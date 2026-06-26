Texto, 'selfies' y vídeo en directo: cómo la digitalización ha cambiado las exigencias de conectividad

Cuando el 9 de enero de 2007 Steve Jobs presentó oficialmente el iPhone, pocos podían intuir cómo transformaría nuestra vida. Ese año el mercado de la telefonía móvil superó por primera vez los 1.000 millones de unidades vendidas para no volver la vista atrás. Más de dos décadas después, ya hay más smartphones que personas en el mundo, unos 8.300 millones. Si la multiplicación de dispositivos ha sido una lucrativa oportunidad para la industria, la de sus capacidades también ha supuesto un reto mayúsculo para las redes de telecomunicaciones que sustentan el entorno digital.

La acelerada digitalización de la sociedad ha alterado nuestros hábitos a un ritmo vertiginoso. Los teléfonos más rudimentarios como el icónico Nokia 3310 o las BlackBerry han mutado hasta convertirse en ordenadores de bolsillo con una potencia inimaginable para esos primeros modelos. Cada nueva prestación se ha ido incorporando a nuestro día a día, haciendo que tanto nuestro trabajo como nuestras relaciones personales orbiten alrededor de las pantallas. Así, hemos pasado de hacer llamadas y mandar SMS de forma puntual a mandar correos electrónicos, compartir imágenes en redes sociales, usar mapas con geolocalización, retransmitir vídeos en directo, realizar pagos, ver series o interactuar con asistentes de inteligencia artificial.

Aunque el usuario no se haya dado cuenta, para las 'telecos' el protagonismo de los móviles y otros dispositivos inteligentes han disparado el consumo de red, convirtiendo las comunicaciones digitales en un incesante flujo de datos que circulan de manera continua. Si en 2007 había unos 1.100 millones de personas con conexión a Internet —entonces una experiencia centrada en los ordenadores de escritorio—, actualmente supera los 6.000 millones. Los dispositivos conectados a la red han pasado de unos 1.300 millones en 2007 a casi 30.000 millones en la actualidad.

Concierto de Bad Bunny, en Barcelona / Zowy Voeten

Contenidos con distinto peso

Actualmente, las redes de transmisión de datos representan entre el 1% y el 1,5% del consumo mundial de electricidad, según la Agencia Internacional de la Energía. Sin embargo, el reto para empresas como Telefónica, que persigue se la vía de acceso de los ciudadanos a las tecnologías digitales, no es solo de cantidad, sino también de calidad. Y es que, más allá de las personas que se conecten a la red, el peso que estas tengan sobre las telecomunicaciones depende del uso que den a su móvil.

Así, mandar un mensaje de texto en WhatsApp o Signal representa un consumo de banda ancha mucho más reducido que compartir fotografías o, en especial, vídeos. Estos últimos multiplican la presión sobre la red, particularmente si se trata de una retransmisión en directo, el caso energéticamente más exigente. No solo porque se envían muchos más datos, sino porque exigen que la conexión sea fluida. Así, un minuto de vídeo en directo con una resolución 1080p puede mover más datos que decenas de miles de mensajes de texto.

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Todo eso afecta a la planificación de las 'telecos' para garantizar la conectividad en grandes eventos multitudinarios como un concierto, una manifestación, una fiesta nacional o acontecimientos extraordinarios como el eclipse solar del próximo 12 de agosto. Aunque los mensajes escritos son la forma más eficiente de comunicarse en entornos tan concurridos, la ya consolidada tendencia de los formatos audiovisuales —centrales en plataformas como TikTok o Instagram— obligan a los proveedores a velar para que sus redes estén preparadas para sostener un tráfico excepcional sin interrupciones y con la menor latencia posible.