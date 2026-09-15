Míticos
Los modelos más icónicos de Seat que han marcado la historia de la marca
Del 600 al Ibiza, estos son los modelos que han convertido a Seat en una de las marcas más reconocibles de la automoción española
Sofía Aladro
Hablar de Seat es hablar también de la evolución del automóvil en España. La marca, fundada en 1950, ha pasado de fabricar bajo licencia modelos de Fiat a desarrollar sus propios vehículos y convertirse en uno de los fabricantes más reconocibles del país. Durante estas décadas, algunos de sus coches han terminado formando parte de la memoria colectiva de varias generaciones.
No todos han tenido el mismo éxito ni han cumplido la misma función. Algunos ayudaron a popularizar el coche entre las familias españolas, mientras que otros convirtieron a Seat en una marca con aspiraciones más deportivas y juveniles. Estos son algunos de los modelos que mejor explican esta evolución.
SEAT 600
El SEAT 600 fue mucho más que un coche pequeño. Lanzado en 1957, se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la motorización de España durante los años 60. Su tamaño, precio relativamente asequible y facilidad de uso hicieron que miles de familias pudieran acceder por primera vez a un automóvil. Con él comenzaron muchos de los viajes familiares que hoy forman parte de la memoria de aquella generación.
Seat 124
Presentado en 1968, el Seat 124 llegó como una alternativa de mayor tamaño y prestaciones dentro de la gama. Su carrocería de tres volúmenes y su espacio interior lo convirtieron rápidamente en un coche familiar muy popular. Además, sus versiones más potentes terminaron convirtiéndolo en uno de los nombres más recordados por los aficionados al mundo de los rallies.
Seat 127
El Seat 127 apareció en España en 1972 y supuso un cambio importante en la filosofía de la marca. Era compacto, práctico y moderno para su época, con tracción delantera y un aprovechamiento del espacio muy superior al de otros modelos anteriores. Su éxito fue enorme y terminó convirtiéndose en uno de los coches más habituales de las carreteras españolas durante los años 70 y 80.
Seat Panda
El Panda llegó a principios de los años 80 como un coche sencillo, económico y pensado para prácticamente cualquier situación. Su diseño cuadrado y su enorme versatilidad hicieron que funcionara tanto como vehículo urbano como en caminos y zonas rurales. Aunque su vida comercial estuvo ligada inicialmente a Fiat, el Panda fabricado por Seat se ganó su propio hueco en la historia de la marca.
Seat Ibiza
Si hay un modelo que probablemente define a Seat más que ningún otro, ese es el Ibiza. Nacido en 1984, fue el primer modelo desarrollado íntegramente por la marca española y supuso el comienzo de una nueva etapa. Su carácter juvenil, sus versiones deportivas y su evolución a lo largo de varias generaciones lo han convertido en uno de los utilitarios más reconocibles de España.
Seat Toledo
El Toledo fue otro de los modelos clave en la transformación de Seat durante los años 90. Presentado en 1991, fue el primer modelo de la marca desarrollado bajo la dirección del Grupo Volkswagen y permitió a Seat entrar con fuerza en el segmento de las berlinas. Espacioso, práctico y con una amplia gama de motores, se convirtió en una opción habitual para las familias.
Seat León
El León llegó en 1999 para ocupar un espacio entre los compactos y las berlinas de la marca, pero terminó adquiriendo una identidad propia. Su diseño, sus motores y especialmente sus versiones deportivas hicieron que se convirtiera rápidamente en uno de los modelos más importantes de Seat. Con el paso de las generaciones, además, se consolidó como uno de los pilares de la gama.
Seat Arosa
Más pequeño que el Ibiza, el Arosa representó la apuesta de Seat por los coches urbanos. Se presentó en 1997 y destacó por sus reducidas dimensiones y un interior aprovechado para su tamaño. No alcanzó la fama del Ibiza, pero se convirtió en una alternativa muy popular para quienes buscaban un coche sencillo para moverse por ciudad.
Seat Altea
Con el Altea, Seat se atrevió a explorar un formato diferente. Lanzado en 2004, combinaba características de monovolumen con las de un turismo compacto y ofrecía un habitáculo especialmente práctico. Su diseño rompió con las líneas más tradicionales de la marca y formó parte de una etapa en la que Seat buscaba ampliar considerablemente su gama.
Seat Cupra
Aunque Cupra terminaría convirtiéndose en una marca independiente en 2018, sus raíces están directamente relacionadas con Seat. Los Ibiza Cupra y León Cupra fueron durante años los máximos exponentes de la deportividad de la compañía española, combinando motores potentes con un aspecto más agresivo. Aquellos modelos sentaron las bases de una identidad que después continuaría bajo el nombre de Cupra.
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