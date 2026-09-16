El GTI más potente de la historia es eléctrico: 326 CV, tracción trasera y 601 kilómetros de autonomía

El Volkswagen ID.3 GTI está a punto de ser una realidad y, cuando lo sea, se convertirá en el GTI más potente de la historia de la marca. Sí, con un motor 100% eléctrico.

Este coche todavía es un vehículo conceptual próximo a producción y tiene previsto abrir las preventas a comienzos de 2027. Su llegada supone un cambio importante para unas siglas que durante décadas han estado ligadas a motores de gasolina y que Volkswagen quiere aplicar a su nueva gama eléctrica. La versión GTI también llegará al nuevo Volkswagen ID.Polo.

El Volkswagen ID.3 GTI llegará con unas cifras llamativas cuanto menos: desarrolla 240 kW, equivalentes a 326 CV, y entrega 545 Nm de par máximo a través de un motor situado en el eje trasero. Puede acelerar de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos y alcanzar una velocidad máxima limitada a 200 km/h. Son estos números los que le dan el título de GTI de producción más potente en cinco décadas de historia.

Un GTI eléctrico con tracción trasera

La potencia no es la única característica que diferencia al ID.3 GTI. Frente a la configuración habitual de muchos compactos deportivos, Volkswagen apuesta aquí por la tracción trasera, una solución que permite aprovechar las características del sistema eléctrico y que se combina con un chasis específicamente ajustado para este modelo.

Volkswagen ID.3 GTI. / Volkswagen

El equipamiento incluye suspensión adaptativa DCC, dirección progresiva y Launch Control, mientras que los diferentes modos de conducción permiten adaptar la respuesta del coche. El nuevo modo GTI es el más específico: interviene sobre diferentes parámetros del vehículo para ofrecer una configuración más deportiva.

Este modo GTI, además de modificar la respuesta del vehículo, la iluminación interior y la instrumentación digital, permite que el sistema reproduzca un sonido inspirado en un motor de combustión. Es un recurso que resume el reto al que se enfrenta Volkswagen con este modelo: trasladar al coche eléctrico algunos de los elementos que durante décadas han formado parte de la experiencia GTI.

Volkswagen ID.3 GTI. / Volkswagen

A pesar de su enfoque deportivo, el ID.3 GTI no renuncia a una autonomía elevada. Monta una batería de 79 kWh netos y Volkswagen estima una autonomía de hasta 601 kilómetros, pendiente de homologación. El consumo combinado previsto es de 14,5 kWh/100 km y admite cargas rápidas en corriente continua de hasta 183 kW. En estas condiciones, la marca calcula que puede pasar del 10 al 80 % de la batería en aproximadamente 29 minutos.

La estética sigue siendo reconocible

Aunque cambia el sistema de propulsión, Volkswagen ha querido que nadie tenga dudas sobre su apellido. El ID.3 GTI mantiene varios de los elementos que forman parte del lenguaje visual de estas versiones.

Volkswagen ID.3 GTI. / Volkswagen

La franja roja del frontal, la parrilla negra con diseño de panal, las llantas específicas de 20 pulgadas y los detalles en negro identifican al modelo exteriormente. En el interior aparecen los clásicos asientos de cuadros, junto a costuras rojas, volante deportivo y la marca roja situada en la posición de las 12 en punto.

Volkswagen ID.3 GTI. / Volkswagen

El habitáculo incorpora además una pantalla central de 12,9 pulgadas y una nueva generación del sistema de infoentretenimiento.

Sin precio ni fecha exacta

Las cifras del Volkswagen ID.3 GTI todavía están pendientes de homologación definitiva, pero ayudan a entender cómo Volkswagen ha querido trasladar la esencia GTI a su nueva gama eléctrica.

Por sus características, este nuevo compacto eléctrico combina prestaciones deportivas con una autonomía que permite utilizarlo también como coche para el día a día.

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El nuevo ID.3 GTI llegará previsiblemente en 2027, aunque Volkswagen todavía no ha comunicado su precio definitivo ni una fecha cnocreta a partir de la que ya se pueda reservar el coche.