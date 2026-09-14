La electrificación aprieta, pero no ahoga. Y el mejor ejemplo de ello, es que, a pesar de haber presentado ya la nueva Serie 3 eléctrica en la forma del nuevo BMW i3, el fabricante alemán renovará también la Serie 3 con motores de combustión con una nueva generación que comparte la estética de la variante eléctrica, pero que conserva los motores de gasolina de cuatro y seis cilindros, con hibridación ligera, eso sí. Aún en fase de desarrollo y convenientemente camuflado, hemos podido conducir en exclusiva el nuevo BMW M350 xDrive, la versión tope de gama del nuevo Serie 3 de combustión.

La toma de contacto se produjo el pasado mes de julio en las instalaciones de desarrollo que la marca alemana tiene en Miramas, en el sur de Francia, donde pudimos conducir el modelo tope de gama de la futura Serie 3 tanto en los circuitos de prueba del interior del recinto, como en las carreteras abiertas de los alrededores. Este coche monta una nueva evolución del eterno propulsor de seis cilindros en línea y 3 litros turboalimentado de la marca con una potencia máxima de 443 CV y 580 Nm de par al que se añade una suspensión adaptativa, una dirección deportiva de asistencia variable y una transmisión automática con tracción a las cuatro ruedas y diferencial trasero electrónico M Sport.

Joan Dalmau nos descubre los secretos del nuevo BMW Serie 3 / BMW

BMW nos adelantó las prestaciones que se homologarán para este coche con una velocidad máxima como siempre limitada a 250 km/h. de manera electrónica y una aceleración de 0 a 100 km/h. en 4,1 segundos. A modo de comparación, el actual M340 i xDrive, la versión más prestacional de la gama existente (M3 al margen) tiene 392 CV y acelera de 0 a 100 km/h. en 4,3 segundos.

Una estética parecida al BMW i3

Los ingenieros de BMW, que nos acompañaron durante la prueba, nos explicaron que el coche estaba en la última fase de desarrollo de elementos como la dirección o la suspensión y aunque no pudimos ver las diferencias con el ya desvelado BMW i3, sí constatamos que ambos coches, a pesar de estar construidos sobre plataformas diferentes, tendrán una estética muy parecida con esta variante térmica provista de tomas de aire delanteras de mayor tamaño y, por supuesto, de escapes en la parte trasera.

BMW nos adelantó las prestaciones que se homologarán para este coche con una velocidad máxima como siempre limitada a 250 km/h / BMW

En el habitáculo se mantendrá también la nueva disposición de mandos e instrumentos ya vista en los últimos modelos de la marca y estrenados en los X3 eléctrico (iX3) y de combustión, con una fina pantalla continua a lo largo de toda la base del parabrisas y una pantalla central oblicua que eran los únicos elementos visibles para poder disponer de información sobre la conducción y navegación en las unidades de desarrollo que pudimos conducir. Como ya sabéis, BMW llama BME Panoramic iDrive a esta nueva disposición de los instrumentos digitales y el coche contará con el último sistema operativo bautizado como BMW Operating System X.

Una prueba a fondo en Miramas

La pista de pruebas de Miramas incluye un circuito de alta velocidad de forma oval, numerosos circuitos que reproducen diferentes tipos de carreteras y de pavimentos y como espacios concretos para probar el rendimiento de los vehículos en circunstancias complicadas como, por ejemplo, sobre firme mojado o directamente inundado. En el programa que nos preparó BMW para conocer a fondo el coche, utilizamos diferentes tipos de pista, siempre guiados por un coche de referencia conducido por un piloto profesional que no iba precisamente despacio.

La pista de pruebas de Miramas incluye un circuito de alta velocidad de forma oval, numerosos circuitos que reproducen diferentes tipos de carreteras y de pavimentos y como espacios concretos para probar el rendimiento de los vehículos en circunstancias complicadas / BMW

En relación con el Serie 3 anterior este coche crece en su distancia entre ejes y en la anchura de vías y hay cambios en la dirección, que ahora es más precisa, pero menos directa y en la suspensión donde se han cambiado elementos como los puntos de anclaje para ganar rigidez y se cuenta con barras estabilizadoras más gruesas. Además, se ha montado una barra de refuerzo añadida en esta variante deportiva y otra barra entre las torretas de la suspensión que llevan todas las versiones. El esquema es de doble articulación delante y multibrazo detrás, lo habitual en la marca. Esta versión deportiva montará llantas de 20 pulgadas con neumáticos en medidas asimétricas con los traseros más anchos (245/35 R20 delante y 275/30 R20 detrás).

Con todo ello se ha incrementado la rigidez del chasis, lo que ha permitido montar unos muelles ligeramente más blandos y con algo más de recorrido. De este modo se gana confort gracias a los muelles no tan firmes y a los amortiguadores con topes hidráulicos. Por el contrario, cuando lo que queremos no es confort sino eficacia, la mayor rigidez del chasis otorga al coche una mayor precisión, sobre todo con la suspensión electrónica de serie en esta versión más potente. Por lo tanto, es un coche más eficaz en condiciones deportivas y, al mismo tiempo, más cómodo en un uso familiar convencional.

