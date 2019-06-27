Oques Grasses: "Ahora si alguien quiere estar solo parece un tipo raro"

Oques Grasses se reivindican como banda verbenera distinta, con textos introspectivos que se cuelan en sus tramas rítmicas, ahora abiertas a la electrónica. Es el paso al frente de ‘Fans del sol’, su cuarto disco, que lucirán este viernes en el festival Clownia (Sant Joan de les Abadesses), y el 6 de julio en Canet Rock. Hablamos con Josep Montero.

En este disco, ¿aspiran a ir más allá de la verbena?

Queremos decirle a la gente que no hacemos música para que la gente baile, sino para vivir mejor. Tenemos la suerte de que lo que hacemos vende, pero si algún día no vendiese no sabríamos hacerlo de otra manera.

Antes de formar el grupo, ¿eran fans de la escena mestiza?

Yo no seguía a ningún grupo de Catalunya. Pasé una época de Rage Against the Machine y Nirvana, luego otra ‘makinera’, de ‘Lo + duro mix’, y otra de hip-hop: Public Enemy y Cypress Hill, y españoles como Doble V, El Chojín, Frank T, Nach Scratch… Incluso otra de reggae y ragga. Aprendí a cantar escuchando a Bob Marley en el coche.

Ese bagaje ‘mákina’, ¿está en la base de tribalismo electrónico que asoma en este disco?

Viene más de la electrónica de Avicii, Dua Lipa o Stromae, y de las ganas de experimentar. El bombo electrónico de ‘In the night’, el punto ‘dance’ total de ‘Torno a ser jo’ o el bajo hecho con un sintetizador de ‘Staguai’. Con elementos orgánicos, incluso castañuelas o palmas.

¿Qué representa el sol?

Las ganas de querer ser positivos, aunque llueva y el sistema esté cada vez más chungo. También respecto al amor. Que vuelva a salir el sol. Será tópico, pero es importante.

Oques Grasses, ¿es un cantautor camuflado con una banda detrás?

Las letras son muy de adentro, no de "vamos a tirar confeti". Oques es un tío que cuenta su vida y unos músicos muy buenos que hacen que lo que canta parezca más importante.

¿Le interesa la literatura, la poesía?

No, no he terminado de leer ningún libro.

¿Las canciones le llegan a través de las letras, quizá?

Eso sí: Bob Dylan, Bob Marley, Tom Waits, Bon Iver, Asaf Avidan, Adrià Puntí, Extremoduro, Kase-O, Nach Scratch… Es como haber leído mucho, pero letras de canciones.

¿Qué quiere decir con "la pau dels cargols és la nova religió"?

Es la nueva religión para mí, la de ir poco a poco, tomándote el tiempo para pensar y reflexionar. Ahora, cuando alguien quiere estar solo o coger un año sabático ya parece un tipo raro.

¿Es fácil hacer música de verbena para que la gente baile?

Mucho, hay unas frases que funcionan: sobre la fiesta mayor, Sant Joan, la pista de baile y esas mierdas. Como hacer una canción sobre la radio para que te la pinchen. Son truquillos que, si solo piensas en vender, puedes caer en ellos.

Prosperaron gracias a las redes sociales, pero en ‘Mes likes’ las critican.

Tenemos esas contradicciones. Lo más preocupante de las redes es que nos cambian la forma de entender el amor. Estás con alguien a quien quieres y lo que más te importa es tirarte una foto para que la gente que no te quiere y a la que no quieres vea que tienes muchos amigos, te ponga muchos ‘likes’ y te dé ese amor falso.

A veces, los grupos se arrepienten de haberse puesto un nombre raro, ridículo o que ya no se ajusta a lo que hacen. ¿Podría ser su caso?

No, ¡estoy muy orgulloso del nombre! Precisamente porque se nota que está poco pensado. Siempre me gustó que fuera un nombre que no generara muchas expectativas.