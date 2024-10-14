La Habitación Roja: "Entre tanta franquicia a nuestro alrededor, nosotros somos como la tiendecita, el colmado del 'indie'"

La Habitación Roja llevan casi 30 años en la música y 14 álbumes publicados. Tres décadas sin grandes parones, y a un ritmo de un álbum cada dos años, es una marca digna de profesionales quizá no estajanovistas, pero sí disciplinados y convencidos de que esto es lo suyo. Empezaron siendo unos chavales y ya han franqueado los 50. A pesar de las canas, Jorge Martí y Pau Roca, el dúo que ejerce como motor creativo y portavoces de una banda de cuatro, tienen todavía cierto aspecto juvenil y apenas aparentan cansancio cuando asoman en la pantalla, conectados desde la casa en València de este último. Al fondo se ve un piano y a un lado se acumulan sin mucho orden unas cuantas guitarras.

El día anterior pasaron por Madrid, pero no tenían tiempo para nada que no fuera hacer la listening party de Crear (Intromúsica), su nuevo álbum, en una tienda de discos. Todavía parecen sorprendidos por el cariño de la gente, "que vino a escucharnos, se comieron dos horas de explicaciones y disfrutaron mucho…” dice Jorge, cantante y guitarrista del grupo. Como si nunca se lo hubieran demostrado a una banda de una más que digna clase media-alta musical con hits en su haber, como Indestructibles o Ayer, que reverberan en los oídos de casi todo aquel que tenga entre 35 y 50 años.

De eso, de cariño y de amor, de la importancia de los vínculos familiares o de la amistad en un mundo caótico, va su último disco. "Un tributo a la vida, la música y el amor incondicional", se puede leer en la hoja de promo de la discográfica. Ellos cuentan que no había un concepto preconcebido para el disco, una vivencia concreta de la que escribir ni tampoco un mensaje claro que lanzar al mundo. Simplemente, las canciones que surgían iban yendo en esa dirección. “No son canciones de amor al uso, sino más bien de amor fraternal”, responde de nuevo Jorge cuando se le pregunta por el argumento de venta del disco.

Pero que este se llame Crear, y su primera canción y piedra angular Crear Siempre Es Mejor Que Destruir, sí que tiene un sentido. Lo explican. "Vivimos bombardeados por haters, guerras, malas noticias que nos hacen venirnos abajo, pero cuando vas haciéndote mayor vas viendo todo de otra manera. Te quitas de encima cosas que no molan, que no aportan y que son tóxicas”, dice el cantante. “En este mejunje reivindicar lo obvio vuelve a ser fundamental", interviene Roca, que toca la guitarra. ¿Y qué es lo obvio para ellos a estas alturas de la película? "La creación pura y dura, ya sea cómo nuestras madres nos crearon nosotros o nosotros a nuestras canciones. Cuanto más difuso es el mensaje alrededor, parte del ruido se combate con la claridad”, sentencia.

La Habitación Roja nunca han tenido problema en hablar de sentimientos de forma explícita. Cuentan que Chinarro siempre les dice: "sois un grupo muy puro, y yo en cambio un cínico". "Y siempre le respondo: pues a mí me gustas más cuando te muestras vulnerable", apunta Jorge. Reconocen que este es un disco en el que muestran esa vulnerabilidad, aunque parecen un poco cansados de que se les identifique con un cancionero esencialmente romántico. "Casi desde el primer disco tenemos canciones políticas, algunas incluso muy explícitas. Pero llega un momento en que estás un poco asqueado y decepcionado, y entonces miras hacia dentro y buscas lo auténtico. Y a eso hace referencia la portada del disco".

Las madres, protagonistas

En la portada de su nuevo álbum aparecen cuatro mujeres maduras que son las cuatro madres de los miembros de la banda, que para ellos encarnan "la experiencia, la resiliencia, el desprenderse de los egos. Nuestras madres, al menos la mía, se han sacrificado por los suyos, siempre en un segundo plano, sin llevarse los focos. Nos apetecía reivindicar eso". La foto de las madres no es la única en un álbum que parece dibujar el ciclo de la vida. En su edición en vinilo, de la carpeta se puede extraer una foto en la que salen ellos cuatro (además de Jorge y Pau, el bajista Marc Greenwood y el batería José Marco) dispuestos como sus madres, y después la misma estampa pero con los padres. En la contraportada, ese mismo espacio, con sus sillas, está vacío.

Hicieron las fotos en Entrepins, un bosque cercano a València y lindante con el río Turia donde Jorge Martí y José Marco, amigos desde niños (además de fundadores de la banda), pasaron buenos momentos en su infancia. Las imágenes son obra de Pau, que además de música hace fotos (y es novelista reciente) y su pareja Tana Capó, también fotógrafa y diseñadora. Están disparadas en analógico y tienen ese aire de retrato de familia antiguo, en blanco y negro. Todo en el disco inspira vínculo, herencia, arraigo.