Las diferencias entre los diferentes modos de conducción son muy notables. En el modo Confort es un coche realmente confortable, más que en la generación precedente, pero con los modos de conducción Sport y Sport Plus es casi un M3. La velocidad de paso por curva es elevadísima y la suspensión responde absorbiendo todas las irregularidades de la calzada con una mayor firmeza, pero sin desequilibrar nunca el coche.

En relación con el Serie 3 anterior este coche crece en su distancia entre ejes y en la anchura de vías y hay cambios en la dirección, que ahora es más precisa / BMW

En carretera probamos el futuro M350i xDrive en carreteras comarcales con asfalto muy bacheado. En modo confort se nota el mayor recorrido de la suspensión, que se ha incrementado precisamente para que mejore la capacidad de absorción de baches en este modo y circular así con mayor seguridad. En el modo Sport notamos que el coche se mueve menos en altura y obliga a ser más precisos con el volante. El Sport Plus es para carreteras en muy buen estado o para circuito ya que endurece la suspensión de modo muy apreciable.

En modo Sport se mantiene el control de estabilidad conectado, aunque con el umbral de intervención más retrasada y la trasera se mueve un poco. Eso se acentúa todavía más en el modo Sport Plus. El coche cambia el reparto del par en función del modo elegido enviando más par a las ruedas traseras en los modos Sport y Sport Plus. En modo normal, a velocidad constante, el coche se mueve con tracción trasera para ser lo más eficiente posible y puede llegar hasta a un 50-50 en modo confort cuando la adherencia disminuye. En los modos deportivos siempre es el eje trasero el que mantiene la mayor cantidad de par.

Esto es así para mantener la posibilidad de disponer de un cierto derrapaje controlado en conducción deportiva (en circuito, por ejemplo). En Miramas probamos el comportamiento al límite sobre pista muy mojada, casi inundada en algunas curvas donde este fenómeno se reproduce con mucha mayor facilidad y a baja velocidad. El coche admite un control con contravolante de manera fácil, así que combina seguridad (se mantiene latente el control de estabilidad) con disfrute al volante. El control puede desconectarse del todo y entonces sí que el Serie 3 queda en manos solo de aquellos con muy buenas manos.

Desde finales de 2027 este Serie 3 tendrá un “modo drift” llamado Drift Moment / BMW

Desde finales de 2027 este Serie 3 tendrá un “modo drift” llamado Drift Moment para permitir derrapajes controlados. Este modo no estará disponible desde la comercialización inicial, pero cuando esté listo se incluirá de serie y se implementará en todas las unidades ya vendidas del M350 xDrive de manera automática mediante una de las actualizaciones automáticas “over the air”.

Otra funcionalidad interesante es la posibilidad de adaptar el coche de manera personal. Así, por ejemplo, se puede tener la suspensión en modo confort para autopista, pero colocar la dirección en modo sport para conseguir una mayor precisión y un poco más de asistencia. Unos botones en el volante permiten conectar ese modo personalizado en cualquier momento.

Por lo demás, este será un coche tan tecnológico como el i3 ya presentado en lo que a interior se refiere y también en lo que concierne a las ayudas a la conducción que complementará las obligatorias con una serie de funcionalidades, algunas de serie y otras opcionales. La definición final de equipamiento para cada versión no se ha realizado aún ni a nivel global ni para el mercado español.

la nueva berlina de la Serie 3 estará a la venta a finales de este año / Tom Kirkpatrick

El nuevo BMW Serie 3 llega a finales de año

La nueva berlina de la Serie 3 estará a la venta a finales de este año. La marca tenía previsto presentarla en el Salón de París, pero finalmente estará ausente de la muestra pese a haber confirmado anteriormente su presencia. Las primeras entregas se esperan para el año 2027 y a esta versión tope de gama M350 xDrive que hemos probado le acompañarán otras versiones de gasolina menos potentes, todas ellas con hibridación ligera de 48 voltios y, por lo tanto, con etiqueta Eco de la DGT. Las de etiqueta Cero llegarán más tarde en forma de variantes híbridas enchufables (el BMW i3, que llegará antes será también cero, al tratarse de un coche eléctrico) y durante 2027 y 2028 llegarán las diferentes declinaciones de carrocería. Tendremos sin duda un familiar Touring, que también se espera en el i3, probablemente los cupés y descapotables habituales e incluso una posible variante gran coupé de 5 puertas y techo bajo.

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Por lo que respecta a los precios es muy temprano todavía para saber qué valdrá y qué diferencias habrá con el modelo actual, así que deberemos esperar a que se acerque la comercialización para conocerlos. Como referencias, el actual M340i xDrive cuesta 83.800 euros coronando una gama de Serie 3 que arranca en los 49.550 euros del 318 d. La versión eléctrica BMW i3 sí tiene ya tarifas y se comercializa desde 74.650 euros (66.511 euros con descuentos y promociones).