Movilidad
Más del 20% de la flota de Ayvens en España ya incorpora tecnología electrificada
El empuje de los híbridos y la constante caída del diésel consolidan una transición hacia la movilidad sostenible adaptada a las necesidades de cada conductor
La transición energética en las flotas corporativas y de particulares avanza a paso firme mediante la combinación de tecnologías en las motorizaciones. Según los últimos datos de Ayvens, compañía especializada en movilidad y renting, los vehículos híbridos, híbridos enchufables (PHEV) y eléctricos puros representan ya el 20,3% de su flota en España. Este porcentaje se eleva hasta el 23,3% entre las nuevas unidades en producción, consolidando el cambio de tendencia en las nuevas matriculaciones.
El retroceso del diésel
Los datos evidencian que la descarbonización no se está produciendo mediante un reemplazo directo por el vehículo 100% eléctrico, sino a través de una diversificación progresiva donde la gasolina y la hibridación ganan terreno. Entre junio de 2025 y julio de 2026, la presencia de vehículos diésel en la flota de Ayvens se redujo un 12,6%.
En el acumulado de 2026, las matriculaciones de gasolina han alcanzado el 38,4%, superando al diésel, que baja al 35,9% (frente al 42,9% que ostentaba un año antes). En los pedidos en producción, el peso del gasóleo cae aún más, situándose en el 36,8%.
Fuerte crecimiento de los híbridos e híbridos enchufables
La pérdida de cuota del diésel ha impulsado el crecimiento de las alternativas con etiqueta ambiental:
- Híbridos (HEV): Registran un incremento del 10,1% en el último año.
- Híbridos enchufables (PHEV): Crecen un 10,4% y superan ya el 10% de las matriculaciones totales de Ayvens en 2026.
- Eléctricos puros (BEV): Mantienen una penetración más gradual, representando el 3,5% de la flota y el 3,4% de los nuevos pedidos.
Distinto ritmo según el segmento
El ritmo de adopción varía según el uso del vehículo. En turismos convencionales, el diésel solo representa el 23,3% de las matriculaciones de 2026, mientras que en las furgonetas y vehículos comerciales conserva una presencia mayor por necesidades operativas de autonomía y carga. Los SUV y todoterreno continúan dominando las preferencias, concentrando el 57,7% de las operaciones.
Por tipo de cliente, el tejido empresarial destaca como el principal motor de la tecnología híbrida enchufable. En el segmento corporativo, las matriculaciones de modelos PHEV pasaron del 5,8% al 8,9%, mientras que en las pymes la adopción repuntó desde el 9,4% hasta alcanzar el 13,5%.
Tal y como señalan desde la dirección de Comunicación y ESG de Ayvens, el objetivo de esta estrategia es acompañar a empresas, profesionales y particulares en una transición progresiva, ofreciendo la solución tecnológica que mejor responda a las exigencias reales de su actividad.
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