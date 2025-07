Els preferits de QUIM CASAS

Estibaliz Urresola ’20.000 espècies...’

«Tot i que la pel·lícula resulta una mica descompensada, suposa el retorn a les pantalla d’un director fonamental en la història del cine espanyol de l’últim mig segle i, en els seus laberints narratius, reflexiona molt bé sobre l’art de la ficció».

Carolina Yuste ‘Saben aquell’

«Amb quatre curts a l’esquena, Urresola ha emprès en el seu primer llarg un viatge sempre complicat, el de mostrar les inseguretats de la infantesa i, a més, les complexitats de la identitat de gènere en aquesta edat. Ho ha resolt amb excel·lència».

David Verdaguer ‘Saben aquell’

«L’habilitat del seu treball rau en com el seu personatge es converteix en molt més que el contrapunt d’Eugenio i es revela medul·lar en la història. Hi ha poca informació sobre Conchita Alcaide, així que és més una creació que una recreació».

‘Cerrar los ojos’ Víctor Erice

«De vegades pot semblar més fàcil interpretar algú real, estudiar-lo a fons i reproduir gestos i entonació, que algú inventat. Però el treball de Verdaguer amb la insòlita figura d’Eugenio va sempre més enllà del tic fàcil i reconeixible».

J.A. Bayona ‘La sociedad de la nieve’

«Va guanyar el premi al millor director novell per L’orfenat i des d’aleshores no ha parat de recollir guardons als Goya. Això no hauria de ser obstacle perquè repetís per la perícia tècnica mostrada i la contenció davant el desbordament dramàtic».