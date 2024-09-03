La 'rentrée' del arte: cinco grandes exposiciones de las que disfrutar este otoño

1. 'Surréalisme', en el Centre Pompidou

París celebra a partir de este miércoles los 100 años del surrealismo con una gran exposición en el Centre Pompidou. Estarán las obras maestras de Magritte, Dalí (se podrá ver ‘El gran masturbador’), Miró (se expondrá ‘Perro ladrando a la luna’), Chirico o Max Ernst, un festival de más de 500 pinturas, esculturas, dibujos, textos películas y documentos, entre ellos el manuscrito original del ‘Manifiesto surrealista’ de Breton.

“Más que un dogma estético, el surrealismo es una filosofía que reunió durante más de 40 años a hombres y mujeres que creían en otra relación con el mundo", ha explicado Marie Sarré, comisaria de la exposición junto a Didier Ottinger, Las artistas surrealistas, tradicionalmente orilladas por los libros de historia del arte, estarán en la muestra con piezas de Dora Maar, Remedios Varo o Dorothea Tanning. Desde el 4 de septiembre hasta el 13 de enero.

2. 'Hilma af Klint' en el Guggenheim de Bilbao

Este otoño llega al Museo Guggenheim de Bilbao la gran exposición sobre la artista sueca Hilma af Klint, convertida en un fenómeno desde que fue ‘descubierta’ en 2019 como la gran precursora del arte abstracto. Klimt creó pinturas sorprendentes, coloridas y radicalmente abstractas, tan novedosas para su época que dejó por escrito que no quería que salieran a la luz hasta 20 años después de su muerte (en 1944), temerosa de ser incomprendida. Ignorada por el establishment, una gran exposición en el Guggenheim de Nueva York hace cinco años la resituó en el mapa artístico como lo que es: la primera persona en pintar arte abstracto, antes incluso que Vasily Kandisnki. Del 18 de octubre al 2 de febrero de 2025.

3.'Eveli Torent. Entre Els Quatre Gats y la masonería', en el MNAC

El MNAC dedica una de las exposiciones de este otoño a la enigmática figura de Evelí Torent, pintor e ilustrador en la órbita de Els 4 Gats, Picasso, Anglada Camarasa y Carles Casagemas. Nacido en Badalona, se mudó a París y posteriormente a Nueva York, donde entró en contacto con entidades filantrópicas cercanas a la masonería. Del 18 de octubre de 2024 al 16 de febrero de 2025.

Joan Miró y Henri Matisse en el café Les Deux Magots, París, ca. 1936. Fotografía de Pierre Matisse © Sotheby's / EPC

4.'MiróMatisse: más allá de las imágenes' en la Fundació Miró

A simple vista, Miró y Matisse no tienen mucho que ver. Son de generaciones distintas, uno perteneció al favismo y el otro al surrealismo, las pinturas del primero tienen algo de decorativo y las del barcelonés transmiten una extrañeza inquietante. La exposición ‘Más allá de las imágenes’ en la Fundació Miró muestra que más allá de los clichés, ambos tenían mucho en común (como por ejemplo su visión crítica de cómo se había pintado hasta entonces en Occidente). Esta muestra explica cómo se conocieron, trataron y admiraron mutuamente pese a los 24 años que los separaban. Del 25 de octubre al 23 de febrero de 2025.

5.'Watch!, Watch!, Watch!' de Henri Cartier-Bresson en KBr

Otoño de lujo en el espacio Kbr de la Fundación Mapfre en Barcelona con una gran exposición con 240 originales de uno de los fotógrafos más famosos del siglo XX, Henri Cartier-Bresson, cofundador de la emblemática agencia Magnum que marcó a generaciones de fotógrafos por su ética y técnica (la del famoso “instante decisivo”). En la muestra habrá obras de su primera etapa, fotografía callejera y retratos de escritores y artistas. Del 11 de octubre de 2024 al 26 de enero de 2025.