Porsche le dice adiós a Bugatti: ¿quién es quién en esta despedida?

Porsche se despide de Bugatti con un adiós que le ha servido para ganar, aproximadamente, mil millones de euros. Este es el valor de las acciones que Porsche AG tenía en el corsorcio Bugatti Rimac y en el grupo Rimac, según el comunicado publicado por HOF Capital, la firma de inversiones que ha comprado las participaciones.

Este es un paso más dentro de la reestructuración empresarial que está teniendo lugar en los grupos alemanes, con el foco especialmente puesto en el grupo Volkswagen, pero también en Porsche AG. Para entender qué está pasando y quiénes son los protagonistas de esta operación milmillonaria, es necesario describirlos.

Porsche y Rimac crean en 2021 Bugatti Rimac

Porsche AG, que funciona como una compañía independiente con su propia estructura accionarial, creó en 2021 junto con el grupo Rimac la sociedad conjunta Bugatti Rimac. Este segundo grupo contaba con el 55% de las acciones, mientras que Porsche tenía el 45% restante. Además, la empresa alemana pasó a tener una participación del 21% en el grupo Rimac.

Ese mismo año se nombró a Mare Rimac CEO de esa nueva estructura empresarial a cargo de Bugatti, quien se ha expresado sobre este movimiento: "Estoy muy satisfecho de que el acuerdo con Porsche y HOF Capital se haya completado. Porsche ha sido un socio muy valioso durante todos estos años y nos ha permitido construir unas bases sólidas para el futuro de la marca. Estoy deseando colaborar con HOF Capital, que será un gran activo para ejecutar nuestra visión a largo plazo para el apasionante futuro de Bugatti".

Ese apasionante futuro empieza, como no podía ser de otra manera, por una reorganización en la cúpula directiva: Christophe Piochon dejará sus cargos como presidente de Bugatti Automobiles y director de operaciones de Bugatti Rimac, Mate Rimac asumirá la presidencia de Bugatti Automobiles; Marko Brkljačić, hasta ahora director de operaciones de Rimac Technology, se incorporará al equipo directivo de Bugatti Rimac como nuevo COO y el actual director de Bugatti Automobiles, Hendrik Malinowski, pasará a ser director comercial de la marca.

HOF Capital entra en un momento de cambio

Además, Bugatti se encuentra en un momento de cambio como marca: acaba de inaugurar La Manufacture, su nueva fábrica en Molsheim (francia); y el Tourbillon se encuentra en la fase final de pruebas antes de comenzar la producción (en esas nuevas instalaciones). Todos estos han sido hitos marcados como objetivos dentro del plan estratégico a diez años que se presentó en 2021, junto con la firma de Bugatti Rimac.

Bugatti somete al Tourbillon a carreteras nevadas reales para evaluar el comportamiento dinámico y la precisión de la dirección. / Bugatti

En esta nueva etapa, el fondo de inversiones liderado por HOF Capital no solo ha comprado acciones, sino que entra en Rimac Group como accionista principal y se convierte en socio de Mate Rimac. De hecho, HOF Capital tendrá representación en los consejos de supervisión de Rimac Group y Bugatti Rimac. Además, en su portfolio de inversiones, este fondo tiene participaciones en compañías como Anthropic y SpaceX y maneja, según sus propias publicaciones, unos 15.000 millones de dólares en activos.

¿Dónde queda el grupo Volkswagen?

HOF Capital ha entrado en Bugatti Rimac 'sustituyendo', por así decirlo, a Porsche AG. ¿Dónde está el grupo Volkswagen en todo esto? Hay que entender también esta estructura empresarial y para ello es necesario ir de arriba a abajo. La familia Porsche-Piëch controla Porsche Automobil Holding SE, quien a su vez controla un 53,3% de los derechos voto del grupo Volkswagen (o Volkswagen AG). El resto de acciones se reparten entre el estado de Baja Sajonia (20%), Qatar Holding (17%) y accionistas (9,7%), según se puede consultar en la web de Volkswagen.

El grupo Volkswagen controla y gestiona varias marcas a niveles distintos. Así, dentro Volkswagen AG encontramos Porsche AG, que no es lo mismo que el holding con el que comparte nombre, sino la empresa que se encarga de la fabricación de los coches. Además de estar bajo el paraguas del grupo Volkswagen, también cotiza en bolsa desde 2022. Así, Porsche sigue siendo una de las diez marcas del grupo Volkswagen e, indirectamente, Volkswagen ha perdido su participación en Bugatti RImac a favor de HOF Capital, aunque no exactamente ya que Porsche AG tiene otros inversores externos.

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La salida de Porsche pone fin a la etapa de Bugatti bajo el paraguas del grupo Volkswagen y se produce en plena reorganización del gigante alemán, que está revisando inversiones, costes y estructuras para concentrarse en sus negocios estratégicos. Ahora bien, el resumen es que, pese a que el grupo Volkswagen está sufriendo una grandísima reestructuración a varios niveles, la venta de las acciones de Bugatti Rimac está dentro de la reorganización propia de Porsche, de la que ha ido anunciando movimientos durante los últimos meses "con el objetivo de centarse en su negocio principal".