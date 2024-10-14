Tulsa se hace con el Premio Nacional de las Músicas Actuales 2024

Con cierta frecuencia Miren Iza, la cantante a la que todo el mundo conoce como Tulsa, comenta con sus amigos si debería reconducir su carrera hacia otros caminos musicales que no sean el de este proyecto en el que ya lleva enfrascada 18 años. Por la cabeza de esta creadora inquieta circulan a menudo nuevas ideas y unas ganas intensas de experimentar. De hecho, desde que se inició en la música ya ha recorrido varios estilos (punk en sus inicios, folk rock muy americano después, pop rock de autor y algo más electrónico en tiempos recientes), por lo que no sería extraño que estuviese algo aburrida de lo ya transitado y necesitase nuevos territorios por explorar. El caso es que este lunes, a Tulsa el Ministerio de Cultura la ha reconocido con el Premio Nacional de las Músicas Actuales, así que si tenía alguna duda sobre la valía de un proyecto que se ha convertido en fundamental en la música española, esa duda debería quedar totalmente disipada.

"Estaba sentada en mi escritorio, he recibido una llamada y al otro lado había una voz de radiofónica profunda. He pensado que era una entrevista a traición, sin previo aviso [risas], pero era Ernest Urtasun diciéndome que me habían dado el premio", ha contado la cantante a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA nada más conocerse la noticia. "Shock, temblor de piernas... he pensando en mi madre", cuenta que ha sido su primera reacción.

El premio le ha llegado por Amadora, un proyecto muy singular en el que la cantante y compositora vasca, radicada desde hace años en Madrid, formada en Medicina y que ejerce como psiquiatra, se ha aventurado construyendo un álbum conceptual que también conlleva un proyecto escénico concebido con la dramaturga María Velasco, que hace solo unos días era reconocida con el Premio Nacional de Literatura Dramática 2024 por Primera sangre, otra obra presentada este año. Amadora, que se estrenó en su adaptación escénica en el Festival de Otoño del año pasado y con la que, en su versión concierto, todavía sigue girando la cantante con su banda, es una obra sobre el dolor con el que han aprendido a convivir las mujeres de distintas generaciones. Mujeres condenadas a aguantar en silencio mientras ejercen, a menudo sin que nada se lo compense, como cuidadoras de los demás.

En los méritos reconocidos por el jurado convocado por el Ministerio de Cultura se habla de “un álbum sobresaliente con unas letras de un profundo calado lírico y una sensibilidad poética construidas desde el costumbrismo para reivindicar y dar voz a las mujeres menos representadas en la sociedad”. Con este proyecto, continúa leyéndose en el acta, la artista “culmina una carrera de enorme influencia en la música española de los últimos años gracias a una forma única y personal de componer y cantar”. El fallo reconoce, además, el papel de Tulsa como creadora que “ha marcado a varias generaciones de bandas y artistas, trabajando a menudo fuera del foco mediático y creando desde una absoluta independencia”. Haciendo todavía un esfuerzo por creérselo, Iza dice de este reconocimiento que "sobre todo siento mucha gratitud, porque soy consciente de la cantidad de proyectos geniales que hay a la vez que el mío por ahí. Así que es un honor que alguien se detenga y que quiera premiar lo que he estado haciendo tantos años".

Miren Iza contaba el año pasado a este diario que "Amadora nace de unas ganas horribles de salir de la estereotipia de la música, del circuito y las dinámicas de siempre de disco-sala-festival, romper un poco la barrera de ese lenguaje. Nace también de los conflictos que a mí me origina mi trabajo como psiquiatra, porque no sé muy bien dónde colocar el dolor de los demás, un dolor que voy absorbiendo y que necesito colocar en algún sitio. Hace años hice una incursión en la obra Las bárbaras, de Lucía Carballal, y me quedé muy prendada de ese universo teatral. Pero al principio no sabía si esto iba a tener forma de canción, de texto, de movimiento… no tenía ni idea". Una vez que el proyecto ha tenido ya cierto recorrido teatral, y también el puramente musical como disco y en su versión de concierto, Iza decía este lunes, en conversación telefónica desde su casa madrileña, que "para mí es un disco muy especial, así que este premio puede ser una oportunidad para prolongar su vida y la del espectáculo teatral que he hecho con María Velasco. Ojalá que sirva para eso".

Una artista de largo recorrido

Nacida en Donosti en 1979, Miren Iza comenzó su carrera musical en los años 90 cantando en inglés con la banda de punk pop femenino Electrobikinis. En los dosmiles comenzó a escribir canciones en castellano y a girar hacia el sonido folkrock inspirada por artistas como Nacho Vegas, Christina Rosenvinge o Nick Cave. Su primer disco como Tulsa, Sólo me has rozado, lo publicó en 2007. Ese mismo año fue nominada el Grammy Latino a la mejor artista revelación. Durante un tiempo, a principios de la segunda década del siglo, vivió en Nueva York, girando con su música por diferentes ciudades EEUU y actuando en citas clave como el festival South By South West. Vinculada intermitentemente con la discográfica Subterfuge, en 2015 su disco La calma chicha, publicado en este caso con Gran Derby, supuso un giro hacia la música de sintetizadores, un sonido que se acabará quedando en sus trabajos posteriores.

Antes de Amadora, publicado en 2023, su vertiente más pop ya había asomado en el álbum Ese Éxtasis (2021), que salió inmediatamente después de la pandemia y que incluía Autorretrato, elegida por muchos medios como una de las mejores canciones del año anterior. Más allá de sus propios discos y de colaboraciones puntuales con artistas como Christina Rosenvinge, Enrique Bunbury o la banda McEnroe, ha compuesto también bandas sonoras como la de la película de Jonás Trueba Los exiliados románticos.

“He podido envejecer bien en la industria. Deshacerte de la validación externa y confiar en ti es un poderoso motor. Tienes que olvidarte de cómo las van a recibir los demás para ponerte al servicio de ellas”, decía en otra entrevista con este periódico a modo de balance de su trayectoria como Tulsa. Presentada a menudo como una banda, Tulsa es en realidad un proyecto más bien unipersonal en el que Iza se mantiene mientras el resto de sus miembros fluctúan. Su mensaje feminista es una constante en su trabajo, mucho más allá de Amadora: “Me gustaría que hubiese más viejas pellejas en el escenario”, ha dicho la cantante.

El Premio Nacional de Músicas Actuales está dotado con 30.000 euros, y su jurado ha estado presidido por la directora general del INAEM, Paz Santa Cecilia Aristu, y actuando como vicepresidenta la subdirectora general de Música y Danza, Ana Belén Faus Guijarro. Como vocales, la cantautora Ana Fabiola López Rodríguez (Anni B Sweet), el periodista Diego Alfredo Manrique Martínez; el director y presentador de Turbo 3, en Radio 3, Julio Ródenas Domercq; la cantante y compositora María Zahara Gordillo Campos (Zahara); el músico y productor Víctor Cabezuelo Díaz; la gerente de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya, Carmen Zapata Corbalán (a propuesta de la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música); y el galardonado con el Premio Nacional de Músicas Actuales 2023, Rodrigo Cuevas González. Entre los premiados en convocatorias anteriores se encuentran Rodrigo Cuevas (2023), Sílvia Pérez Cruz (2022), Rozalén (2021), Chano Domínguez (2020), María Rodríguez ‘Mala Rodríguez’ (2019), Christina Rosenvinge (2009).