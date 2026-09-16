Una semana para cambiar cómo nos movemos

Durante una semana, Europa vuelve a preguntarse cómo quiere moverse. Del 16 al 22 de septiembre se celebra la Semana Europea de la Movilidad, la principal campaña de la Comisión Europea dedicada a promover una movilidad urbana más sostenible. Una iniciativa que pretende impulsar los desplazamientos a pie, la bicicleta, el transporte público y otras soluciones de transporte limpio, pero que también sirve para abrir un debate mucho más amplio sobre cómo utilizamos el espacio de nuestras ciudades.

La edición de 2026 se celebra bajo el lema “Movilidad para todos” y pone especialmente el foco en la equidad entre generaciones. Ni un niño, ni un joven, ni una persona de 70 años tienen las mismas necesidades para desplazarse. Tampoco las tiene quien vive junto a una estación de metro frente a quien reside en una zona con poca oferta de transporte público. La movilidad sostenible difícilmente puede reducirse, por tanto, a una única solución.

La Semana Europea de la Movilidad culminará el 22 de septiembre con el tradicional Día sin Coches y, durante estos días, ciudades de toda Europa desarrollarán actividades y acciones destinadas a fomentar nuevos hábitos de desplazamiento. En España, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aprovecha también la celebración para reconocer iniciativas de ayuntamientos, empresas y organizaciones que trabajan en este ámbito.

Honda PCX125 / Honda

La ciudad no es solo coche contra bicicleta

Durante los últimos años buena parte del debate urbano se ha planteado como una elección entre automóvil, transporte público, bicicleta y peatón. Pero la realidad de nuestras calles es bastante más compleja. A ellos se suman patinetes, vehículos de reparto, servicios compartidos y, especialmente en ciudades como Barcelona, miles de motos y escúteres.

Y aquí aparece una cuestión que merece formar parte del debate. Una moto de combustión genera emisiones, pero también necesita mucha menos energía y espacio para desplazar a una persona que un automóvil. El Honda PCX125, por poner como referencia uno de los escúteres urbanos más populares, homologa un consumo de solo 2,1 litros cada 100 kilómetros y unas emisiones de CO₂ de 49 gramos por kilómetro.

Son cifras que muestran hasta dónde ha llegado la eficiencia de los pequeños motores actuales. Además, sus 133 kilos de peso y sus reducidas dimensiones permiten transportar a una o dos personas ocupando una fracción del espacio que necesita un automóvil.

La cuestión del consumo adquiere ahora otro significado. La gasolina de 95 octanos ronda actualmente los 1,87 euros por litro de media en España y en algunas estaciones de Barcelona ya ha superado la barrera de los dos euros. A esos precios, recorrer 100 kilómetros con un scooter que consuma 2,1 litros supone gastar alrededor de cuatro euros. La movilidad eficiente ya no es únicamente una cuestión medioambiental: también empieza a serlo de economía doméstica.

Recarga de una motocicleta Zero / Zero

El siguiente paso es eléctrico

Si los pequeños escúteres de combustión han reducido considerablemente sus consumos, la electrificación añade otro argumento al debate urbano. Motos y escúteres eléctricos no generan emisiones locales por el tubo de escape, sencillamente porque no existe, y reducen notablemente el ruido mecánico.

Eso no significa que su impacto ambiental sea cero. La fabricación de las baterías, la procedencia de la electricidad o su posterior reciclaje también deben entrar en la ecuación. Pero en el escenario concreto de una gran ciudad permiten combinar dos ventajas: movilidad individual sin emisiones directas y una ocupación del espacio muy inferior a la de un automóvil.

Su principal barrera continúa siendo la autonomía y, en determinados modelos, el precio de adquisición. Sin embargo, para los desplazamientos urbanos diarios, donde los recorridos suelen ser relativamente cortos, esos inconvenientes pierden parte de su importancia. El escúter eléctrico puede convertirse así en una alternativa especialmente lógica para quienes no pueden resolver todos sus desplazamientos mediante transporte público, bicicleta o caminando.

Zero LS1 / Isaac Farres Utset

Una solución diferente para cada desplazamiento

Quizá uno de los mensajes más interesantes de esta Semana Europea de la Movilidad sea precisamente abandonar la idea de encontrar un medio de transporte universal. Caminar puede ser la mejor opción para recorrer un kilómetro; la bicicleta para desplazamientos algo mayores; metro, autobús y tren para mover grandes cantidades de personas, y la moto o el scooter para determinados desplazamientos individuales donde el transporte público no ofrece una alternativa suficientemente rápida o flexible.

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La Semana Europea de la Movilidad debería servir para plantearnos no solo qué vehículos queremos retirar de nuestras calles, sino cuáles son los más adecuados para cada desplazamiento. Porque reducir emisiones es fundamental, pero reducir la energía consumida, la congestión y el espacio necesario para movernos también forma parte de la ecuación. En las ciudades del futuro, quizá la sostenibilidad no se mida únicamente en gramos de CO₂. También habrá que empezar a medirla en metros cuadrados.