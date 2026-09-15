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Geely refuerza su estrategia y deja en manos de Volvo la venta de coches de Lynk & Co

Ambas marcas son propiedad de Geely Holding y este trabajo conjunto ya está operativo en varios países de la Unión Europea, entre ellos España.

Club Lynk &amp; Co en Madrid.

Club Lynk & Co en Madrid. / Lynk & Co

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Andrea Gil Modrego

Andrea Gil Modrego

Zaragoza
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Geely, como holding, ha decidido aprovechar la tradición y el arraigo de una de sus marcas, Volvo, para reforzar la comercialización de uno de sus relativamente nuevos nombres comerciales, Lynk & Co.

Este movimiento se traduce en que, desde enero del próximo 2027, Volvo Cars se encargue de la venta y distribución de los coches de Lynk & Co en Europa. Una iniciativa que ya está puesta en marcha a través de los concesionarios de Volvo en siete países: Suecia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Francia, España e Italia. A partir del año que viene, entonces, Volvo Cars pasará a ser el distribuidor oficial de Lynk & Co en nuestro continente, un gesto que sin duda consolida una colaboración en la que ya se trabaja desde 2024.

Sin duda, esta decisión aprovecha los recursos y la estructura comercial que ya se encuentra bajo el paraguas de Geely de una manera más eficiente. Al mismo tiempo, los concesionarios y el servicio posventa de Volvo en Europa dan respaldo a una marca nueva que todavía tiene que asegurar sus posiciones en el mercado europeo.

Volvo Cars vendió sus acciones de Lynk & Co a Zeekr

Lynk & Co nace en 2016 del acuerdo entre dos compañías: Volvo Cars y Geely. La mayoría de las acciones pertenece al holding de Geely y el 30% que tenía Volvo en su haber se lo cedió Zeekr (también dentro del mismo holding chino) a principios de 2025.

El Lynk &amp; Co 01

El Lynk & Co 01 / Lynk & Co

Pero, como cabe recordar, Volvo Cars Group también está en el abanico de Geely, quien se la compró a Ford Motor Company en 2010. No obstante, Volvo Cars sigue manteniendo su sede en Gotemburgo (Suecia), ciudad donde Lynk & Co también tiene su centro de diseño y sede central.

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Pese a estar dentro del mismo holding empresarial, Volvo Cars y Lynk & Co operan de manera independiente, como es habitual en este tipo de corporaciones gigantescas. Así, más allá del acuerdo y del estatus de distribuidor oficial, ambas marcas de coches seguirán trabajando en sus respectivos modelos y con sus respectivos tiempos de producción.

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