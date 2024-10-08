Curtocircuito constata el auge del ensayo visual y el testimonio personal entre los formatos del cine menos convencional

La XXI edición de Curtocircuito, el festival internacional de cine de Santiago de Compostela, se cerraba este domingo por la noche con ganas de más. De que este certamen, pequeño en tamaño pero grande en ambición, se hubiera prolongado con algún día extra. Y para ello, de haber dispuesto de más presupuesto con el fin de desplegar todo el potencial de una cita que, a lo largo de dos décadas, se ha hecho con un lugar propio dentro del audiovisual ibérico, pero que este año, incomprensiblemente, ha visto mermados sus fondos en más de un tercio de lo que tenía en las pasadas ediciones, reduciéndose con ello las jornadas que ocupa, los invitados reunidos (creadores, miembros del jurado, prensa) y las sedes en las que se despliega: la de la Igrexa da Universidade para los espectáculos de audio/vídeo en directo, o la del emblemático refugio cinéfilo que es Numax, son dos ejemplos de pérdidas a lamentar mucho.

A pesar de todo, y gracias al esfuerzo de un equipo siempre entregado, comandado por su director Pela del Álamo, la cita compostelana ha vuelto a presentar otro interesante ramillete de propuestas que, cada vez menos, se ciñen a lo que entenderíamos como cine convencional, que desbordan sus límites y que se extienden a otros campos como la fotografía, la música o la ciencia en sus más variadas disciplinas. Se sigue llamando festival de cine, pero quizá habría que ir pensando en otro sustantivo, o a lo mejor es que tenemos que entender de una vez por todas que el cine ya no es solamente lo que ponen en las salas comerciales y luego se recicla en la televisión, sino un tejido mucho más intenso de hibridaciones que tiene como punto de partida el audiovisual.

En Curtocircuito apuestan decididamente por los espectáculos en directo donde imagen y música comparten protagonismo, o por las charlas a cargo de creadores que son a la vez investigadores y que podrían recordar más a un ciclo de conferencias, al mismo tiempo que el cine narrativo y de ficción convencional va perdiendo terreno para cedérselo a otros lenguajes. Por ejemplo, el del videoensayo, formato al alza, o también un cierto tipo de documental, de carácter confesional, en el que un director o directora se convierte o bien en el narrador o bien en el protagonista de su propia historia.

Historias de mujeres

En esos parámetros se mueven las películas que este domingo se imponían en el palmarés del festival. En su sección competitiva principal, que desde el año pasado se llama Cosmos, la ganadora era It Will Be Better Before, una cita georgiana de 25 minutos en la que su directora, Keto Kipiani, revisa las imágenes que grabó en 2018 junto a otra cineasta en un observatorio astrofísico perdido en las montañas de su país cuando intentaban captar la belleza del lugar, una reunión que destapó unas afinidades que quizá en realidad escondían algo más. Kipiani, que no ha podido desplazarse a Santiago, aprovechaba el vídeo de agradecimiento enviado al festival para llamar la atención sobre los atentados contra los derechos humanos y la libertad de expresión que se están cometiendo en su país. "Cuando el planeta está ardiendo", decía la cineasta, "el amor es el acto más radical. Dedico el premio a todos los oprimidos por el sistema, allá donde estén".

También de sí misma habla, aunque en realidad sean otras mujeres las que cuenten sus propias historias, la directora Elena López Riera en Las novias del sur, que se hacía con el premio Cosmos a la mejor película española. Nominada al Goya al mejor director novel en 2023 por El agua, López Riera estuvo el año pasado en Santiago como jurado de Curtocircuito y participando en una charla con la escritora María Sánchez en el marco del festival. Hablaron sobre el silencio de las generaciones de mujeres que llegaron aquí antes que nosotros, nuestras madres o nuestras abuelas, y de cómo solo hay que animarlas y dejarlas hablar para que sus historias, a menudo silenciadas, empiecen a fluir.

Eso es lo que ha hecho la directora alicantina en su mediometraje: poner una cámara y un micro ante varias mujeres mayores y, mientras intercala en el montaje viejas fotografías de bodas, hacerles algunas preguntas y dejar que hablen. En este caso, sobre todo lo que rodea al matrimonio, la institución con la que el ser humano, y sobre todo el hombre, lleva siglos reglamentando el amor y el sexo. La sinceridad de ellas, y la de la directora cuando se les coloca enfrente y entabla el diálogo, es el punto fuerte de la cinta, que en esto tiene mucho en común con Pura, la ganadora en la categoría dedicada al cine gallego, Planeta GZ. En ella, la actriz Carmen Méndez se pasa detrás de la cámara y pregunta a su madre, exactamente desde el mismo lugar desde el que lo hace López Riera, sobre cuestiones relativas al cuidado de la abuela que todavía vive, sobre temas de la casa familiar en el rural o sobre los que ya no están y lo que esas pérdidas significaron para ambas. La madre, una mujer curtida que ha aprendido a convivir con el dolor, apenas pestañea, mientras la hija, fuera de plano, se rompe. Desprovisto de cualquier filigrana narrativa o visual, el resultado, además de muy conmovedor, es pura verdad.

Aventuras formales

Más experimentales en su planteamiento visual son otras dos de las películas premiadas. El premio Cosmos a la más innovadora se lo llevaba Exit Through the Cuckoo’s Nest, del serbio Nikola Ilic, que como las anteriores, en su argumento también parte de lo confesional. Se trata de su historia personal, cuando a finales de los 90 Ilic es llamado a filas en su país, sumergido en un ciclo permanente de guerras y violencia, y él se niega a hacer daño a nadie. Para evitar que le envíen al frente se hace pasar por loco, y tras dejar el manicomio regresa a Belgrado justo el día en que la OTAN comienza a bombardear. Todo lo sostiene con imágenes de archivo que no responden a una narración al uso y donde no aparecen armas ni cuarteles, con los paisajes de Serbia convertidos en fantasmales cuando los presenta como imágenes llevadas a negativo.

