Durante los últimos años, el segmento de las motos trail y adventure ha seguido una evolución bastante clara: más cilindrada, más potencia, más electrónica y, en muchos casos, también más peso. Una tendencia que ha llevado a las grandes maxitrail a convertirse en auténticas gran turismo capaces de viajar a cualquier ritmo y con todo tipo de comodidades, pero que también ha abierto espacio para una corriente casi opuesta: motos más ligeras, sencillas y manejables para quienes entienden la aventura lejos del asfalto.

En ese escenario llega la nueva KTM 690 Rally 2027, una moto con la que la marca austriaca recupera una fórmula que durante años estuvo muy ligada a su ADN: la gran monocilíndrica preparada para viajar.

KTM no esconde sus referencias. La define como la sucesora espiritual de la recordada 640 Adventure, uno de aquellos modelos que ayudaron a construir la imagen de la firma en torno al rally raid y los grandes viajes offroad. La nueva 690 Rally toma como punto de partida la actual 690 Enduro R, pero incorpora una serie de modificaciones destinadas a convertirla en una moto mucho más adecuada para afrontar largas distancias.

KTM 690 Rally 2027: la aventura vuelve a adelgazar / Andreas Balaz (4 Tracks)

Más autonomía para llegar más lejos

Uno de los cambios más importantes está en el depósito. La 690 Enduro R utiliza un depósito posterior integrado bajo el asiento, mientras que la nueva Rally añade dos depósitos delanteros que elevan la capacidad total hasta aproximadamente 20 litros.

No es un detalle menor. La autonomía suele ser uno de los principales condicionantes de las motos de orientación más campera cuando se utilizan para viajar, especialmente en zonas poco pobladas o en rutas donde no siempre resulta fácil encontrar una gasolinera.

También cambia profundamente la zona frontal. La nueva KTM equipa una torre de rally con cúpula integrada, muy próxima visualmente al concepto de las motos utilizadas en pruebas como el Dakar. Además de reforzar su imagen, esta solución busca ofrecer una mejor protección aerodinámica y facilitar la instalación y lectura de la instrumentación durante largas jornadas de conducción.

Uno de los cambios más importantes está en el depósito / Andreas Balaz (4 Tracks)

El conocido monocilíndrico LC4

El motor continúa siendo el conocido LC4 de KTM, uno de los monocilíndricos más potentes del mercado. Con 692,7 cc, desarrolla 79 CV y 73 Nm de par, unas cifras suficientes para moverse con soltura tanto por carretera como en pistas rápidas.

Precisamente ahí aparece uno de los argumentos de esta 690 Rally. No pretende competir directamente con las grandes trail bicilíndricas o tricilíndricas de más de 1.000 cc, sino situarse en un terreno diferente: suficientemente potente para viajar, pero con unas dimensiones y una arquitectura mucho más cercanas al mundo del enduro.

La caja de cambios mantiene seis velocidades y KTM anuncia intervalos de mantenimiento de hasta 15.000 kilómetros para el cambio de aceite, un dato importante en una moto que aspira a ser utilizada en viajes largos.

El motor continúa siendo el conocido LC4 de KTM, uno de los monocilíndricos más potentes del mercado / Andreas Balaz (4 Tracks)

Una parte ciclo pensada para salir del asfalto

La orientación offroad también queda clara en la parte ciclo. La 690 Rally incorpora suspensiones WP XPLOR completamente regulables, frenos Brembo y llantas de 21 pulgadas delante y 18 detrás, las medidas habituales en las motos con verdaderas aspiraciones camperas.

La altura del asiento es de 910 milímetros, una cifra considerable y probablemente uno de los aspectos que limite su accesibilidad para los pilotos de menor estatura. A cambio, permite disponer de una elevada distancia libre al suelo y de una ergonomía adecuada para pilotar de pie durante largos tramos.

KTM también incorpora diferentes modos de conducción y ayudas electrónicas pensadas para adaptar la respuesta del motor y el control de tracción al tipo de terreno.

La 690 Rally incorpora suspensiones WP XPLOR completamente regulables, frenos Brembo y llantas de 21 pulgadas delante y 18 detrás / Andreas Balaz (4 Tracks)

Una moto que llega en un momento interesante

La aparición de la 690 Rally coincide con un cambio progresivo dentro del mercado adventure. Frente a las grandes maxitrail, cada vez existe más interés por motos de cilindrada media y contenida que permitan viajar con menos peso y mayor facilidad cuando aparece una pista complicada.

En ese sentido, KTM recupera con esta 690 Rally un concepto que durante años prácticamente había desaparecido: una trail monocilíndrica potente, con autonomía suficiente y preparada desde fábrica para viajar fuera del asfalto.

La aparición de la 690 Rally coincide con un cambio progresivo dentro del mercado adventure / Andreas Balaz (4 Tracks)

La producción comenzará en Austria durante septiembre y las primeras unidades deberían llegar a los concesionarios europeos en octubre de 2026.

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Quedan todavía dos datos importantes por conocer para valorar hasta qué punto puede convertirse en una alternativa real dentro del segmento: su peso definitivo en orden de marcha y el precio para el mercado español. Especialmente este último será decisivo. Porque la idea de una moto más ligera y sencilla resulta atractiva, pero solo tendrá verdadero sentido si KTM consigue que esa filosofía también se refleje en la factura final.