Tesla, en el punto de mira por conductores que se duermen mientras el coche sigue circulando

La controversia en torno a los sistemas de asistencia de Tesla ha vuelto a escalar a la primera línea política en Estados Unidos. El congresista demócrata Raja Krishnamoorthi ha dirigido una petición formal al secretario de Transporte, para que la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) examine en profundidad los mecanismos de seguridad de la marca. Esta reacción se produce después de que un reportaje de NBC News sacara a la luz 43 vídeos en los que se observa a personas aparentemente dormidas o desentendidas de la carretera mientras sus vehículos circulan con Autopilot o Full Self-Driving (FSD) activados.

De la cifra total de grabaciones analizadas, 17 corresponden específicamente al año en curso, lo que evidencia que la problemática sigue muy vigente. Aunque las autoridades aún deben corroborar la veracidad y el estado real de los conductores en cada caso concreto, el volumen de los registros ha encendido las alarmas sobre el uso indebido de estas tecnologías. Las críticas se centran en cómo ciertos usuarios logran eludir los controles de atención, poniendo en riesgo la seguridad vial en las autopistas estadounidenses.

La cámara interior de Tesla, bajo sospecha

El centro del debate político y técnico reside ahora en la eficacia de los dispositivos de control instalados dentro del habitáculo. El congresista exige saber hasta qué punto el regulador ha testado las herramientas que Tesla emplea para verificar si el usuario mantiene los ojos en la vía, cuestionando situaciones de manipulación deliberada como el uso de sombreros, gafas oscuras o la obstrucción física de la lente.

Cabe recordar que la marca introdujo la cámara interior precisamente para complementar la detección en el volante, un método que en el pasado ya demostró ser vulnerable. De hecho, organizaciones como Consumer Reports comprobaron previamente que era posible hacer creer al software que el asiento del conductor estaba ocupado y supervisado en entornos controlados, lo que demuestra que los usuarios empeñados en burlar los bloqueos tecnológicos suelen encontrar resquicios para conseguirlo.

El peligro de confundir la asistencia con la conducción autónoma total

El problema radica a menudo en la percepción errónea que los conductores tienen respecto a las capacidades reales de sus vehículos. A pesar de que el paquete comercial se denomina FSD (Supervised), la inclusión del apellido "Supervised" y las propias normativas de la compañía especifican que la responsabilidad recae de forma íntegra sobre la persona al volante, quien debe estar lista para intervenir ante cualquier imprevisto en la vía.

Noticias relacionadas

No obstante, la experiencia demuestra que un coche capaz de trazar curvas, gestionar rotondas y cambiar de carril de manera fluida genera una falsa sensación de autonomía absoluta. Esto incentiva que algunos conductores bajen la guardia o descuiden por completo sus obligaciones, transformando un asistente de ayuda a la conducción en una peligrosa trampa de confianza excesiva que la NHTSA investiga de cerca junto a otros expedientes abiertos a millones de vehículos.