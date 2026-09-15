El 56% de los coches usados vendidos en España oculta factores de riesgo

El mercado de vehículos de ocasión en España mantiene un ritmo firme, registrando más de un millón de operaciones durante el primer semestre del año. Sin embargo, la compraventa de usados esconde una importante paradoja.

En el día de hoy la compañía especializada en historiales CARFAX nos ha presentado un exhaustivo análisis realizado a partir de más de 1,3 millones de transferencias efectuadas entre enero y julio, los coches que cambian de manos son más jóvenes y acumulan menos kilometraje que la media nacional (12 años y 169.000 kilómetros frente a los 15 años y 176.000 kilómetros del parque global). No obstante, según hemos podido saber, a pesar de esta aparente juventud el 56% de los vehículos comercializados presenta al menos un factor de riesgo en su historial, superando en cinco puntos la media del parque automovilístico del país.

Entre estos indicadores críticos identificados por CARFAX, destaca que un 39% cuenta con antecedentes de daños o accidentes, un 13% procede de flotas de alquiler y un 10% corresponde a modelos importados, mientras que un 2% presenta inconsistencias en el kilometraje.

Además, estos automóviles destacan por una alta rotación, habiendo pasado por cuatro propietarios de media frente a los 2,6 del conjunto del mercado móvil. Por modelos, el Volkswagen Golf encabeza los cambios de titularidad, acumulando un 72% de unidades con algún factor de riesgo, seguido por los Seat Ibiza y León, el Ford Focus y el Renault Clio. En cuanto a las motorizaciones, la gasolina lidera las transacciones con un 45%, seguida del diésel con un 41% y las opciones híbridas con un 12%.

Desconfianza, prevención y el impacto del historial

Esta acumulación de antecedentes poco claros impacta de lleno en la confianza de los consumidores. Coincidiendo con las fechas previas al Día Mundial del Coche Usado, una encuesta elaborada por la misma entidad entre un millar de conductores españoles revela que el 43% de los usuarios ha descartado la compra de un coche usado tras revisarlo en profundidad.

Los motivos principales para frenar la operación son la existencia de un historial deficiente y la aportación de información falsa por parte del vendedor, señalados por el 45% de los encuestados en ambos casos. Asimismo, un 30% de los españoles afirma haber vivido de cerca algún intento de fraude en el mercado de segunda mano.

El estudio pone en evidencia que la falta de conocimientos técnicos es la principal barrera para cuatro de cada diez compradores a la hora de evaluar un automóvil de ocasión. Para suplir esta incertidumbre, la mayoría recurre a consejos de conocidos expertos (65%), mientras que un 39% consulta directamente el historial del vehículo.

Llama la atención la rápida irrupción de la tecnología, ya que un 22% utiliza herramientas de inteligencia artificial como soporte previo a la compra, un porcentaje que se eleva hasta el 35% entre los menores de 35 años. Como señala Francisco Rudilla, responsable de desarrollo de negocio de la firma, “conocer los datos verificados del pasado del automóvil evita sorpresas desagradables relativas a manipulaciones de cuentakilómetros o daños no declarados que resultan invisibles en una simple inspección visual”.

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Las expectativas hacia el horizonte de 2050

Mirando hacia el futuro del mercado de oportunidad, el 54% de los españoles prevé que los vehículos eléctricos e híbridos serán las propulsiones dominantes para el año 2050. No obstante, los usuarios fijan exigencias claras para dar el salto definitivo en el mercado usado: un 56% reclama mayor autonomía en las baterías para los eléctricos puros, mientras que un 61% sostiene que los modelos tradicionales de combustión deberán recortar drásticamente su consumo y emisiones contaminantes para mantener su atractivo en las próximas décadas.