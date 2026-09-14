Cada Honda tiene su propia voz

Arrancar una Honda Hornet no transmite las mismas sensaciones que poner en marcha una Transalp o una CB1000F. No debería hacerlo. El sonido forma parte de la personalidad de una moto casi tanto como la respuesta del acelerador, la posición de conducción o la forma en la que entrega la potencia. Y detrás de esa voz propia existe bastante más ingeniería de la que podría imaginarse al contemplar simplemente un sistema de escape.

Honda trabaja el sonido desde las primeras fases de desarrollo de cada motocicleta. Mucho antes de decidir la forma del silenciador, los especialistas en NVH —Noise, Vibration and Harshness, es decir, ruido, vibraciones y refinamiento dinámico— ya participan en decisiones relacionadas con la combustión, el avance del encendido o la distribución de las válvulas.

Tatsumi-san, uno de los especialistas de Honda en esta materia, señala que todo comienza con lo que denomina la “sensación de pulso”. Se produce durante el propio funcionamiento del motor y determina buena parte de lo que posteriormente llegará a nuestros oídos. No se trata, por tanto, de añadir una determinada banda sonora al finalizar el desarrollo, sino de conseguir que el carácter nazca dentro del propulsor.

El sonido forma parte de la personalidad de una moto casi tanto como la respuesta del acelerador / Zep Gori

Esta filosofía desmonta también una creencia bastante extendida: el escape no crea realmente la personalidad sonora de una moto. Su principal función consiste en silenciar y seleccionar determinadas frecuencias. Dicho de otra manera, puede enfatizar aquello que ya existe, pero difícilmente inventarlo.

Honda lo resume de una forma bastante gráfica. “Es imposible crear mediante el escape sonidos o ritmos que no existan previamente en el proceso de combustión del motor”, explica Tatsumi-san.

La cantidad de trabajo necesaria para conseguirlo puede resultar sorprendente. Durante el desarrollo de la CB750 Hornet, Honda llegó a probar cerca de un centenar de configuraciones diferentes únicamente para estudiar el sonido. Cambios en la estructura interna, frecuencias distintas o pequeñas modificaciones en la interacción entre combustión, admisión y escape fueron configurando progresivamente el resultado definitivo.

Precisamente la Hornet y la XL750 Transalp son dos buenos ejemplos. Ambas comparten la misma arquitectura de motor, pero Honda ha buscado personalidades diferentes. En estos propulsores se trabajaron dos salidas de escape ajustadas a distintas frecuencias para generar una sensación pulsante a medida que aumenta el régimen.

El escape no crea realmente la personalidad sonora de una moto; su principal función consiste en silenciar y seleccionar determinadas frecuencias / Zep Gori

El objetivo tampoco consiste simplemente en conseguir que una moto suene fuerte. Los ingenieros estudian frecuencia, volumen, respuesta al acelerador y las variaciones que aparecen a diferentes revoluciones. Además, realizan mediciones tanto desde la posición del usuario como desde el exterior. Una moto debe resultar agradable cuando estamos sobre ella, pero también tiene que convivir con peatones y con el resto del tráfico cuando circula por ciudad.

La CB1000F lleva esta búsqueda un paso más allá. Honda utiliza conductos de admisión de diferente longitud: los cilindros 1 y 2 cuentan con conductos de 50 milímetros mientras que los cilindros 3 y 4 utilizan unos de 40. A ello se suma una diferencia de 17 grados en la distribución de las válvulas. El resultado busca crear una onda sonora parecida a un latido utilizando exclusivamente elementos mecánicos internos.

Después entra en juego el escape. Su estructura permite eliminar determinadas frecuencias y conservar otras para reforzar la personalidad prevista por los ingenieros. Incluso la orientación de la salida puede cambiar nuestra percepción. En la CB125R, por ejemplo, la disposición permite dirigir parte del sonido hacia quien conduce y aprovechar además las reverberaciones contra el asfalto.

La estructura del escape permite eliminar determinadas frecuencias y conservar otras para reforzar la personalidad prevista por los ingenieros / Honda

El desarrollo combina actualmente simulación digital y muchas horas de pruebas reales. Los programas informáticos permiten anticipar frecuencias y comportamientos acústicos antes de fabricar los primeros prototipos, pero la decisión definitiva continúa dependiendo del oído humano. Según Honda, existen sensaciones que todavía no pueden juzgarse únicamente contemplando una gráfica en una pantalla.

Resulta interesante que la marca descarte además utilizar electrónica para generar artificialmente sonidos de motor. La gestión electrónica puede modificar la respuesta del acelerador o la entrega de par y, como consecuencia, hacer que percibamos de otra manera el carácter del propulsor, pero Honda asegura que no incorpora sonidos creados artificialmente para reforzar esa sensación.

Con unas normativas acústicas y medioambientales cada vez más exigentes, conservar precisamente esa identidad supone todo un desafío para los fabricantes. Reducir decibelios sin convertir todos los motores en máquinas acústicamente similares obliga a trabajar cada vez más dentro del propio propulsor y menos en el volumen que sale del escape.

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Quizá este sea también el punto donde Honda todavía puede avanzar: trasladar mejor al usuario todo este trabajo invisible. Resulta difícil imaginar que detrás del sonido de una Hornet existan cerca de cien configuraciones de prueba si nadie nos lo cuenta. Y en una época donde las motos inevitablemente deberán ser más silenciosas, conseguir que sigan siendo reconocibles sin necesidad de aumentar el volumen será seguramente una de las mejores formas de conservar algo tan sencillo y difícil de medir como su personalidad.