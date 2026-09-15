Lo que recomienda la Guardia Civil al entrar al garaje comunitario para evitar robos en tu vivienda
El instituto armado advierte sobre los peligros cotidianos al aparcar en espacios compartidos y recuerda que la seguridad de los garajes empieza por la prevención individual
Entrar o salir del garaje comunitario suele ser una maniobra automatizada a la que apenas prestamos atención. Sin embargo, este espacio de tránsito compartido se ha convertido en una de las vías de entrada más vulnerables para los robos de vehículos, el saqueo de trasteros e incluso el acceso no autorizado a las zonas comunes de los edificios. Por ello, la Guardia Civil ha lanzado un aviso a través de sus canales oficiales para recordar la importancia de extremar la precaución al cruzar el portón.
Bajo la premisa de que el garaje también forma parte de la seguridad del hogar, las fuerzas de seguridad insisten en no bajar la guardia. Un simple descuido de pocos segundos, como avanzar hacia la plaza sin comprobar si la puerta se ha cerrado, puede abrir la puerta a intrusiones no deseadas.
Cuatro pautas esenciales para proteger el garaje
Para mitigar los riesgos en las zonas de estacionamiento comunitarias, la Guardia Civil resume las recomendaciones clave en cuatro hábitos de prevención diarios:
- Verificar el cierre completo de la puerta: La recomendación principal consiste en detener brevemente el vehículo y comprobar visualmente a través del retrovisor que el portón ha bajado por completo antes de continuar la marcha hacia la plaza.
- No facilitar el acceso a desconocidos: Resulta fundamental no permitir la entrada a personas ajenas a la comunidad que intenten aprovechar el momento en que la puerta permanece abierta para colarse a pie o en otro vehículo.
- Retirar el mando a distancia del habitáculo: No se debe dejar el mando de apertura guardado dentro del coche. Si un ladrón rompe una ventanilla y encuentra el dispositivo, obtendrá un acceso libre y permanente a todo el recinto.
- Comunicar cualquier conducta sospechosa: Ante la presencia de personas deambulando entre las plazas o actitudes extrañas, las autoridades aconsejan no intervenir directamente y llamar de inmediato al teléfono de emergencias.
Adoptar estas sencillas rutinas no solo protege el vehículo personal, sino que refuerza la seguridad colectiva de todo el edificio frente a posibles delitos contra la propiedad.
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