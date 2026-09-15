Los que pagaron la reserva del nuevo Tesla Roadster pueden empezar a respirar: ya hay fecha para su presentación

Promesas, retrasos e incertidumbre han rodeado la presentación de la segunda generación del Tesla Roadster. Ahora, el futuro parece un poco más cierto despúes de las últimas publicaciones de la marca en X (el antiguo Twitter y también propiedad del fundador de Tesla, Elon Musk).

Las imágenes no dan grandísimos detalles, pero sí anuncian que el próximo 1 de octubre se celebrará un evento en el que se dará a conocer el nuevo Tesla Roadster. El enlace en las imágenes lleva a una web en la que se puede ver el nombre del primer modelo de la marca y una cuenta atrás.

En su última presentación de resultados, Tesla confirmó que esta siguiente generación del Roadster aún se encontraba en fase de "desarrollo de diseño". Eso sí, Musk no dudó darle valor a la espera: "Creo que podría ser una de las demostraciones más espectaculares de la historia".

Seis años esperando el nuevo Tesla Roadster

Los aficionados de esta marca llevan esperando varios años la llegada de este modelo. En 2017, Elon Musk presentó un nuevo Tesla Roadster y prometió su entrega en 2020. Seis años después, aquellos que pagaron la reserva (nada más y nada menos que 43.000 euros) todavía siguen esperando el nuevo Roadster. No obstante, a principios de este año Tesla presentó una solicitud de registro del nombre Roadster como marca comercial ante la Oficina de Patentes de Estados Unidos.

Nuevo Tesla Roadster. / Tesla

Ahora parece que estos pasos acercan el nuevo Tesla Roadster a la realidad y con una peculiaridad que no ha pasado desapercibida. El lema 'Go for launch' de la campaña nos recuerda, inevitablemente, a la empresa aeroespacial de Elon Musk, Space X.

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Ya en 2018, el empresario apuntó que "el paquete opcional de SpaceX para el nuevo Tesla Roadster incluirá 10 pequeños propulsores de cohete dispuestos de forma integrada alrededor del coche". Esta idea se traducirá, según la explicación de Musk en su momento, en una mejora drástica "de la aceleración, la velocidad máxima, el frenado y las curvas. Quizás incluso permitan que un Tesla vuele". Habrá que ver cuánto de eso puede ser verdad cuando llegue el 1 de octubre.