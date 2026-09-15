BMW quiere que veas lo que está viendo y ‘pensando’ tu coche en tiempo real

El navegador del coche lleva años diciendo por dónde hay que ir, pero BMW quiere que ahora también muestre algo más difícil: lo qué está entendiendo el propio vehículo sobre lo que sucede a su alrededor y qué ayudas están utilizando en cada momento. A partir de octubre de 2026, BMW Maps reunirá toda esa información en una única representación 3D en la pantalla central de los modelos equipados con BMW Operating System X.

La novedad puede parecer un simple añadido gráficó, pero esconde cambios muy importantes para los sistemas de asistencia. La pantalla no se limitará a marcar la siguiente salida o el próximo giro, sino que mostrará también el coche situado en su carril, el nivel de la carretera por el que circula, parte de su entorno y la intervención de las funciones de ayuda a la conducción. Es decir, que en vez de tener por un lado las indicaciones del navegador y por otro las señales de los asistentes, BMW las integra en una misma escena.

BMW Operating System X / Tom Kirkpatrick

Todo ello hará que el conductor pueda entender mejor qué está haciendo el sistema y pueda ver cómo interpreta el vehículo su entorno y cómo utiliza la asistencia en ese momento. Navegación y ayudas dejan así de aparecer como dos mundos separados en la pantalla.

Del mapa a la conducción asistida

Uno de los ejemplos más claros es el Highway Assistant 2, que permite conducción asistida manos libres en autopista a velocidades de hasta 130 km/h. El sistema se ocupa del movimiento longitudinal y lateral del coche y puede realizar cambios automatizados de carril después de que el conductor los confirme solo con una mirada. La nueva vista 3D permitirá situar esas acciones dentro de la propia ruta, de manera que el conductor vea al mismo tiempo dónde debe ir y cómo está interviniendo el sistema.

Conducción sin manos en un BMW / Tom Kirkpatrick

Hasta ahora este tipo de asistencias se empleaban solo en autopistas y autovías, pero a partir de 2027 BMW comenzará a introducir en Alemania conducción semiautomatizada guiada por la navegación en modelos equipados con BMW Operating System X.

Esta unión entre mapa y asistencia resulta especialmente relevante a medida que el coche empieza a asumir más tareas. No se trata únicamente de indicar gráficamente que una función está conectada, sino de colocar su actuación dentro de la carretera que aparece representada en la pantalla. BMW Maps combinará para ello la información cartográfica con los sensores del automóvil y sistemas de inteligencia artificial. La función ha sido desarrollada por BMW y utiliza datos de navegación y tecnología de mapas de Mapbox, compañía con la que el fabricante trabaja en este sistema.

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No llegará a todos los BMW

BMW Maps con asistencia al conductor estará disponible únicamente junto a Highway Assistant o Highway & City Assistant, y su funcionamiento dependerá del país, la ciudad y las carreteras compatibles. BMW realizará además el despliegue por fases. También pueden cambiar según el mercado tanto la disponibilidad como las funciones y las limitaciones de Highway Assistant y Highway & City Assistant. Y por ahora, BMW no ha especificado si España estará entre los primeros países que recibirán la nueva vista 3D. Lo que sí está fijado es el comienzo: octubre de 2026 para los BMW con Operating System X que cumplan las condiciones de equipamiento y disponibilidad.