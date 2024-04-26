El Dúo Dinámico, Medalla de Honor de SGAE

La Junta Directiva de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha decidido por unanimidad conceder la mayor distinción de la institución, su Medalla de Honor, al Dúo Dinámico, integrado por Ramón Arcusa (Barcelona, 1936) y Manuel de la Calva (Barcelona, 1937). Con este reconocimiento, la entidad de gestión agradece la contribución a la sociedad civil de autoras y autores relevantes. El acto de entrega será el jueves 9 de mayo de 2024 a las 12.30 horas en su sede madrileña.

Compositores, cantantes, arreglistas, productores musicales (como curiosidad Ramón Arcusa ha sido el productor y arreglista de Julio Iglesias durante dos décadas; concretamente desde que en 1977 escribió para él su célebre Soy un truhán, soy un señor) y actores, son miembros de SGAE desde 1960. Entre ambos cuentan con casi 1.200 obras registradas en la entidad.

El presidente de SGAE, Antonio Onetti, ha recordado que abundan los motivos para este reconocimiento: “Sobran las razones para justificar la concesión de la Medalla de Honor SGAE al Dúo Dinámico. Detrás de todas las cifras récord que atesoran en virtud de su talento y de su trabajo, como los 65 años que cumplen en la profesión en 2024, hay un número elevado de composiciones que forman parte de la banda sonora de varias generaciones de este país. Son canciones que han acompañado los cambios que se han vivido en España y que evidencian la transcendencia que tiene el creador para una sociedad”.

El último ejemplo ha sido el de Resistiré, durante la pandemia de la Covid-19 en 2020. “En una etapa dramática, en los tiempos más duros del coronavirus, confinados en nuestras casas y en un momento de tremenda incertidumbre para la ciudadanía, nos sirvió de guía, de motivación y de unión. Nos agarramos a la cultura y a las emociones que nos transmitía esta canción cada día, un himno a la supervivencia”, aseguró.

Resistiré es el tema compuesto por Carlos Toro y Manuel de la Calva (letra y música, respectivamente) e interpretado por Manolo y Ramón como Dúo Dinámico. Canción aparecida en su álbum de 1988 (En forma), se hizo especialmente famosa después de ser incluida en la banda sonora de la película de Pedro Almodóvar ¡Átame! (1990). Desde su publicación, fue considerada un himno de lucha y de esperanza al que acudieron muchas personas con problemas de toda índole. Esta canción se sigue entonando diariamente en asociaciones de Parkinson, de Alzheimer y ha sido utilizada en campañas de cáncer infantil. En marzo de 2020, a raíz del confinamiento decretado por la crisis sanitaria del coronavirus en España, Resistiré se convirtió en un auténtico himno a la vida. El tema se coreó desde cada uno los balcones del país, otorgando aliento y fuerza a todos los afectados por la terrible pandemia que asoló al mundo en ese momento y a todos los profesionales que arriesgaban su vida para atender a la sociedad.

Reconocimiento a toda una vida

El Dúo Dinámico es una de las bandas pioneras y más famosas de la música pop en España. Su fructífera colaboración abarca desde 1959 hasta el momento actual con miles de conciertos por nuestro país y por Sudamérica. Se conocieron en la Empresa Nacional de Motores de Aviación, Elizalde, de Barcelona donde trabajaban como delineantes proyectistas y, desde entonces, han estado profesionalmente unidos de manera discontinua, con periodos de descanso en los que se han centrado en propulsar sus propias carreras artísticas por separado (no sólo como cantantes y compositores sino también como productores y arreglistas musicales).

Se bautizaron inicialmente como The Dynamic Boys, hasta que por casualidad un presentador de radio, no muy familiarizado con el inglés, castellanizó su nombre en directo como Dúo Dinámico. Ahí comenzó la singladura musical de estos dos catalanes que, por suerte para la humanidad, dejaron a un lado la escuadra y el cartabón para emplearse a fondo con los acordes y la guitara.

Son autores de éxitos tan populares como Quince años tiene mi amor, Quisiera ser, Perdóname, Mari Carmen, Esos ojitos negros, Amor de verano o Resistiré. Una de las grandes composiciones del Dúo Dinámico, La, La, La (interpretada por Massiel) ganó el concurso Eurovisión en 1968 en Londres; lo que representó la primera victoria de España en este televisivo festival.

Entre 1960 y 1964, Manolo y Ramón filmaron cuatro películas como protagonistas: Botón de ancla, Búsqueme a esa chica, Escala en Tenerife y Una chica para dos, alternándolas con exitosas giras por toda España. En muchas de ellas contrataron para actuar a otros artistas famosos del momento como Los Platters, Los Cinco Latinos, Lucho Gatica o Luis Mariano. Todo eso, en una vorágine sin fin, alternando su actividad en España con giras por Argentina, Chile, Perú, Venezuela y México.

Premio de la Música (1999), otorgado por la Academia de la Música, Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2010), Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical (2014), de la AIE por Toda Una Vida Musical, son miembros de honor del Claustro Universitario de las Artes de la Universidad de Alcalá de Henares (2019), entre otros reconocimientos.

Manolo y Ramón supieron crear un sonido propio, un pop fresco y moderno. Pusieron color a una España en blanco y negro. Sorprendieron y conquistaron a los jóvenes de los años sesenta y setenta del siglo XX (sin olvidar el fenómeno fans), cuando la sociedad española necesitaba más que nunca una bocanada de alegría y modernidad. Seis décadas después, su trabajo perdura.

Desde 1963, la Medalla de Honor de SGAE ha sido concedida de manera extraordinaria a un número selecto de cincuenta y dos personalidades o instituciones destacadas por su contribución universal al ámbito cultural. Se trata de la máxima distinción de la principal entidad de gestión de España. Francisco Ayala, Antonio Buero Vallejo, Federico Mompou, Marilyn Bergman, Francisco Nieva, José Antonio Labordeta, José Feliciano, Pablo Sorozábal, Cristóbal Halffter, Lina Morgan, Antonio Banderas, Alfonso Sastre, Antón García Abril o Luis de Pablo, entre otros, han sido reconocidos con esta distinción. El pasado año 2023, este reconocimiento fue para Joan Manuel Serrat, coincidiendo con el anuncio de su retirada de los escenarios.