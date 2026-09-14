Mission Efficiency: Volkswagen tiene el coche eléctrico más eficiente y podría hacerlo realidad

Corría el año 2014 cuando Volkswagen presentó el XL1, el coche diésel más eficiente del mundo con un consumo de 0,9 litros a los 100 kilómetros y del que solo se pusieron a la venta 250 unidades.

Ahora, la marca alemana lanza el prototipo más próximo a producción más eficiente del mundo en su versión eléctrica. Construido sobre la plataforma MEB+ y con muchas otras características compartidas con el nuevo Volkswagen ID.Polo, el Mission Efficiency ya ha cumplido tres récords.

El primero es su coeficiente aerodinámico de 0,158, el mejor registrado hasta ahora entre los vehículos homologados para circular por carretera. El segundo, su consumo en un recorrido considerado ideal para los eléctricos: velocidad constante de 68 km/h, sin pendientes y con sistemas auxiliares como el aire acondicionado desconectados. La cifra registrada ha sido 6,48 kWh/100 km.

Mission Efficiency / Volkswagen

Y tercero y último, su consumo real de 7,51 kWh/100 km incluyendo las pérdidas de carga, o 6,89 kWh/100 km sin ellas, durante un recorrido de 1.278,36 kilómetros entre Wolfsburg y Viena.

Una carrocería creada por y para la aerodinámica

El Mission Efficiency mide 4,775 metros de largo (72,2 más que el ID.Polo), 1,744 de ancho y 1,392 de alto. Casi el 47% de sus propiedades aerodinámicas proceden de la propia forma básica de la carrocería, pero mantiene un carácter de uso práctico: el Mission Efficiency es un coupé de dos puertas con configuración 2+2 y dispone de un maletero de 481 litros, además de pequeños espacios de almacenamiento bajo los asientos traseros y en los laterales de la carrocería. Con los asientos traseros abatidos, la zona de carga alcanza 1,80 metros de longitud.

Además, Volkswagen calcula que las ruedas son responsables de entre el 25% y el 30% de la resistencia aerodinámica de un automóvil, por lo que también se ha realizado un trabajo específico realizado sobre ellas con neumáticos Continental desarrollados específicamente para el prototipo.

Mission Efficiency / Volkswagen

En el diseño exterior, cuenta con tres persianas activas de refrigeración en el frontal que solo se abren cuando es necesario y la parte inferior de la carrocería es prácticamente cerrada. También hay deflectores de aire patentados en las llantas y los tiradores de las puertas están integrados en la carrocería.

Tiene una zaga muy estrecha y alargada tipo boat tail, un difusor trasero aerodinámico, las ruedas traseras completamente carenadas y la luna del parabrisas y los pilares A optimizados para reducir la resistencia al aire.

Lo que tiene del ID.Polo y lo que no

El sistema de propulsión procede directamente de la arquitectura MEB+ con tracción delantera utilizada por el nuevo ID. Polo y por otros coches del grupo Volkswagen, como el Cupra Raval. También utiliza el nuevo motor eléctrico APP290, un síncrono de imanes permanentes que pesa solo 75 kg. Entrega 135 CV, es tracción delantera y alcanza una velocidad máxima de 160 km/h.

La batería de 54,9 kWh netos, mayor que la del D.Polo gracias a una adaptación de software, es de tipo NMC (níquel, manganeso y cobalto) y emplea tecnología cell-to-pack, que elimina los módulos intermedios y permite aprovechar mejor el espacio.

Mission Efficiency / Volkswagen

El Mission Efficiency utiliza un sistema de frenado semiseco: mantiene los frenos hidráulicos del ID. Polo en el eje delantero, pero incorpora en el trasero un nuevo freno electromecánico. En el eje delantero utiliza el mismo esquema McPherson del ID. Polo y el trasera el mismo eje de rueda tirada/de torsión, aunque ha sido modificado: es 170 mm más estrecho para poder conseguir una carroceríamás estilizada y mejorar también la aerodinámica de los bajos.

Más eficiente sin dejar de ser 'real'

De hecho, la marca asegura que frente al ID. Polo, la ventaja de eficiencia del Mission Efficiency supera el 30% a partir de 80 km/h. A 140 km/h, el prototipo consumiría aproximadamente lo mismo que un ID. Polo circulando a 100 km/h.

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Mission Efficiency / Volkswagen

Lo más interesante del Mission Efficiency no es únicamente el récord de consumo. Volkswagen quiere demostrar que una eficiencia extrema puede conseguirse utilizando tecnologías derivadas de modelos de producción, en lugar de recurrir exclusivamente a soluciones experimentales.