Els preferits de NANDO SALVÀ

‘Cerrar los ojos’ Víctor Erice

«Cert, no és la millor pel·lícula d’Erice. Però, sobretot pel que té d’obra-compendi, donar-li el Goya seria com concedir un premi honorífic a un cineasta la carrera del qual mereix tots els honors, i que encara no té aquest premi a la vitrina».

J. A. Bayona ‘La sociedad de la nieve’

«Bayona confirma la seva capacitat excepcional per resoldre rodatges de dificultat èpica, harmonitzar equips gegants i orquestrar amb virtuosisme algunes de les seqüències d’acció més espectaculars de la història del cine espanyol».

A. Rojas-J.S.Vásquez ‘Upon entry (L’arribada)’

«Per reflexionar sobre els abusos de poder, Rojas i Vásquez converteixen els 74 minuts del seu debut en un exercici tan impecable d’increment sostinugut de la tensió dramàtica que resulta impossible apartar la vista de la pantalla ni un segon».

David Verdaguer ‘Saben aquell’

«Sorprèn per l’exactitud amb què replica les maneres escèniques que van convertir Eugenio en icona, però encara més per la precisió i la profunditat que exhibeix a l’explorar l’ànima d’un home que va ser còmic en la seva pena, i portador d’un cor trencat».

Malena Alterio ‘Que nadie duerma’

«Està impecable en la pell d’un personatge complexíssim, i exhibeix un ventall aclaparador de registres mentre el mou entre la comèdia i la tragèdia, entre el neorealisme i la fantasia i entre la tendresa i la pertorbació sense allunyar-lo mai de nosaltres».