Aunque la banda tiene la suerte de contar con los padres de sus cuatro componentes vivos, Jorge acaba de pasar por la muerte de sus suegros. Son conscientes de que están en esa fase de la vida en la que empiezan las despedidas. Hay mucho, en el disco, de mirar con madurez al pasado pero también a los días, cada vez menos, que quedan por venir. Si Crear Siempre Es Mejor que Destruir , con su sonido algo Coldplay, habla de alguna manera de eso, de valorar lo importante y dejarse de chorradas, Los seres queridos, un tema según los cánones del indie rock épico, lo hace de los ausentes, los que ya no están. En El duelo aparece ese amor incondicional que de repente "se ha quedado sin utilizar", dice la letra, con un arranque muy The Cure y unos sintes que recuerdan al Blinding Lights de The Weeknd. Y la mediterránea Las olas, un tema despojado con la voz de Jorge como protagonista total y una instrumentación cristalina, es pura nostalgia de una juventud que se fue, como lo hicieron los amores de entonces.

En su homenaje a los padres está el agradecimiento por haberles dejado hacer lo que querían hacer, que era dedicarse a la música. Pero la banda también celebra el llevar tantos años juntos y sentirse una familia, un grupo de amigos que ahora, cuando salen de gira, disfrutan de encadenar algún bolo con quedarse unos días de vacaciones con las parejas y las hijas de todos. "Las broncas las ha habido, pero son como las que podrías tener con tu hermano, después se restablecen los puentes", reconocen.

Se dicen unidos por una forma de estar juntos alejada del negocio, un vínculo en el que reivindican la bondad o la ternura. "Pasa mucho en la música que, cuanto más hijoputa eres, más te respetan. Y creo que nosotros hemos huido de eso. Tenemos una relación de amistad no solo entre nosotros, también con nuestro técnico, con nuestro backliner...", explica Jorge. "No somos como esos músicos que son implacables para que les respeten". Tampoco hay mucho rastro de malditismo a la vista: por lo que cuentan, todos los miembros de la banda tienen vidas bastante ordenadas. "Siempre hemos dicho que a ver a quién le toca ser el drogadicto para darle un poco de aura al grupo. Porque nunca hemos tenidos problemas con la droga, lo que nos gusta es hacer paellas", bromea Pau.

Siempre las canciones

"Lo más importante siguen siendo las canciones", dice Jorge sobre el pegamento que mantiene unido a La Habitación Roja. "Nunca hemos tenido grandes medios, pero hemos sido capaces de hacer dos discos con Steve Albini, o de grabar en Abbey Road. Siempre ha primado la música. Y la esencia es la misma: cuatro amigos muy distintos pero con un punto de conexión en el grupo". También ha ayudado, añade Pau, que nunca haya habido "un cambio bestia de fama, un subidón o un bajón. Ha cambiado todo tanto a nuestro alrededor que somos como esa tienda o ese bar que te parece que es un bar normal, pero cuando empiezan a abrir tanta franquicia alrededor el bar cada vez es más especial. Nosotros hemos decidido seguir haciendo canciones pop: si nos quedan largas, que nos queden largas; sin buscar colaboraciones y esas cosas... Somos como la tiendecita, el colmado del indie".

Ese de las colaboraciones es un tema importante. Love of Lesbian, un grupo con una trayectoria parecida (y un momento muy similar, a tenor de lo que cuentan) presentaban también estos días su nuevo álbum, y en él hay cinco duetos del cantante con cinco pesos pesados como Leiva, Eva Amaral, Zahara, Jorge Drexler y Rigoberta Bandini. En un primer vistazo, en Crear no hay ni uno de esos featurings, como tampoco en los álbumes anteriores. "Sí hay colaboraciones, pero a la antigua -corrige Pau-. Está Ramón de The New Raemon, porque comimos con él cuando grabamos en el estudio [Ultramarinos Costa Brava] de Sant Feliu de Guíxols y tocó con nosotros; está Marc Clos, que toca la percusión, pero porque nosotros no la tocamos. Luego Endika [Martín], nuestro músico de directo, o Edu [Martínez]. Pero es gente que está a nuestro alrededor. Es verdad que hoy en día hasta te lo sugiere la gente: 'buscaos una colaboración, que a nivel orgánico juntas tus seguidores con los suyos y....' ¡Solo nos faltaba ya invitar a gente a cantar en nuestras canciones para conseguir seguidores!", dice Pau.

Cuando se les pregunta si, a pesar de la edad, siguen teniendo las mismas ganas de salir de gira, cuentan que se acaban de comprar una furgoneta nueva, la primera que no es de segunda mano, y con equipamiento extra: ya son señores y les apetece viajar como tales. Dicen que esa compra "es una apuesta, una muestra de que confiamos en el presente y el futuro del grupo". Como también lo es, para Jorge, que le compense el sacrificio de vivir en Molde, una pequeña ciudad de los fiordos noruegos, y las palizas de ir y venir para las giras. "Admiro esa parte de mí, esa resistencia: mucha gente hubiera dejado una cosa u otra". Tanto Pau con la foto y ahora los libros ("tengo tres cosas más escritas", dice misterioso) como Jorge, que trabaja puntualmente en el sector sanitario en Noruega pero también escribe y cuenta con un nuevo documental en marcha después del que retrataba su vida en Noruega, tienen vidas más allá de la música. Pero esta sigue siendo su pasión, el motor de sus vidas en común, y las 25 fechas que les esperan a partir de noviembre, la oportunidad de reencontrarse con las salas y con el público. Aunque nunca se hayan alejado mucho.