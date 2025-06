El Primavera Sound se encomienda a los ases femeninos del momento: Charli XCX, Sabrina Carpenter y Chappell Roan

El Primavera Sound se encomienda a su espacio seguro, a su siempre gigante y suculento cartel, como el que ha anunciado hoy, para superar una etapa con varios baches: pasada está la fallida edición madrileña y también el chasco momentaneo de su expansión latinoamericana a la que no renuncia en un futuro inmediato. Y en todo eso ayuda el volver a casa, a tierra conocida (193.000 asistentes el año pasado), en su 23 edición en Barcelona, y desde 2005 en el Parc del Fòrum, a pesar de las dudas que haya podido crear el ayuntamiento con el anuncio de regulación del uso del inmenso recinto de hormigón para grandes conciertos y eventos advirtiendo, eso sí, que los festivales "históricos" no deben temer por su continuidad, aunque a veces lancen mensajes contradictorios.

Así, en un momento crucial para el Primavera Sound, alguien podría este año decir aquello de 'las mujeres al rescate', pues en el 'line-up' de su próxima edición están tres de las grandes artistas del momento sin lugar a dudas: la británica Charli XCX y las estadounidenses Sabrina Carpenter -señalada sucesora de Taylor Swift- y Chappell Roan. Tres cantantes femeninas para encabezar por primera vez un Primavera Sound, que celebrará del 5 al 7 de junio su 23 edición, con los tradicionales añadidos de la jornada inaugural gratuita (miércoles 4 de junio) y la fiesta final (domingo 8 de junio) en el Parc del Fòrum.

Y con el hito de reunir estos tres nombres deslumbrantes del pop -repite de la pasada edición Charli XCX ahora ya con el potente movimiento 'Brat' agigantado fruto de su fantástico álbum-, el cartel, paritario, desarrolla a lo largo de 147 artistas un cóctel de sonidos que combina siempre con las bandas 'core' del festival. No solo el talento femenino se queda en las tres artistas mencionadas anteriormente, sino que, nada más y nada menos, estará también la mágica FKA Twigs, la banda de hermanas californianas HAIM, el pop íntimo de Clairo, el aire fresco de Wet Leg, Cat Power con su propia versión de Bob Dylan o ANHONI and the Johnsons con su bello y sufrido álbum 'My back was a bridge for you to cross', todos ellos nombres con presencias anteriores en el Primavera Sound.

Pero, rebuscando en la inmensidad, uno puede encontrar también a LCD Soundsystem, Jamie XX, Beach House, Floating Points y las guitarras de siempre con el estatus intacto gracias a Idles, Fontaines DC o Turnstile. Poco rastro queda de lo que antaño fueron apuestas de la órbita del rap o el reguetón, y sí que hay reencuentros destacables como los de The Jesus Lizard y Spiritualized.

Y un buen puñado de orgullosos nombres de casa, como La Casa Azul, Llum o Ciutat y protagonistas de la escena española de la talla de Judeline, que presentará su esperado disco, 'Bodhiria', al igual que Amaia o Carolina Durante con su 'Elige tu propia aventura', además de Yung Beef, muy ligado tiempo atrás al Primavera con incluso un escenario comisariado por él, que vuelve ahora para actuar en la cita barcelonesa en una etapa de mayor ambición en el directo.