Robots sobre ruedas, la IA toma cuerpo en la automoción

Algunos tienen hasta nombre. Atlas, Mornine, Optimus, Iron, Asimo, Phoenix, Apollo, todos parecen sacados de una película de ciencia ficción. Blade Runner, Yo Robot, Transformers e incluso Terminator, éxitos del cine, los incorporarían en su reparto artístico. Pero estos son reales, muy reales y vienen sobre ruedas. La irrupción de la Inteligencia Artificial en el sector del automóvil (hace años) ha derivado en la creación de dispositivos de movilidad propia, robots inteligentes, a priori controlados, cuyo objetivo ya va más allá de demostrar que los fabricantes de coches son muy buenos en esto de la tecnología.

Ya hace años que las marcas de automoción están mostrando sus avances en el terreno de la robótica. Honda y Toyota fueron de las primeras en mostrar al mundo la capacidad industrial creando humanoides y robots con diferentes usos.

Asimo, de Honda Robotics / Honda

En el año 2000 fue Honda quien presentó en sociedad su proyecto Asimo. Era un pequeño robot humanoide con pinta de astronauta que andaba, corría (a 9 km/h), subía escaleras y era capaz de interactuar con el hombre. Su última versión data de 2014 cuando se presentó en Europa con sus 1,3 metros de altura y 50 kilos de peso. Reconocía voces y sonidos, rostros y gestos, y recibía órdenes simples. En 2008 llegó a ser director por unas horas de la Orquesta Sinfónica de Detroit, en los albores de la IA aplicada a la automoción.

Robot de Toyota / Toyota

Entre 2007 y 2008, Toyota mostró al mundo sus robots músicos. El robot violinista. No le pusieron nombre, pobre. Era un humanoide de aproximadamente 1,5 metros de altura diseñado por Toyota Motor Corp. que exhibió su destreza manual tocando el violín con vibrato y movimientos precisos. Tenía 17 articulaciones y estaba pensado para ser un 'asistente' en el hogar o en hospitales. Todo el trabajo de robótica estuvo supervisado por Gill Pratt, el CEO del Toyota Research Institute y exdirector de un proyecto de defensa en la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de Estados Unidos (DARPA). Y es que Toyota tiene una larga tradición en la robótica aplicada al servicio a las personas. De hecho, cuenta con una división que desarrolla prótesis robóticas con finalidades médicas.

El glamur de Mornine

Hace un par de años, Zhang Guibing, máximo responsable de negocio internacional de la automovilística china Chery Group, nos presentó su proyecto de robótica con el que la compañía piensa equipar a sus concesionarios del futuro. El proyecto desarrollado por AiMoga (Ai por inteligencia artificial en inglés y Moga por Multi-Objective Genetic Algorithm), ya tiene nombre y apellidos, y habla, es Mornine (aunque también responde al nombre MoiMoi). Mide 1,65 metros y pesa 65 kilos. Es el único robot con IA de la automoción con aspecto humano. Fruto de la colaboración de Chery con Huawei, NVIDIA y Horizon Robotics.

Mornine Chery / Chery

Su apariencia es la que podría esperarse de un robot gracias a una carcasa que le da esa posición bípeda, con brazos articulados. La forma humanoide de este robot esconde un sofisticado sistema de inteligencia artificial que intenta replicar al máximo la interacción social humana. Así, cuando se habla con Mornine, el robot no solo interpreta los comandos de voz: también analiza el lenguaje corporal y el entorno para responder con la máxima precisión gracias al desarrollo de un cerebro de doble núcleo de DeepSeek. Tiene una autonomía de dos horas y una batería de 0,7 KWh que se carga en otras dos horas. Se mueve a una velocidad máxima de un metro por segundo y percibe el entorno que le rodea gracias a un conjunto de cámaras, sistema ultrasonido y la tecnología de detección láser LiDAR. Además, está equipada con inteligencia artificial tipo LLM, es decir, con un modelo de lenguaje cognitivo (habla 10 idiomas) que le permite reconocer patrones del lenguaje para generación una conversación lo más natural posible.

El 'chaval' de Tesla

Su alter ego lo encontramos en Tesla, aunque su irrupción en escena estuvo más plagada de polémica que la de Mornine en el salón del automóvil de Shanghai. El modelo de Tesla tiene un aspecto más agresivo. Su nombre: Optimus. Elon Musk ya lo mostró de forma embrionaria en 2021 en el Día de la Inteligencia Artificial, aunque ha sido en 2025 cuando lo ha puesto a 'bailar'. Es un homenaje a Optimus Prime, el robot protagonista de la película Transformers.

