Electra estrena en Madrid la electrolinera urbana de recarga ultrarrápida más potente de Europa

La infraestructura de recarga en el entorno urbano ha dado hoy un salto cuantitativo desde Madrid. Electra ha inaugurado en el distrito madrileño de Carabanchel la estación de recarga ultrarrápida más potente de Europa dentro de un casco urbano.

Con una inversión de tres millones de euros mediante una concesión otorgada por el Ayuntamiento de Madrid, la instalación se ubica estratégicamente entre la A-42 y la M-40, muy cerca de las cocheras de la EMT y rodeada de áreas comerciales de alta afluencia.

Recargas en 10 minutos

La electrolinera dispone de un total de 26 puntos de recarga de hasta 600 kW, divididos para atender de forma simultánea a 22 vehículos de pasajeros y a cuatro vehículos comerciales destinados al transporte de mercancías. Gracias a sus cargadores de última generación y a un sistema avanzado de almacenamiento energético, los conductores pueden completar la carga de su vehículo en tan solo 10 minutos.

Además, el recinto incorpora una marquesina con paneles fotovoltaicos de 100 kWp para autoconsumo, estimando un ahorro anual de 1.000 toneladas de CO2.

Plan de expansión nacional

Operativa las 24 horas del día, la estación permite reservar plaza con una hora de antelación a través de la aplicación Electra+, además de facilitar el pago mediante tarjeta bancaria, Bizum o plataformas integradas como Waylet, Electromaps y Chargemap. En calidad de proveedor de servicios de movilidad eléctrica (eMSP), Electra da acceso también a una red paneuropea de más de 800.000 puntos de recarga desde su propio ecosistema digital.

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Esta apertura responde a la creciente demanda de vehículos electrificados en España y viene a cubrir la falta de infraestructura de alta potencia dentro de las ciudades, donde hasta ahora solo se situaba el 29 % de los cargadores de más de 150 kW. Con este proyecto en Carabanchel, la firma suma ya 18 electrolineras operativas en el país -ocho de ellas en la Comunidad de Madrid- dentro de su plan estratégico para alcanzar las 50 estaciones ultrarrápidas a lo largo de 2027.