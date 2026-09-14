Hyundai desarrolla su conducción autónoma con NVIDIA y su propia inteligencia artificial

Hyundai Motor Group sabe que la batalla de la conducción autónoma no se gana solo con más sensores o un ordenador más potente, sino aprendiendo más deprisa lo que realmente pasa en la calle. Para eso ha puesto en pleno funcionamiento su Data Flywheel, un sistema que recoge situaciones reales, entrena la inteligencia artificial, valida los cambios y vuelve a desplegar modelos mejorados para empezar otra vez el ciclo.

Lo difícil no es circular cuando todo ocurre como estaba previsto, sino resolver la obra mal señalizada, el coche que cambia de carril de golpe, una calle estrecha con vehículos aparcados o una situación de tráfico anómala que apenas se repite. Hyundai quiere que precisamente esos casos raros alimenten el aprendizaje de sus sistemas.

Entre Hyundai y Kia venden más de 7 millones de vehículos al año en unos 190 países y regiones, una base sobre la que el grupo quiere construir un ecosistema de datos común. Eso no significa que esos siete millones de coches estén hoy recopilando información para la conducción autónoma. Pero sí disponen de unos 40 vehículos dedicados a la recogida de datos, que trabajan las 24 horas.

Ingenieros de Hyundai estudiando su sistema de conducción autónoma con IA / Hyundai

El sistema busca detectar automáticamente los escenarios que ponen en aprietos a la IA y darles prioridad en el entrenamiento. Después, los nuevos modelos se validan antes de volver al coche. También está integrando un registrador de eventos especiales que guarda automáticamente situaciones relevantes durante la conducción autónoma. El objetivo es que esos episodios no se pierdan dentro de una montaña de kilómetros normales y puedan convertirse en material de entrenamiento. Corea del Sur y Estados Unidos, además, trabajan con un esquema que permite encadenar recogida de datos, análisis y mejora del modelo aprovechando la diferencia horaria.

Hyundai quiere extender esa lógica a Hyundai Motor, Kia, 42dot y Motional mediante Data Union, un marco con sensores y estructuras de datos estandarizados. La clave no es acumular información sin más, sino conseguir que distintos vehículos y organizaciones generen datos comparables y útiles para entrenar la IA.

NVIDIA primero y Atria después

La hoja de ruta de Hyundai en este proyecto tiene dos vías: la primera pasa por NVIDIA y busca acelerar la llegada de estas funciones a coches de producción. Hyundai prevé vehículos con capacidades de Nivel 2+ basadas en soluciones NVIDIA durante la primera mitad de 2028, y un modelo de producción con Nivel 2++ en la segunda mitad de ese mismo año. El grupo también irá estandarizando sensores alrededor de NVIDIA DRIVE Hyperion 10.

La segunda es propia y se basa en la división AVP y 42dot, que desarrollan Atria IA, su sistema de conducción autónoma de extremo a extremo. Los primeros vehículos de producción con capacidades Nivel 2++ basadas en Atria IA están previstos para la segunda mitad de 2029. La estrategia es bastante clara: recurrir a una solución externa para avanzar antes y, en paralelo, construir una tecnología propia con la que depender menos de terceros a largo plazo.

Pruebas reales del sistema de conducción autónoma de Hyundai / Hyundai

Atria ya se ha mostrado en un banco de pruebas de vehículo definido por software circulando por tráfico urbano de Seúl sin intervención del conductor en las imágenes difundidas por el grupo. Hyundai sitúa esa demostración en un nivel de capacidad 2++, pero no la presenta como una función ya disponible para clientes.

Pero incluso hay otra pieza más experimental. 42dot trabaja con modelos Visión-Lenguaje-Acción, capaces de combinar lo que ve el coche con razonamiento basado en lenguaje y una acción posterior. La intención es atacar precisamente esas situaciones poco frecuentes que resultan difíciles de aprender solo a partir de ejemplos de conducción. El proyecto está todavía en validación mediante simulación y el grupo prevé llevar el proceso completo, incluidas las pruebas en vehículos reales, desde finales de 2026 hasta principios de 2027.

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El salto más ambicioso llegará antes de terminar 2026 con un piloto de Nivel 4 en Gwangju, Corea del Sur, desarrollado por Hyundai junto al Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte del país. Hyundai utilizará allí un vehículo de pruebas equipado con Atria IA para recoger situaciones reales y devolverlas al mismo ciclo de aprendizaje.