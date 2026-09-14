Cómo prevenir un incendio en el coche y qué hacer si aparece fuego en el motor

Las altas temperaturas, el aumento de los desplazamientos y los descuidos en la puesta a punto del automóvil son factores que incrementan sensiblemente el peligro de sufrir un incendio en el vehículo. Las fugas de fluidos, los fallos en el sistema eléctrico o el sobrecalentamiento del motor pueden desencadenar situaciones de emergencia en cuestión de minutos.

Para minimizar este tipo de incidentes, la compañía especializada en gestión de flotas y movilidad Northgate Renting Flexible ha detallado una serie de pautas preventivas y recomendaciones de seguridad para saber cómo actuar a tiempo.

Cinco medidas preventivas

La revisión mecánica constante y el cuidado de los elementos del habitáculo constituyen la primera barrera de protección frente a cualquier riesgo térmico:

Mantenimiento periódico en el taller: Resulta fundamental comprobar periódicamente que no existan fugas de aceite, combustible o líquido refrigerante . Asimismo, se debe verificar el correcto estado de los cables, las conexiones eléctricas y los conductos de goma.

Resulta fundamental comprobar periódicamente que no existan . Asimismo, se debe verificar el correcto estado de los cables, las conexiones eléctricas y los conductos de goma. Evitar objetos inflamables expuestos al calor: Dispositivos electrónicos con batería, mecheros, recipientes con combustible o aerosoles no deben permanecer al sol ni estar expuestos a altas temperaturas dentro del habitáculo durante periodos prolongados.

Dispositivos electrónicos con batería, mecheros, recipientes con combustible o aerosoles no deben permanecer al sol ni estar expuestos a altas temperaturas dentro del habitáculo durante periodos prolongados. Precaución al estacionar: Conviene evitar aparcar el coche sobre hierba alta o vegetación seca , ya que las elevadas temperaturas de los componentes del sistema de escape pueden prender el suelo e iniciar un incendio.

Conviene evitar aparcar el coche sobre , ya que las elevadas temperaturas de los componentes del sistema de escape pueden prender el suelo e iniciar un incendio. No fumar ni arrojar colillas: Una colilla mal apagada en el interior puede prender la tapicería o, si se arroja por la ventanilla, provocar un incendio en el arcén o en zonas de vegetación seca.

Una colilla mal apagada en el interior puede prender la tapicería o, si se arroja por la ventanilla, provocar un incendio en el arcén o en zonas de vegetación seca. Prestar atención a las señales de alerta: Olores inusuales a quemado o combustible, la presencia de humo, pérdidas visibles de líquidos o un incremento anómalo de la temperatura son motivo para detener el coche en un lugar seguro de inmediato y solicitar asistencia.

Protocolo de actuación

En caso de detectar humo o fuego durante la marcha, la prioridad absoluta debe ser garantizar la seguridad de los ocupantes. Se debe detener el vehículo en una zona segura fuera de la calzada, apagar el contacto, evacuar el coche con rapidez y alejarse a una distancia prudente. A continuación, es necesario avisar de inmediato a los servicios de emergencia a través del 112 facilitando la ubicación exacta.

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Desde Northgate Renting Flexible enfatizan una norma fundamental de seguridad: nunca se debe abrir el capó si existen llamas visibles. La entrada repentina de oxígeno avivaría el fuego de forma violenta, acelerando su propagación. La intervención ante un incendio declarado debe dejarse siempre en manos de los servicios de bomberos y emergencias.