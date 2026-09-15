Movilidad Europea
Confirmado por la UE: a partir de 2028, todos los conductores en Europa tendrán el mismo carnet de conducir y estas serán las nuevas condiciones
Tras 20 años de éxito el sistema se estanca y Bruselas busca un nuevo modelo válido para toda Europa
Sofía Aladro
Iniciadas ya las vacaciones de verano de 2026, la movilidad en España se encuentra en un punto de inflexión. El carnet de conducir por puntos cumple 20 años desde su implantación en 2006, un sistema que inicialmente fue un éxito rotundo al reducir la mortalidad diaria en un 60%, pero que ya no parece suficiente para seguir mejorando la seguridad vial.
Tras estancarse en una media de 1.700 muertes anuales desde 2013, la Unión Europea busca corregir la falta de homogeneidad entre los Estados miembros. El objetivo es unificar criterios y reducir la siniestralidad provocada por el error humano, responsable en la gran mayoría de los accidentes.
La reforma de Bruselas: Un carnet único y digital para la UE
La Comisión Europea trabaja en una reforma de la Directiva del permiso de conducción que afectará a los más de 250 millones de conductores en la Unión Europea. Los cambios clave deberán ser incorporados por todos los países antes como límite en el 2028, aunque algunas medidas podrían empezar a aplicarse de forma progresiva a partir de 2026.
Estos cambios incluyen:
- Carnet de conducir digital: Un documento válido en toda la UE que se podrá llevar directamente en el teléfono móvil.
- Sanciones transfronterizas: Se acabó la impunidad al cruzar la frontera. Las sanciones graves y la retirada del permiso de conducir en un país miembro tendrán efecto automático en todo el territorio de la Unión.
- Criterios comunes de renovación: Se establecerán pautas homogéneas para la renovación del carnet a partir de cierta edad y periodos de prueba más estrictos para los conductores noveles.
- Apuesta por la tecnología: Se potenciará el uso de inteligencia artificial, sistemas de asistencia a la conducción y frenado automático de emergencia.
Así se solicita el carnet internacional
Mientras llega la unificación europea, quienes opten por viajar en coche fuera de España necesitan el carnet de conducir internacional. Aparte de permitirte conducir dentro de la Unión Europea, el permiso internacional es aceptado prácticamente en todos los países del mundo. Cabe destacar que este documento no tiene validez por sí mismo, sino que debe de ir acompañado por tu carnet de conducir en España en vigor.
Para solicitarlo se necesita el permiso de conducir español y el DNI, una fotografía tamaño carnet y firmar el impreso oficial. Este documento se puede solicitar mediante dos vías:
- Internet: A través de la sede electrónica de la DGT. Se abona la tasa, se rellenan los datos bien con el certificado digital o bien con la Cl@ve, y se selecciona la oficina de tráfico donde se irá a recoger.
- Presencial: Solicitando cita previa llamando al 060 y acudir a Jefatura de Tráfico aportando la documentación, la foto y el justificante del pago de la tasa.
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