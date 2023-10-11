Estos son los relatos cortos de terror de Stephen King que no te puedes perder este Halloween

Stephen King es para muchos el verdadero rey del terror en literatura. Sus libros han sido adaptados en multitud de ocasiones a la gran pantalla y ha vendido millones de ejemplares alrededor del mundo. Es capaz de conectar con las emociones de sus lectores como nadie, y eso ha contribuido a hacer de él uno de los escritores top ventas e indispensables en las estanterías de los amantes de las historias de miedo. Pero es que, además de novelas, también es conocido por haber escrito relatos cortos terroríficos. Estos son algunos de los más conocidos.

'Los chicos del maíz' Este aterrador cuento pertenece al recopilatorio de historias cortas del autor, El umbral de la noche. Tiene como protagonistas a un matrimonio en crisis que detienen su vehículo en la carretera cuando encuentran el cadáver de un niño que había muerto asesinado. Deciden acudir al pueblo más cercano para denunciar a la policía la situación y encuentran que el municipio más próximo parece una ciudad fantasma. No hay adultos, todo parece abandonado a excepción de la iglesia, donde hay tallos y mazorcas de maíz.

'El superviviente' El superviviente pertenece al recopilatorio de Terrors y es posiblemente una de las historias más escabrosas de Stephen King. Su protagonista es un médico que trafica con droga que, en mitad de una tormenta, su barco naufraga y tiene que vérselas para sobrevivir sin recursos en una isla prácticamente desierta.

'La sangre manda' Este libro recopila cuatro novelas cortas del autor. En La sangre manda, que da título a la obra, la detective Holly Gibney (que ya apareció en la trilogía Bill Hodges y en El visitante) se obsesiona con la matanza en el instituto Albert Macready y tendrá que luchar contra sus mayores temores. También encontramos El teléfono del señor Harrigan, que habla de una extraña amistad entre dos personas de edades distintas que tiene un trasfondo inquietante. En La vida de Chuck aborda temas existencialistas y, en La rata, King cuenta la ambición más tenebrosa de un escritor desesperado.

'El bazar de los malos sueños' Esta selección de relatos recoge algunos nuevos y otros que han sido revisados en profundidad por el autor. Cada uno de ellos cuenta con su propia introducción en la que King explica los motivos que le llevaron a escribirlos, incluyendo aquellos que están inspirados en sucesos que él mismo ha vivido. En este libro hablará de temas como la vida después de la muerte, la moralidad, la culpa y el arrepentimiento.

'Todo es eventual. 14 relatos oscuros' Este libro reúne historias que fueron publicadas anteriormente en revistas y en internet, pero también textos que fueron leídos en público por Stephen King e incluso algunos inéditos. Entre los ya conocidos se encuentra El hombre del traje negro, con el que ganó en 1995 el World Fantasy Award al mejor relato corto de ficción. Trata sobre la historia de un anciano que, antes de morir, escribe una carta en la que cuenta su encuentro con el diablo cuando era pequeño y que aún le provoca pesadillas.

'Después del anochecer' Después del anochecer fue publicado en 2008 y los relatos que recoge fueron escritos después de que el autor sufriera un grave accidente de coche y una neumonía. La crítica lo calificó como uno de los mejores libros de Stephen King. En él habla sobre misterios sin resolver, asesinatos y venganzas, muertos que creen estar vivos, experimentos horripilantes, una niña que cura enfermedades terminales...

Stephen King es uno de los autores con la obra más prolífica del siglo XXI. Aún es pronto de hablar de si su obra será o no inmortal en la historia de la literatura, pero desde luego sí es atemporal. Al abrir cualquiera de sus libros, independientemente del momento en que fueron escritos, el lector puede llegar a encogerse de pavor ante sus historias. Sus relatos cortos no son una excepción.