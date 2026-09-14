Skoda Epiq, un eléctrico de acceso con habitabilidad y tacto de coche grande

Hay coches que parecen más pequeños de lo que son y otros que consiguen justo lo contrario. El Skoda Epiq pertenece claramente al segundo grupo. Mide solo 4,17 metros de longitud, pero durante la presentación internacional nos dejó la sensación de estar ante un coche de una categoría superior, primero por su aspecto y, sobre todo, cuando abrimos las puertas y empezamos a hacer kilómetros con él.

Skoda Epiq / Skoda

No es únicamente una cuestión visual. El Epiq tiene una distancia entre ejes de 2,60 metros y aprovecha muy bien su arquitectura eléctrica. Delante hay espacio de sobra, pero la sorpresa está especialmente en las plazas traseras, donde encontramos una buena distancia para las rodillas y un piso plano que facilita viajar con comodidad. Los acabados también nos dejaron una buena impresión y, en conjunto, el habitáculo transmite más empaque del que cabría esperar por tamaño exterior. Pero lo mejor de todo es que la habitabilidad no resta espacio a la carga. El maletero tiene 475 litros de capacidad, una cifra que lo sitúa entre los mayores de su categoría.

El Epiq es el primer modelo de producción de Skoda que adopta por completo el lenguaje Modern Solid, con el frontal Tech-Deck Face en negro y la nueva firma luminosa en forma de T. Su línea de cintura alta y una carrocería visualmente ancha consiguen que, visto en directo, parezca más coche de lo que indican sus 4.171 mm de largo, 1.798 de ancho y 1.581 de alto. Además, la aerodinámica se ha trabajado hasta alcanzar un coeficiente de 0,275.

Skoda Epiq / Skoda

Dentro, la presentación es sencilla y bastante limpia, pero altamente funcional. La pantalla central del sistema multimedia tiene 13 pulgadas y funciona sobre Android. Aunque lo que más nos gustó fue que, pese a ser un coche tecnológico con todos los sistemas de última generación para conectividad e infoentretenimento, conserva botones físicos y accesos directos para las funciones más recurrentes en el día a día.

Un eléctrico pequeño que pisa como un grande

La impresión de ser un coche más grande de lo que dice su ficha técnica se refuerza cuando nos ponemos en marcha. Al acelerador responde con la inmediatez que esperamos de un eléctrico, pero las prestaciones no fueron lo que más nos llamó la atención. Lo mejor del Epiq está en la sensación de aplomo que transmite.

Interior del Skoda Epiq / Skoda

Lo comprobamos tanto en carreteras del Tirol como en un tramo de Autobahn alemana sin límite de velocidad. Incluso rodando rápido, el coche mantiene una pisada firme y transmite mucha confianza, con esa sensación de coche asentado que normalmente asociamos a modelos de mayor tamaño. No parece nervioso ni ligero de reacciones y deja llegar bastante bien la información de lo que ocurre bajo las ruedas.

También nos gustó el tacto del freno. En algunos eléctricos cuesta acostumbrarse a un pedal algo artificial por la combinación entre regeneración y frenada convencional. Aquí la sensación resulta mucho más natural, cercana a la de un sistema de frenos tradicional, y eso ayuda a que la conducción se sienta normal desde los primeros kilómetros.

Maletero del Skoda Epiq / Skoda

El Epiq estrena además la nueva plataforma eléctrica MEB+ con tracción delantera, una arquitectura que permite emplear baterías más pequeñas y ligeras y aprovechar mejor el espacio disponible. Todas las versiones utilizan un único motor delantero y la gama se divide en Epiq 35, 40 y 55.

Los Epiq 35 y 40 comparten la batería de menor capacidad. El primero ofrece 116 CV (37 kWh) y el segundo sube hasta 135 CV (37 kWh). Ambos entregan 267 Nm de par y anuncian una autonomía de alrededor de 310 kilómetros. En el Epiq 40, la recarga del 10 al 80% tarda 23 minutos.

Plazas traseras del Skoda Epiq / Skoda

Por encima queda el Epiq 55, más adecuado para afrontar viajes largos gracias a su mayor batería. Desarrolla 210 CV (52 kWh), entrega 290 Nm y alcanza hasta 440 kilómetros de autonomía. La recarga rápida del 10 al 80% requiere 24 minutos y, como en el resto de la gama, la velocidad máxima está limitada a 160 km/h.

El conductor también puede utilizar un modo B con conducción mediante un solo pedal e intensidad de regeneración ajustable. A ello se suma carga bidireccional, que permite utilizar la energía de la batería para alimentar dispositivos externos y, con la infraestructura compatible, incluso una vivienda.

Así queda la gama del Skoda Epiq en España

La oferta española merece detenerse un poco porque no todas las versiones llegan al mismo tiempo. El acabado de acceso se denomina aquí Urban, equivalente al Essence utilizado por Skoda internacionalmente. A este se añaden Selection y Sportline.

Desde este 14 de septiembre están disponibles en el configurador español el Urban 40 y el Selection 40. El Urban 55 y el Selection 55 ya forman también parte de la oferta, y las primeras unidades de estas versiones llegaron a España en julio. Los Sportline 40 y 55 estarán disponibles desde el 16 de octubre, la misma fecha prevista para el Urban 35, aunque en este último caso todavía está pendiente confirmar si podrá comprarlo un particular o quedará reservado a flotas.

Skoda Epiq / Skoda

El Selection tiene además bastante sentido si se busca más equipamiento. Sobre la configuración de acceso añade de serie los paquetes Convenience y Tech, con elementos como volante y asientos delanteros calefactados, climatizador de dos zonas, sensores delanteros de aparcamiento, cámara trasera, acceso y arranque sin llave, llave digital y carga inalámbrica para el teléfono, entre otros.

También existe una First Edition, basada en el Selection y asociada exclusivamente al Epiq 55. Se reconoce por sus detalles naranjas, el techo negro y las llantas específicas de 20 pulgadas. Precisamente esas ruedas hacen que su autonomía máxima sea algo inferior, hasta 430 kilómetros. Los paquetes Convenience y Tech vienen de serie.

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Y quedan los precios, uno de los argumentos importantes del Skoda Epiq. Para las versiones 55, el Urban tiene un PVP de 33.100 euros, el Selection cuesta 36.100 euros y la First Edition, 38.600 euros. Con las condiciones comerciales vigentes, el Urban 55 queda en 25.850 euros al contado o 22.800 euros con campañas y financiación. En el Selection 55 las cifras son 28.250 y 25.200 euros, respectivamente, mientras que el First Edition se sitúa en 30.650 euros al contado y 27.600 euros financiando. Estos precios incluyen 4.500 euros del Plan Auto+ y otros 1.000 euros correspondientes a los CAE.