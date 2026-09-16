Adiós a los coches que marcaron la entrada al nuevo milenio: estos son los modelos que llenan los desguaces

Durante años formaron parte del paisaje de las carreteras españolas: Ford Focus, Renault Mégane, Seat Ibiza, Opel Astra, Renault Clio o Peugeot 206 fueron algunos de los modelos que protagonizaron las matriculaciones durante los primeros años del siglo XXI. Ahora, más de dos décadas después, muchos de aquellos coches comienzan a llegar al final de su vida útil.

Los datos de los Centros Autorizados de Tratamiento (CAT) reflejan este relevo generacional. En 2025 se trataron en España 671.675 vehículos al final de su vida útil, de los que 598.034 eran turismos y 73.641 vehículos comerciales ligeros. No obstante, hay que tener en cuenta que la DANA de 2024 siguió teniendo efecto al año siguiente, cuando continuaron entrando vehículos declarados siniestro en los desguaces.

Un estudio realizado por RO-DES (Red de Desguaces Españoles) a partir de 22.265 solicitudes de retirada gestionadas durante 2025 revela que el 66,99% de los vehículos analizados había sido matriculado entre 2000 y 2009. Su antigüedad media alcanzaba los 19,2 años. En el otro extremo se encuentran, como debería ser, los matriculados a partir de 2020, que apenas representaron el 3,75% de la muestra.

Coches que marcaron una época

Los modelos que ahora llegan a los CAT son, en buena medida, los mismos que dominaron las carreteras españolas hace dos décadas. Los datos de SIGRAUTO sitúan entre los turismos tratados durante 2025 al Renault Mégane II, Peugeot 206, Peugeot 307, Ford Focus I, Citroën Xsara y Opel Astra G.

Si se agrupan las distintas generaciones bajo una misma denominación comercial, el Ford Focus encabeza la clasificación, seguido por el Renault Mégane, Seat Ibiza, Opel Astra y Renault Clio.

. / RO-DES

El estudio de RO-DES ofrece una fotografía prácticamente idéntica. En su muestra, el Ford Focus acumula 860 expedientes, por delante del Renault Mégane, con 784, el Opel Astra, con 778, y el Seat Ibiza, con 715. También aparecen entre los primeros puestos el Renault Clio, Opel Corsa, Volkswagen Golf, Peugeot 206, Peugeot 307 y Citroën C4.

El patrón resulta difícil de ignorar a la vez que lógico: los modelos que tuvieron un papel protagonista en el mercado español durante los primeros años del siglo XXI son ahora los que llegan en mayor número al final de su vida útil.

Cuando reparar deja de ser rentable

La antigüedad explica buena parte de este fenómeno. Según el análisis, esta generación de vehículos ha alcanzado una edad en la que las averías de mayor coste comienzan a ser más frecuentes y menos rentables.

El aumento del precio de los recambios nuevos, el coste de la mano de obra y unas exigencias medioambientales cada vez mayores hacen que los propietarios no quieran asumir las reparaciones, sobre todo en vehículos que tienen un valor de mercado reducido.

Es entonces cuando estos vehículos terminan en un Centro Autorizado de Tratamiento, donde comienza un proceso de descontaminación, desmontaje y recuperación de componentes. Eso sí, que un vehículo llegue al desguace no significa que todo termine convertido en residuo. Motores, cajas de cambios, componentes electrónicos, sistemas de climatización, piezas mecánicas o elementos de carrocería pueden ser desmontados y reutilizados.

Noticias relacionadas

El recambio recuperado adquiere así una importancia creciente en un contexto en el que las reparaciones son cada vez más costosas. Una pieza procedente de un vehículo fuera de uso puede volver al mercado y servir para reparar otro automóvil, a veces por un coste más económico que comprando una pieza nueva. El proceso también forma parte de la economía circular del automóvil, al reducir la necesidad de fabricar determinados componentes nuevos y evitar la generación de residuos.