Tesla Optimus / Tesla

Optimus (que nació como Tesla Bot) mide 1,73 metros y pesa 57 kilos. Es capaz de andar a 8 kilómetros por hora y utiliza redes neuronales avanzadas para navegar, incluso en terrenos irregulares. Ha mostrado habilidades para manipular objetos delicados, cocinar, limpiar, y transportar cargas, gracias a sus manos de cinco dedos y alta capacidad de carga. Funciona con tecnología de visión artificial y baterías de Tesla. El objetivo es un robot bípedo que mejore la productividad en fábricas a partir de este mismo año. Hace unas semanas Elon Musk anunció que presentará la versión Optimus 3 y que para ello invertirá 20.000 millones de dólares en su producción. Se fabricará en la planta de Tesla en Fremont, donde se producían los Tesla Model X y Model S.

Hyundai y sus fábricas

Hyundai Motor Group también se ha apuntado a la revolución de la IA, la robótica y la automoción. Lo hizo en el pasado CES de Las Vegas. El fabricante coreano presentó su estrategia de robótica con inteligencia artificial, una hoja de ruta que va más allá de los vehículos y que sitúa a los robots como una herramienta estructural de su futuro industrial. Su nombre: Atlas. También es menos 'agraciado' que Mornine. Junto a Atlas, Hyundai también mostró en Las Vegas algunos robos creados junto a sus socios de Boston Dynamics: Spot y Stretch, que ya están operativos en distintos entornos industriales y logísticos.

El robot Atlas de Hyundai / Hyundai

Para Hyundai no se trata solo de software o simulaciones digitales, sino de crear sistemas capaces de recopilar datos directamente en fábricas, centros logísticos o instalaciones industriales y tomar decisiones de forma autónoma en tiempo real. Y en ese contexto, la robótica se convierte en una pieza fundamental entre la IA y la seguridad en la producción. Su arquitectura, con movimientos prácticamente humanos, sensores avanzados y manos a escala humana con detección táctil, le permite afrontar trabajos como la secuenciación de materiales, el ensamblaje o el cuidado de máquinas. Se implementará a partir de 2028.

BMW, Mercedes...

La marca alemana BMW no se queda fuera de la carrera de la IA y los robots, manteniendo la idea de aprovecharlos para tareas industriales. En 2024 BMW firmó un acuerdo con la 'start-up' de robótica Figure para introducir sus robots humanoides en su planta de Spartanburg, Carolina del Sur (EEUU).

Figure, robot de BMW / BMW

Ese mismo año, Mercedes-Benz también se subió al carro al firmar un acuerdo similar con Apptronik para experimentar con el modelo Apollo, un robot bípedo de un metro de altura que puede levantar hasta 25 kg. Actualmente, trabaja en el Mercedes-Benz Digital Factory Campus, el centro global de competencia para la digitalización de la producción, que Daimler tiene en Berlín.

Apollo, el robot humaniode de Mercedes-Benz / Mercedes-Benz

Hay muchos más, y otros que llegarán. Sanctuary AI, por ejemplo, desarrolló también en 2024 el modelo Phoenix junto a la automotriz Magna, la empresa que ensambla modelos para Mercedes-Benz, Jaguar o BMW, entre otros.

Phoenix, el robot de Magna / Magna

El último en hacer su aparición ha sido Iron, el humanoide presentado por la marca china Xpeng. También es chica, eso parece.

Iron, el robot humaniode de Xpeng / Xpeng

Según el CEO de la compañía, He Xiaopeng, "es un modelo que incorpora una columna vertebral humanoide, piel flexible, músculos biónicos y una pantalla curva 3D en la cabeza. Gracias a su modelo VLA (Visión-Lenguaje-Acción) de nueva generación y a tres chips de Inteligencia Artificial IA Turing con 2.250 TOPS de potencia informática, es capaz de mantener conversaciones fluidas y de moverse de forma natural. Lleva baterías de estado sólido y 2 grados de articulación libre en las manos".

Noticias relacionadas

Dorry, el perro robótico de Chery Group / Chery

Y no todo son humanoides, las mascotas también beben de la Inteligencia Artificial. Los perros son los más representados, por varios fabricantes de automóviles. Chery Group tiene en su modelo al último y más sofisticado en llegar. Se llama Dorry y sí, ladra. Pese a que en su presentación hace dos años en Wuhu daba hasta miedo, ahora le han puesto cara y es un poco más agraciado.