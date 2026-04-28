Bases legales del Premio Coche del Año de los Lectores de Prensa Ibérica

1. Entidad organizadora

El premio “Coche del Año de los Lectores de Prensa Ibérica” (en adelante, el “Concurso”) está organizado por Neomotor, canal temático de motor del grupo Prensa Ibérica.

2. Objeto del concurso

El objeto del Concurso es la elección del Coche del Año de los Lectores, entre las principales novedades del mercado español presentadas entre los meses de enero y octubre de cada edición.

3. Mecánica del concurso

Los lectores de los medios pertenecientes al grupo Prensa Ibérica podrán votar sus vehículos favoritos entre las tres novedades propuestas mensualmente por los periodistas especializados del grupo.

Las votaciones se realizarán exclusivamente por vía online, a través de:

Los módulos de votación integrados en los artículos mensuales en los que se presentan los tres vehículos candidatos.

El escaneo del código QR incluido en los faldones publicitarios publicados en las ediciones impresas de los periódicos del grupo Prensa Ibérica. Dicho código QR redirigirá al artículo mensual correspondiente, donde se encuentra alojado el módulo de votación.

Los banners promocionales del Concurso alojados en las ediciones digitales del grupo, que redirigirán a dichos contenidos.

Todos los vehículos candidatos estarán agrupados en el siguiente enlace:

https://www.elperiodico.com/es/motor/coche-del-anyo/

El vehículo más votado de cada mes (de enero a octubre) pasará a formar parte de la lista de candidatos de los lectores.

4. Selección de finalistas

Una vez determinados los diez vehículos ganadores mensuales, los periodistas de motor de Prensa Ibérica elaborarán la lista definitiva de finalistas.

Dicha lista estará compuesta por seis vehículos, seleccionados conforme a los siguientes criterios:

Al menos cinco deberán proceder de los vehículos más votados por los lectores en cada mes.

Se podrá incluir un sexto vehículo adicional entre los candidatos mensuales no ganadores, siempre que el jurado lo considere merecedor de acceder a la fase final.

5. Fase final

La fase final del Concurso se celebrará desde las 00:00 horas del día 1 de noviembre hasta las 23:59 horas de la fecha de diciembre que se determine para cada edición.

Durante este periodo, los lectores podrán votar entre los seis vehículos finalistas.

El ganador será el vehículo que obtenga el mayor número de votos en esta fase final.

6. Comunicación del resultado y entrega del premio

El resultado del Concurso se hará público el día siguiente a la finalización del periodo de votación.

El vehículo ganador recibirá el correspondiente galardón en la Gala del Coche del Año de los Lectores, cuya fecha se determinará a partir del mes de enero del año siguiente.

7. Sistema de votación

La participación en el Concurso se realizará exclusivamente por vía online mediante los módulos de votación habilitados al efecto.

Para emitir su voto, el participante deberá:

Registrarse mediante una dirección de correo electrónico válida.

Aceptar expresamente las presentes bases legales.

Cada usuario podrá emitir un único voto por día.

Todos los votos emitidos serán válidos tanto para la elección mensual como, en su caso, para la participación en sorteos de ámbito nacional que pudieran asociarse al Concurso.

8. Limitaciones y exclusiones

No se admitirán:

Votos emitidos por marcas participantes en el Concurso.

Votos que contengan datos falsos, incompletos o susceptibles de fraude.

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La organización se reserva el derecho de anular cualquier participación que no cumpla con estas condiciones.