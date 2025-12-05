ID Cross Concept: el futuro de Volkswagen ya está aquí

Volkswagen ya ha hablado de los modelos que marcarán su nueva etapa, marcada por la electrificación con vistas a ser accesible para todos. El ID Cross Concept es un modelo clave (junto con el ID.2 all, el ID. GTI y el ID. EVERY1) por varios motivos, desde tecnológicos hasta de diseño, y hemos podido verlo en directo.

Primero porque hace realidad la nueva direcciónde Volkswagen hacia la recuperación de su esencia incluso en su catálogo eléctrico. Ya no va a haber números: los coches eléctricos de Volkswagen ahora van a traer de vuelta modelos de éxito de la marca. En este caso, podríamos decir que el ID Cross será el eléctrico del SUV T-Cross. En palabras de Thomas Schäfer, CEO de Volkswagen, es “la mejor versión de Volkswagen que haya existido”.

Marca el nuevo diseño

Su diseño, el Pure Positive, que va a marcar el resto de SUV que a partir de ahora presente la marca. Concebido por Andreas Mindt, jefe de diseño de Volkswagen, apuesta por líneas limpias, superficies claras y un carácter amable que busca conectar emocionalmente con el conductor.

Volkswagen ID Cross Concept / Volkswagen

Lo consigue con el diseño de su frontal, donde parece que el coche sonríe al conductor (o así lo han recalcado). Cabe decir que, en directo, el coche está bien asentado sobre el asfalto (en parte, gracias a esas llantas de 21" que en la versión de producción se quedarán en 20") y es bonito, con ese color Jungle Fever de la carrocería, las líneas suaves, per contundentes, y los detalles que se reparten a lo largo de la carrocería del ID Cross.

Va a ser un SUV de 4,16 metros de largo, como el T-Cross, pero gracias a la plataforma eléctrica dispone de gran habitabilidad y un enorme maletero con doble fondo de 450 litros (más los 5 litros del maletero delantero).

Volkswagen ID Cross Concept / Volkswagen

El interior, tipo salón

La lógica aplicada en el interior es la de recrear un salón. Aunque haya pequeñas variaciones de lo que vimos y lo que será el ID Cross que llegue al mercado, es cierto que sentarse en ese coche da una sensación muy placentera. Empezando por sus asientos, que pueden abatirse por completo.

Volkswagen ID Cross Concept / Volkswagen

Los tonos neutros y claros del habitáculo dan amplitud y luminosidad y los materiales textiles crean calidez. Además, se pueden elegir Atmospheres, combinaciones prediseñadas de luz, sonido y climatización que transforman el interior según el estado de ánimo del conductor.

En el apartado de la tecnología, el puesto de conducción es sencillo e intuitivo. Volante de buen tamaño, con botones físicos, una pantalla de 13 pulgadas al mismo nivel que el cuadro de instrumentos, de 11, sin exageraciones, y nada de pulsadores hápticos. Hay una barra de botones físicos debajo de la pantalla para controlar diferentes funciones del vehículo y, la verdad, se agradece este giro.

Volkswagen ID Cross Concept / Volkswagen

El futuro eléctrico

El segundo gran aspecto por el que el ID Cross Concept da paso a una nueva era es por su plataforma, la conocida MEB, que ahora se transforma en MEB+ al estar mejorada en software, motores eléctricos y funciones de asistencia, incluyendo un Travel Assist más avanzado.

El motor delantero es de 155 kW (211 CV) y está alimentado por una batería integrada en el doble piso. La autonomía prevista es de unos 420 kilómetros WLTP. Lo condujimos, sí, pero obviamente las impresiones no son las definitivas porque no deja de ser un concept.

Volkswagen ID Cross Concept / Volkswagen

Además, el ID Cross tendrá capacidad de remolque de hasta 1.200 kilos y soporte de 75 kilos para transportar dos bicicletas eléctricas, por lo que será seguro un coche versátil y práctico.

Diseño, tecnología y calidad percibida van a ser los tres pilares con los que Volkswagen se posicione en el mercado en esta nueva andadura eléctrica. El plan es que este ID Cross Concept deje de serlo este 2026 y entre en producción en la primera mitad del año, siendo en verano cuando se presente oficialmente, por lo que podría salir al mercado antes de acabar el año. Previsiblemente, al menos esa es la idea, a un precio asequible.