En Santiago se presentó la misma tarde que lo hacía Few can see, un mediometraje que se adentra en la censura que pusieron en marcha a finales de los 80 la BBC y la televisión irlandesa para tapar cualquier tipo de mensaje de los nacionalistas de Irlanda del Norte, y que fue contestado por los trabajadores de ambas cadenas. Contado en un formato que se mueve entre el documental y una parte ficcionada casi humorística pero con unas barreras más que borrosas entre ambas, constituyó, con el anterior, un buen díptico político en torno a cómo afectan a la gente las situaciones de conflicto.

Tampoco es nada convencional en su planteamiento, en este caso ni argumental ni formal, el nuevo corto de Gala Hernández, la creadora e investigadora murciana que se hizo con el Premio César al Mejor Corto Documental el pasado mes de enero con La mecánica de los fluidos. Si en aquella ponía el foco en los incels para bucear en la soledad contemporánea y el papel que juegan en ella las aplicaciones de citas tipo Tinder, en For Here Am I Sitting in a Tin Can Far Above the World, premio del Jurado Joven, fija su atención en las criptomonedas y sus ideólogos para hablar del miedo al futuro que nos corroe. Lo hace manteniendo en todo momento la pantalla dividida, para que sea evidente la esquizofrenia de una sociedad abocada a su desaparición por el colapso del planeta, pero que sin embargo cree que puede seguir consumiendo sin fin. La película es otra lección de antropología del mundo digital a cargo de esta artista murciana que vive entre Berlín y París.

El mar, más cerca

Santiago de Compostela está a más de treinta kilómetros del mar, pero en este arranque de otoño, la ciudad se ha dado un baño frío de agua salada (además de otro de agua dulce con las intensas lluvias caídas estos días) a través de las pantallas del festival, que tenía el mar y las profundidades oceánicas como hilo conductor de una parte importante de su programación.

Si el certamen se inauguraba con la proyección de la versión muda de 1912 de 20.000 leguas de viaje submarino con música en directo, esa temática marina se ha reflejado también en dos potentes A/V (shows de audio/video interpretados sobre el escenario) que se pudieron ver el viernes y el sábado. El primero fue el impresionante URHO, un hipnótico viaje en un rompehielos que surca las aguas del ártico. Ese periplo a través del desierto blanco, un paisaje tan hermoso como desolador que vemos desde las diferentes localizaciones del barco desde las que rodó Iván Torres, está ambientado a veces con música, pero casi siempre con los sonidos de ese hielo que se quiebra y es rasgado por la quilla, y que van administrando en directo Andrés Rodrigues y Xoán-Xil con máquinas e instrumentos convencionales y también con otros inventados por ellos. A Emil Saiz y Judith Adataberna, en cambio, el festival les planteó que reinterpretaran las imágenes submarinas rodadas en los años 30 por el documentalista Jean Painlevé. En su pieza The Dance of the Witches, el músico y la artista visual consiguen que unas gambas, cangrejos y algas fantasmales dancen al compás de la improvisación, a veces sosegada y a veces tormentosa, que interpreta Saiz.

De mar habló también, aunque más tangencialmente, el artista visual Mario Santamaría, un creador que lleva años investigando la materialidad y el componente geográfico de algo a priori tan inmaterial y deslocalizado como internet. Su charla en el Teatro Principal se titulaba Seguir un cable y enterrarnos en el mar, y en ella llevaba a los espectadores a un tour por las conexiones físicas que conforman internet, una red que depende de cables y de centrales de servidores en tierra, pero también de túneles en la playa que introducen estas estructuras en el mar para conectarnos a la gran parrilla mundial. Fue una de las propuestas más sorprendentes, por lo que descubría, y también más aplaudidas por el público.

Hubo otras, muy esperadas, que no se pudieron celebrar: la Expedición Metaturística planteada por la antropóloga mexicana Valeria Mata y el creador gallego Marcos PTT, un paseo por una ciudad asolada por los peregrinos "para hacer turismo del turismo", pinganillo en la oreja incluido, fue cortocircuitada por la lluvia interminable. Y la sesión de la artista Mae Lubetkin sobre el futuro de los fondos marinos se tuvo que cancelar por motivos personales.

Fueron las únicas actividades que se cayeron dentro de un festival que también ofreció grandes momentos musicales. El dúo malagueño Bromo firmó el domingo un espectacular A/V, CRISPR the pattern of life, que mezclaba la pedagogía sobre conceptos candentes de la biotecnología como el transhumanismo o la desextinción con una electrónica abstracta, a ratos orgánica y a ratos sintética, con la que formaba una conjunción perfecta. Dos noches antes, el DJ japonés ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, una bestia del tecno psicodélico curtida durante años en Berlín, había dejado claro que sabe cómo hacer una sesión ecléctica sin que esta pierda fuerza ni radicalidad. En la de la sala Capitol hubo destellos de grunge o de Charlie XCX, incluso de Queen. Quizá porque todo en Curtocircuito tiene que tener un sentido, el nexo con el cine o el audiovisual, el de Osaka acabó de la mejor manera posible: pinchando la onírica Falling de Julee Cruise y Angelo Badalamenti, la pieza más recordada de la banda sonora de Twin Peaks, cuando a los cuerpos ya no no les quedaba ni el último aliento. Fue pura magia, y a alguno hasta se le escapó una lágrima.