Sector
Geely refuerza su estrategia y deja en manos de Volvo la venta de coches de Lynk & Co
Ambas marcas son propiedad de Geely Holding y este trabajo conjunto ya está operativo en varios países de la Unión Europea, entre ellos España.
Geely, como holding, ha decidido aprovechar la tradición y el arraigo de una de sus marcas, Volvo, para reforzar la comercialización de uno de sus relativamente nuevos nombres comerciales, Lynk & Co.
Este movimiento se traduce en que, desde enero del próximo 2027, Volvo Cars se encargue de la venta y distribución de los coches de Lynk & Co en Europa. Una iniciativa que ya está puesta en marcha a través de los concesionarios de Volvo en siete países: Suecia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Francia, España e Italia. A partir del año que viene, entonces, Volvo Cars pasará a ser el distribuidor oficial de Lynk & Co en nuestro continente, un gesto que sin duda consolida una colaboración en la que ya se trabaja desde 2024.
Sin duda, esta decisión aprovecha los recursos y la estructura comercial que ya se encuentra bajo el paraguas de Geely de una manera más eficiente. Al mismo tiempo, los concesionarios y el servicio posventa de Volvo en Europa dan respaldo a una marca nueva que todavía tiene que asegurar sus posiciones en el mercado europeo.
Volvo Cars vendió sus acciones de Lynk & Co a Zeekr
Lynk & Co nace en 2016 del acuerdo entre dos compañías: Volvo Cars y Geely. La mayoría de las acciones pertenece al holding de Geely y el 30% que tenía Volvo en su haber se lo cedió Zeekr (también dentro del mismo holding chino) a principios de 2025.
Pero, como cabe recordar, Volvo Cars Group también está en el abanico de Geely, quien se la compró a Ford Motor Company en 2010. No obstante, Volvo Cars sigue manteniendo su sede en Gotemburgo (Suecia), ciudad donde Lynk & Co también tiene su centro de diseño y sede central.
Pese a estar dentro del mismo holding empresarial, Volvo Cars y Lynk & Co operan de manera independiente, como es habitual en este tipo de corporaciones gigantescas. Así, más allá del acuerdo y del estatus de distribuidor oficial, ambas marcas de coches seguirán trabajando en sus respectivos modelos y con sus respectivos tiempos de producción.
- La Audiencia de Tarragona analiza si el juez que investiga a Montoro pierde el caso en favor de Madrid
- Bernat (40 años) vive solo en una cabaña reciclada en medio del bosque: 'Yo ya no soy consciente del paso del tiempo. Puede hacer casi un año que no voy al supermercado, ni a la gasolinera...
- Martina (28 años) se fue a vivir a una aldea del siglo XVIII tras sufrir una depresión: 'Hay muchas identidades aquí. Está mi esencia, la esencia de la casa y la esencia de mi abuela
- Jennifer (43 años) dejó por amor un despacho de abogados en Barcelona para ser profesora de pilates por los pueblos
- Bolaños no se conforma con la respuesta del CGPJ a su queja contra el juez Peinado y exige que se investigue
- Asesinada en México una universitaria española que estaba de intercambio
- El CIS publica su primera encuesta con estimación de voto tras la crisis de Ceuta
- Junts enfría las expectativas sobre la aplicación de la amnistía y el regreso de Puigdemont: 'No especularemos; queremos ver las sentencias