Sherlock y la bomba del Liceu

Ya lo decía él mismo enEl carbunclo azul : «Me llamo Sherlock Holmes. Y mi trabajo consiste en conocer aquello que la gente ignora». Y ahora repite la frase, de incógnito, en las oscuras calles de la Barcelona modernista de 1893, conocida entonces por laciudad de las bombas, convulsionada por lalucha de clases entre la burguesía y el movimiento obrero, donde elfamoso detective creado por Arthur Conan Doyle sigue la pista del desaparecido submarino Ictíneo II, de Narcís Monturiol,y se ve involucrado en el sangriento atentado anarquista del Liceu, durante una funesta representación deGuillermo Tell, de Rossini.

Sergio Colomino (1980), incuestionable fan y activo miembro del Círculo Holmes, y el ilustrador Jordi Palomé (1977) debutan en el mundo de la viñeta con unaficción totalmente respetuosa con el personaje:Sherlock Holmes y la conspiración de Barcelona (Norma), que esta semanase presentará en el Salón del Cómic de Barcelonay coincide con el 125º aniversario de Estudio en escarlata, primera novela del detective.

No es inverosímil que en 1893 el detective de Baker Street recalara en la capital catalana, ya que la aventura transcurre en el tiempo perdido vivido por Holmes desde que Doyle supuestamente lo mató y luego lo resucitó. Entre 1891 y 1894, el detective estuvo resolviendo casos para el servicio secreto británico en distintas partes del mundo.

«Busqué información de la época, de la Barcelona modernista y el anarquismo. Me ayudó muchoLa ciudad de los prodigios, de Eduardo Mendoza explica el guionista. No pretendo descubrir la verdad sobre elatentado del Liceu, pero eraperfecto para la trama porque está rodeado de misterios: si la bomba la tiraron desde el cuarto o quinto piso, porqué no explotó la segunda bomba...». El cómic recuerda al anarquista Paulí Pallàs, cuyo atentado contra el gobernador civil alentó la venganza de Santiago Salvador en el Liceu: «Pallàs no huyó, se sacó la gorra y saludó dispuesto a morir. Su entierro fue multitudinario, con gritos de¡Viva la dinamita! y ¡Viva la anarquía!», dice.

Los autores de la ficción son Sergio Colomino y Jordi Palomé / periodico

El dibujo de Palomé traslada esa negra atmósfera. «La historia pasa mayoritariamente de noche, por eso usé el estilo de género noir , de películas comoEl tercer hombre. Aportésombras para ambientar una Barcelona oscura, con algo delLondres victoriano, peromás cercana a la Gotham City de Batman ». Pero conescenarios familiares: la calle del Call, con la imprenta Comellas (que visitó el Quijote), la plaza Sant Jaume, Argenteria, Santa Maria del Mar, el Born, La Rambla... y el Prat, en la época «todo marismas».

DETECTIVE SECRETO

«No hemos caído en la trampa de la película de Guy Ritchie, donde todo es acción afirma Colomino.Holmes sabía artes marciales y boxeo, pero aquí es más un agente secreto, muy reconocible para el lector de Doyle, con sus rasgos típicos: acción, deducción y el disfraz». La cara del detective rinde homenaje a la del actor ruso Vasili Livanov: «Lo encarnó en unos telefilmes de los 80 y es el preferido de la reina de Inglaterra».

Pero este Holmes solo fuma su pipa y viste su icónico Mac Farlane en el epílogo, donde el doctor Watson hace uncameo.«Holmes es como Quijote, tan excéntrico, que funciona mejor y brilla más con alguien normal al lado», dice el guionista.El comparsa en esta aventura barcelonesa es Jaume Maspoch, con quien Holmes mantiene serios diálogos sobre anarquismo.

¿Y el Ictíneo II ? «Se dice que acabó como chatarra por falta de inversión. Pero ¿y si no fue así? Y según Mike Mignola, deHellboy, en toda historia victoriana debe haber un submarino». Elemental.