado en España. Para regocijo de sus seguidores a este lado del charco, el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid tiene previsto estrenar en otoño del próximo año la primera versión española de la obra, por lo que, aunque con cierto retraso, todo apunta a que el fenómeno finalmente eclosionará en nuestro país. Especialmentetras el estreno de la primera parte de la adaptación cinematográfica de esta historia que amplía el universo de “El Mago de Oz”, bajo la dirección de Jon M. Chu, el artífice de “Crazy Rich Asians” (2018) e “In the Heights” (2021), y con Cynthia Erivo y Ariana Grande como protagonistas.

Ariana Grande y Cynthia Erivo en el Royal Festival Hall en Londres, este lunes. / TOLGA AKMEN

¿Precuela o ‘spin-off’?

En realidad, ambas cosas: "Wicked" reimagina y expande el universo de "El mago de Oz". El musical se basa en la novela "Wicked: Memorias de una bruja mala" de Gregory Maguire, editada en 1995, la cual ofrece una visión completamente nueva de los personajes clásicos. Si bien la célebre película de 1939, dirigida por Victor Fleming y protagonizada por Judy Garland, tomó como punto de partida el libro homónimo de L. Frank Baum, publicado en 1900, la trama de "Wicked" se sitúa años antes de la llegada de Dorothy a Oz. De hecho, explora las vidas de Elphaba, la futura Malvada Bruja del Oeste, y Glinda, quien, tiempo después, se convertiría en la Bruja Buena del Norte. A través de su compleja relación de amistad y rivalidad, presenta una visión más profunda y matizada de la lucha por el poder y la aceptación, desafiando la dicotomía de "buenos" contra "malos" que definió el largometraje original.

Ariana Grande posa en la alfombra verde en la première de 'Wicked'. / "Associated Press/LaPresse Millie Turner"

Incomprendido y subestimado por la crítica

Tras varias funciones de prueba en el Curran Theatre de San Francisco, "Wicked" se estrenó oficialmente en Broadway el 30 de octubre de 2003 en el Gershwin Theatre, con un elenco encabezado por Idina Menzel como Elphaba, Kristin Chenoweth como Glinda y Norbert Leo Butz como Fiyero. Dirigido por Joe Mantello, con letra y música de Stephen Schwartz y libreto de Winnie Holzman, las primeras críticas fueron, a decir verdad, mixtas. Ben Brantley, de The New York Times, señaló que carecía de cohesión dramática y encanto; Terry Teachout, de The Wall Street Journal, opinó que el espectáculo dependía demasiado de los efectos especiales en lugar de ofrecer una narrativa que profundizara en los personajes; y John Simon, de New York Magazine, lo calificó simplemente de frívolo y sin sustancia. Eso sí, visto en perspectiva, lo más humillante ocurrió la noche del 6 de junio de 2004, en la 58ª edición de los Premios Tony. A pesar de partir como favorito con diez nominaciones, sólo obtuvo tres: Mejor actriz protagonista en un musical (para Menzel), Mejor diseño de vestuario y Mejor diseño escénico. En un giro inesperado, "Avenue Q" se alzó con las estatuillas a Mejor musical y Mejor libreto.

Ariana Grande en la première de la película, este lunes en Londres. / "Associated Press/LaPresse Scott A Garfitt"

Y el público habló

¿Importaron las críticas negativas y el ninguneo en los Tony? Evidentemente, no. La interpretación de Lea Michele y Chris Colfer de "Defying Gravity", el tema estrella del show, en la primera temporada de la serie "Glee" (2009), fue crucial para su impulso. Pero mucho antes de eso, gracias al boca a boca y la devoción de sus fans, que encontraron en MySpace y luego en Facebook su mayor altavoz, "Wicked" ya era considerado un coloso de la cultura pop. Incluso, aunque no lo reconozcan públicamente, Disney también cayó bajo su hechizo. Mientras "Frozen" presentaba a Elsa, una heroína que, al igual que Elphaba, luchaba por aceptar su poder y cantaba su propio himno de liberación a lo "Defying Gravity" (la misma Idina Menzel fue quien entonó "Let It Go"), el personaje de Angelina Jolie en "Maléfica" se adueñó de su historia, tomando control total de su narrativa.

Voces de Oz

Para la comunidad LGBTIQ+, la magia de “Wicked” reside en su capacidad para reinterpretar el clásico de Victor Fleming y actualizar su mensaje de diversidad y valentía. La historia de Elphaba, la incomprendida Bruja del Oeste cuya piel verde la convierte en blanco del rechazo y los prejuicios, conecta profundamente con quienes han vivido la exclusión. Esa diferencia física, que la sociedad juzga como una amenaza, la convierte en un símbolo de resiliencia y orgullo para el colectivo, que se identifica con su lucha por ser aceptada. A resumidas cuentas, “Wicked” recoge el espíritu de Dorothy, quien también anhelaba encontrar su sitio, y amplifica su mensaje a las nuevas generaciones. Cuando Judy Garland cantó “Over the Rainbow”, aquel sueño de un mundo mejor resonó como un himno de esperanza. Así, Elphaba y Dorothy se convierten en espejos de resistencia, mostrando que la fuerza de ser uno mismo, por difícil que sea el camino, siempre encontrará su lugar bajo el arcoíris.